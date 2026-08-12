Secretaria de Hacienda de Bogotá defendió la reforma tributaria: le piden retirarla por la emergencia del terremoto

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, defendió la continuidad de la reforma tributaria - crédito Alcaldía de Bogotá

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La Alcaldía de Bogotá mantendrá en trámite su proyecto de reforma tributaria ante el Concejo, pese a la solicitud del concejal de Mira Samir Bedoya Piraquive de retirar temporalmente la iniciativa debido a la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.

La propuesta, compuesta por 44 artículos, busca recaudar alrededor de $1,3 billones anuales y contempla cambios en varios impuestos, un nuevo cobro para financiar el alumbrado público inteligente, alivios para contribuyentes morosos y beneficios tributarios destinados a incentivar la inversión.

Bedoya pidió que la discusión sea aplazada mientras se determina el impacto económico de la emergencia sobre la capital. “La realidad cambió. Las prioridades también tienen que cambiar”, sostuvo el concejal al solicitar al alcalde Carlos Fernando Galán retirar la propuesta.

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El cabildante argumentó que todavía no se conoce cuánto costará atender la emergencia ni qué impacto tendrá sobre las finanzas distritales. “No sabemos todavía cuánto costará atender esta emergencia, qué impacto tendrá sobre las finanzas de Bogotá ni cuánto tendrán que asumir las familias”, afirmó.

Pie de foto – Samir Bedoya: Samir Bedoya Piraquive, concejal de Bogotá por Mira, pidió retirar temporalmente la reforma tributaria y priorizar la atención de la emergencia provocada por el terremoto - crédito Samir Bedoya/X

A esto sumó otro cuestionamiento: los estudios que sustentan la reforma fueron elaborados antes del terremoto. “Fueron construidos para una realidad que hoy ya cambió. Si cambió el escenario, también deben revisarse las decisiones”, señaló.

Bedoya también advirtió sobre el impacto que una nueva carga podría tener sobre los hogares. “El bolsillo de los bogotanos ya viene golpeado. La inflación anual llegó al 6,03 % en julio y ahora muchas familias tendrán que enfrentar todavía más incertidumbre. Este no es el momento de imponerles nuevas cargas”, manifestó.

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Sin embargo, el concejal aclaró que su posición no implica cerrar la discusión sobre las finanzas de la ciudad. “Retirar la reforma no significa abandonar la discusión. Significa actuar con responsabilidad: actualizar los estudios, conocer el impacto real de la emergencia y revisar cuánto pueden asumir los ciudadanos antes de volver a pedirles más”, explicó.

Hacienda responde: “Es momento de actuar”

La secretaria distrital de Hacienda, Ana María Cadena, respondió al planteamiento de Bedoya y defendió la permanencia del proyecto en el Concejo.

Cadena sostuvo que Bogotá necesita fortalecer sus finanzas precisamente para contar con mayor capacidad de respuesta frente a situaciones como la emergencia actual.

“Querido concejal, creo que sus reflexiones son muy valiosas y, por el contrario, a nosotros nos fortalecen en la convicción de que es momento de actuar”, señaló la funcionaria.

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Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, defendió la continuidad de la reforma tributaria y aseguró que fortalecer las finanzas permitirá mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad - crédito Ana María Cadena/C

La secretaria agregó que el objetivo de la Administración es dejar una ciudad con mejores herramientas para enfrentar eventuales crisis. “Nuestro deber ahora, más que nunca, es dejar una ciudad preparada para enfrentar momentos difíciles”, afirmó.

Uno de los ejemplos que utilizó Cadena para defender la reforma fue el proyecto de alumbrado público inteligente, que contempla la incorporación de tecnología para mejorar la capacidad de monitoreo de la ciudad.

“¿Sabía usted que el alumbrado inteligente que proponemos para Bogotá permitiría habilitar que la ciudad tenga sensores para alerta oportuna de inundaciones e incendios, por ejemplo?”, cuestionó la secretaria.

Para Cadena, el debate no debería limitarse al costo inmediato de la reforma, sino también a la capacidad que tendrá Bogotá para enfrentar futuras emergencias. “¿Ha pensado que si no hacemos algo para fortalecer las finanzas de la ciudad cada vez será menor la capacidad de respuesta?”, planteó.

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La funcionaria insistió en que aplazar las decisiones también puede tener consecuencias para la ciudad. “Creo que a veces la mejor manera de ser solidario es actuar, no posponer las discusiones y las decisiones necesarias”, concluyó.

Una reforma que busca $1,3 billones al año

FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra una panorámica del centro de Bogotá, Colombia, 23 de marzo, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

El proyecto de 44 artículos busca generar aproximadamente $1,3 billones anuales para las finanzas de Bogotá. Uno de sus principales componentes es la creación de una tarifa de alumbrado público que se cobraría a través del impuesto predial.

El nuevo cobro alcanzaría a 869.955 inmuebles, principalmente propiedades residenciales de estratos 4, 5 y 6, además de establecimientos comerciales, industriales y otros usos.

Para viviendas residenciales, la propuesta contempla pagos anuales de $133.051 para estrato 4, $227.214 para estrato 5 y $348.162 para estrato 6. Los estratos 1, 2 y 3 quedarían excluidos.

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El Distrito plantea utilizar estos recursos para modernizar postes y luminarias e incorporar cámaras y sensores destinados a seguridad, movilidad y atención de emergencias.

La reforma también propone un programa de alivios para más de 1,2 millones de contribuyentes con deudas tributarias. Quienes paguen la totalidad del capital podrían acceder a un descuento del 50 % sobre intereses y sanciones. La cartera vencida que busca recuperar Hacienda asciende a $12,5 billones.