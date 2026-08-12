Ataque con explosivos en el Huila dejó dos militares muertos: los uniformados verificaban una alerta por un cilindro bomba

Un soldado colombiano monta guardia en un puesto de control establecido antes de las próximas elecciones presidenciales colombianas del 31 de mayo, en Jamundi, Colombia. 26 de mayo 2026. REUTERS/Jair Coll

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El Ejército nacional confirmó la muerte de dos de sus integrantes y varios heridos tras un ataque con explosivos en el municipio de Algeciras, Huila, durante la mañana del miércoles 12 de agosto.

Las víctimas formaban parte de la Novena Brigada y se encontraban en una misión relacionada con un artefacto sospechoso en la vía hacia El Paraíso.

La agresión ocurrió cuando los uniformados se desplazaban para verificar el reporte de un cilindro en inmediaciones de la vereda El Quebradón. Durante el trayecto, fueron sorprendidos por un atentado con artefactos explosivos que cobró la vida de un suboficial y dejó a varios soldados lesionados.

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Las autoridades del Ejército dispusieron un helicóptero UH-60 para evacuar a los heridos hacia la ciudad de Neiva, donde recibirían atención médica especializada. La operación de traslado fue ejecutada de manera inmediata ante la gravedad del estado de algunos uniformados.

El Ejército Nacional confirmó la muerte del cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano tras el ataque en Algeciras, Huila - crédito Ejército

La institución militar lamentó el fallecimiento del Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano, a quien definió como un “héroe”. En el comunicado oficial, la Quinta División resaltó: “Con profundo dolor rechazamos categóricamente el vil asesinato de nuestro héroe por diempre, el suboficial Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano, quien se desplazaba para atender el hallazgo de un cilindro, dispositivo explosivo improvisado, en la vía hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón, municipio de Algeciras, Huila”.

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Las fuerzas militares permanecen en la zona continuando con operaciones de control, mientras se intenta localizar a los responsables. La institución enfatizó: “Las operaciones militares continúan en la zona para restablecer las condiciones de seguridad y localizar a los responsables de este hecho. Nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a las familias de nuestros héroes. El Ejército Nacional continuará cumpliendo su misión y trabajando por la seguridad de los habitantes del Huila”.

El ataque, perpetrado en área rural de Algeciras, se produjo mientras los militares respondían a un reporte sobre un posible artefacto explosivo. La acción dejó como saldo dos muertos y varios heridos, generando un operativo de evacuación y reforzamiento militar en la zona. El hecho puso en alerta a las autoridades y la comunidad local, ante el riesgo de nuevos incidentes.

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La Quinta Brigada informó que el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano murió por las heridas sufridas en el ataque con explosivos - crédito Ejército

Reacciones y consecuencias tras el ataque en Algeciras

Hacia el mediodía, las autoridades militares confirmaron la muerte del Soldado Profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano. En palabras de la Quinta Brigada: “Pese a los esfuerzos realizados para brindarle atención y trasladarlo oportunamente a un centro médico, nuestro Héroe por siempre, el Soldado Profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano, falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas en este vil ataque. Su entrega, valor y sacrificio por la seguridad de los colombianos permanecerán siempre en nuestra memoria. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y acompañamos con profundo dolor a sus familiares, compañeros y amigos en este difícil momento”.

La institución reiteró el compromiso de acompañar a los familiares de las víctimas y mantener la presencia militar en la región para garantizar la seguridad.

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“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Honor y gloria a nuestro héroe”, concluyó la Quinta División sobre el suboficial fallecido.

El Ejército Nacional anunció que las operaciones en el área no se detendrán y que se reforzarán las acciones para dar con los autores del ataque. La prioridad será restablecer la seguridad en Algeciras y sus alrededores, en coordinación con otras autoridades locales y nacionales.

Este nuevo hecho de violencia contra tropas del Ejército en Huila evidencia los riesgos que enfrentan los uniformados en el cumplimiento de misiones de seguridad y protección a la población civil, en zonas donde persisten amenazas de grupos armados ilegales.

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