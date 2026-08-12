La Casa Militar de la Presidencia de Colombia tiene nuevo liderazgo: él es el contralmirante John Henry Ruiz Murcia

John Henry Ruiz Murcia encabeza la Casa Militar en el gobierno de Abelardo de la Espriella -crédito Luisa González/Reuters - @ArmadaColombia/X

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El contralmirante John Henry Ruiz Murcia asumió recientemente el liderazgo de la Casa Militar de la Presidencia de la República durante la administración de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con la información oficial.

La designación ubica en este despacho clave a un oficial de la Armada Nacional con una trayectoria profesional que supera las tres décadas de servicio en diferentes áreas del sector defensa.

Según datos del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Casa Militar tiene bajo su órbita la organización, asistencia y coordinación de los asuntos que permiten al presidente ejercer sus responsabilidades constitucionales.

La llegada de Ruiz Murcia a la jefatura de la Casa Militar implica el manejo directo de las estrategias de seguridad presidencial y la supervisión de las actividades oficiales del mandatario, así como de su entorno más cercano.

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Un oficial con más de treinta años de carrera asume la jefatura de la Casa Militar bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

Entre sus funciones se encuentra la coordinación de las acciones necesarias para garantizar una gestión articulada y eficiente al interior del Gobierno, siguiendo las directrices que imparta el jefe de Estado. Además, la dependencia actúa como enlace entre el despacho presidencial y otros organismos de consulta, asesoría o coordinación subordinados a la Presidencia.

Durante su carrera, el contralmirante Ruiz Murcia ha desempeñado diferentes cargos de alta responsabilidad dentro de la Armada Nacional. Entre sus antecedentes, estuvo asignado como agregado naval de Colombia en Brasil, lo que le permitió fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa entre ambos países.

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También ejerció como subdirector de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y jefe de Operaciones Navales del Comando Conjunto No. 1, dos posiciones que requieren experiencia en planificación y liderazgo operativo.

En el área de la aviación naval, Ruiz Murcia condujo el Grupo Aeronaval del Caribe, fue responsable de la Dirección de Mantenimiento de Aviación Naval y ocupó la dirección de la Escuela de Aviación Naval. Su trayectoria incluye igualmente la formación de suboficiales y la supervisión de procesos educativos para integrantes de la Armada Nacional.

Abelardo de la Espriella tiene nuevo líder en la Casa Militar de la Presidencia- crédito suministrada a Infobae Colombia

La Casa Militar de la Presidencia cumple un papel estratégico en la estructura del Ejecutivo. Según la Función Pública, esta instancia puede ejercer funciones de secretaría ejecutiva en consejos, comités y otros órganos de consulta que dependen directamente de la Presidencia.

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Con la llegada de John Henry Ruiz Murcia al frente de la Casa Militar, el Gobierno asegura la continuidad de la tradición de designar oficiales de carrera con experiencia comprobada en seguridad, operaciones conjuntas y gestión institucional.

Jorge Eduardo Mora asume como ministro de Defensa y promete fortalecer la seguridad en Colombia

El general (r) Jorge Eduardo Mora asumió como nuevo titular del Ministerio de Defensa en el Gobierno de Abelardo de la Espriella tras un acto protocolario en Bogotá.

En su primera declaración pública, Mora afirmó un objetivo inmediato: “trabajar sin descanso por la seguridad de los colombianos y respaldar a nuestros soldados y policías”.

El funcionario destacó el respaldo institucional a los integrantes de la Fuerza Pública, enfatizando que “no están solos” y que “tendrán un Ministerio que los respalde, que defienda su honor y que les dé las herramientas para cumplir su misión”.

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General (r) Jorge Mora - crédito @generaljorgemora/IG/Prensa Abelardo de la Espriella /X

Durante la jornada previa, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó el reconocimiento de tropas como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en uno de sus primeros actos oficiales desde la toma de posesión presidencial.

La llegada de Mora al Ministerio se produce en un contexto donde el Ejecutivo busca fortalecer el control territorial y la percepción de seguridad, e impulsa la renovación de los liderazgos militares.

El ministro Mora subrayó que uno de los principales retos será restablecer “la seguridad, el orden y la tranquilidad”, asegurando que “Colombia volverá a vivir sin miedo”.

Hasta el momento no se han oficializado los nombres de los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares, lo que mantiene en expectativa los movimientos internos en el sector defensa.

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En contraste, la Policía Nacional ya definió su cúpula: Alejandro Barrera fue designado como director y el mayor general (r) Norberto Mujica Jaime como subdirector general.