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Tras el terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció subsidios de arriendo en Quibdó: cómo pueden acceder las víctimas

La ayuda cubrirá a los hogares que deban salir mientras avanzan las reparaciones, según el anuncio hecho ante autoridades locales y la Unidad de Gestión del Riesgo, con recursos disponibles para giros inmediatos

El subsidio de arriendo busca dar alojamiento inmediato a los hogares cuyas casas quedaron inhabitables o no pueden ser ocupadas por los daños - crédito Presidencia
El subsidio de arriendo busca dar alojamiento inmediato a los hogares cuyas casas quedaron inhabitables o no pueden ser ocupadas por los daños - crédito Presidencia
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La respuesta del Gobierno nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el departamento de Chocó se ha centrado en atender las necesidades inmediatas de la población y en planificar la recuperación de la región. El sismo, con epicentro cerca de San José del Palmar, dejó un saldo de 181 personas fallecidas y daños severos en infraestructura.

Las primeras cifras oficiales, divulgadas por Asocapitales, mostraron la magnitud del desastre: más de 1.310 personas resultaron heridas, 1.575 viviendas sufrieron daños y 153 edificios colapsaron. Además, seis aeropuertos quedaron afectados, dificultando la logística de la respuesta humanitaria.

Las autoridades se movilizaron rápidamente, encabezadas por el presidente Abelardo de la Espriella, quien llegó a Quibdó junto con parte de su gabinete. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la ministra de Salud, Ana María Vesga y el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora.

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El despliegue de los funcionarios del Gobierno Nacional se produjo apenas horas después del desastre, con el objetivo de coordinar las labores de emergencia y evaluar el alcance de los daños. El presidente sostuvo una reunión con autoridades locales y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para anunciar las primeras medidas de asistencia.

Gobierno de Abelardo de la Espriella lidera gestiones por el terremoto en Colombia
El Gobierno Nacional desplegó su respuesta a la emergencia con una visita a Quibdó junto a los ministros de Vivienda, Salud y Defensa.- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El subsidio de arriendo será para las familias que no puedan permanecer en sus casas

La medida habitacional anunciada por el presidente está dirigida a los hogares que deban salir de sus viviendas mientras avanzan las reparaciones. El objetivo es ofrecer una alternativa inmediata de alojamiento a las familias cuyas casas quedaron inhabitables o no pueden ser ocupadas por los daños causados por el terremoto.

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Durante una reunión con autoridades locales y funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el mandatario informó que ya están disponibles los recursos para girar esos apoyos. “Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata”, afirmó.

De la Espriella precisó además el alcance práctico del anuncio: “Vamos a disponer de un subsidio de arriendo para que puedan irse a un arriendo mientras esto ocurre”. La referencia fue para las familias que no puedan permanecer temporalmente en sus hogares.

El Gobierno habló de cerca de 1.300 familias afectadas por la emergencia. En paralelo, el presidente señaló que en Chocó ya se contabilizan más de 1.400 viviendas afectadas, aunque advirtió que esa cifra sigue sujeta al proceso de caracterización que adelantan las autoridades.

Abelardo de la Espriella anunció en Quibdó subsidios de arriendo para las familias que deban abandonar temporalmente sus viviendas tras el terremoto en Chocó - crédito redes sociales
Abelardo de la Espriella anunció en Quibdó subsidios de arriendo para las familias que deban abandonar temporalmente sus viviendas tras el terremoto en Chocó - crédito redes sociales

Beltrán acompañó al jefe de Estado en su visita a la capital chocoana y tendrá a su cargo avanzar en la evaluación de los daños en las viviendas. Esa revisión será clave para definir el alcance de la asistencia y las labores de restauración.

Los heridos serán remitidos a Medellín y el Gobierno planea una reunión regional en Chocó

La respuesta oficial también incluye atención para las personas heridas y lesionadas. Según el comunicado de Presidencia, el Ministerio de Salud coordinará el traslado a Medellín de los pacientes que necesiten servicios de mayor complejidad, con el fin de acelerar su atención cuando la capacidad disponible en el departamento no sea suficiente.

La prioridad inmediata del operativo se concentra en los damnificados, la búsqueda de desaparecidos, la atención de los heridos y la puesta en marcha de los subsidios de arriendo. Esa etapa se desarrolla mientras continúan las labores para establecer el alcance total de los daños materiales y humanos.

Abelardo de la Espriella - Chocó
El Ministerio de Salud coordinará traslados médicos a Medellín para los heridos que requieran atención de mayor complejidad- crédito suministrada a Infobae Colombia

Superada la fase más crítica, el Ejecutivo proyecta realizar un encuentro regional en Chocó para identificar las necesidades de cada municipio. La agenda prevista incluirá infraestructura, seguridad y desarrollo social, con la intención de ampliar la respuesta más allá de la contingencia inmediata.

Durante el anuncio, De la Espriella sostuvo: “El Chocó nunca más será la tierra del olvido”. El presidente agregó que el Gobierno cuenta con los recursos y la voluntad política para acompañar la recuperación del departamento.

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