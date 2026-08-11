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Suspendidos vuelos aéreos en Colombia por el terremoto: estos son los aeropuertos que siguen cerrados este martes 11 de agosto

La mayor señal de que la emergencia seguía abierta apareció fuera de Cali. La autoridad aeronáutica informó que los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura permanecían cerrados para vuelos comerciales y que solo estaban autorizadas operaciones médicas, humanitarias y de aviación de Estado

Operación en varios aeropuerto de Colombia continua suspendida por consecuencia del terremoto que ocurrio en Colombia de 7.4 en la mañana del 10 de agosto - crédito @AeropuertoMDE / X
Operación en varios aeropuerto de Colombia continua suspendida por consecuencia del terremoto que ocurrio en Colombia de 7.4 en la mañana del 10 de agosto - crédito @AeropuertoMDE / X
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La Aeronáutica Civil confirmó el 10 de agosto de 2026 que el aeropuerto de Cali volvió a operar con normalidad tras recuperar por completo el suministro de energía, pero la red aérea colombiana siguió bajo tensión un día después del terremoto de 7,4 que sacudió varias regiones del país a las 7:34 a. m.

La reapertura de la terminal Alfonso Bonilla Aragón alivió parte de la conectividad del suroccidente, aunque persistieron cierres, cancelaciones y restricciones en otros aeropuertos.

La mayor señal de que la emergencia seguía abierta apareció fuera de Cali. La autoridad aeronáutica informó que los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura permanecían cerrados para vuelos comerciales y que solo estaban autorizadas operaciones médicas, humanitarias y de aviación de Estado.

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En su comunicado nocturno, la entidad detalló que en la terminal caleña “los equipos técnicos y las autoridades competentes concluyeron las labores de verificación de los sistemas”. Esa revisión, añadió, permitió “garantizar las condiciones óptimas de seguridad necesarias para la reactivación de los itinerarios”.

Aerocivil confirma que el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali recuperó su operación normal, tras restablecer el servicio eléctrico y superar las afectaciones del sismo
Aerocivil confirma que el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali recuperó su operación normal, tras restablecer el servicio eléctrico y superar las afectaciones del sismo (Aerocivil)

El aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro informó que mantenía sus operaciones, aunque con restricciones asociadas a las novedades en otros destinos. La terminal antioqueña vinculó sus afectaciones a lo ocurrido en Cali y Pereira.

En ese reporte precisó: “Nuestras operaciones avanzan con normalidad. Solo tenemos reporte de las afectaciones que son consecuencia de las novedades operativas de este lunes en destinos como Cali y Pereira: saliendo: 2 cancelaciones, 1 demora; llegando: 3 cancelaciones”.

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Cinco aeropuertos siguieron cerrados para vuelos comerciales. El contraste entre Cali y otras ciudades marcó el mapa aéreo del país. Mientras una terminal retomaba actividades, cinco aeropuertos continuaban sin habilitación comercial por evaluaciones técnicas sobre posibles daños estructurales.

El aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro informó que mantenía sus operaciones aunque con algunas restricciones - crédito @AeropuertoMDE/X
El aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro informó que mantenía sus operaciones aunque con algunas restricciones - crédito @AeropuertoMDE/X

La autoridad explicó que la decisión buscaba “garantizar la seguridad de viajeros y tripulaciones” antes de reanudar operaciones. Esa medida mantuvo bloqueada la conectividad regular en varias zonas golpeadas por la emergencia, en especial en el eje cafetero y el Pacífico.

Desde Bogotá, el impacto también se hizo visible en la operación diaria. En el aeropuerto El Dorado se confirmó la cancelación de decenas de vuelos, sobre todo hacia Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo, mientras miles de pasajeros seguían pendientes de la normalización.

La reapertura del aeropuerto caleño llegó después de una afectación concreta: intermitencias y daños en el sistema principal de suministro eléctrico de la terminal. La Aeronáutica Civil sostuvo que la recuperación total del servicio permitió dejar atrás esa falla y volver a habilitar los vuelos.

Aun así, el restablecimiento no borró las alteraciones previas. “Si bien algunas aerolíneas debieron cancelar o reprogramar vuelos debido a las intermitencias presentadas previamente”, señaló la entidad, que además pidió a los usuarios mantenerse en contacto con sus compañías para revisar el estado de cada itinerario y las alternativas disponibles frente a los ajustes operacionales.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali. Destino del vuelo proveniente de Aruba en el que un ciudadano habría robado a una azafata - crédito Archdaily
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: La Aeronáutica Civil confirmó el 10 de agosto de 2026 que el aeropuerto de Cali volvió a operar con normalidad tras recuperar por completo el suministro de energía, pero la red aérea colombiana siguió bajo tensión un día después del terremoto de 7,4 que sacudió varias regiones del país a las 7:34 a. m. - crédito Archdaily

La recomendación oficial incluyó la consulta directa de reprogramaciones y cambios antes de desplazarse al aeropuerto. La entidad agregó que continuará monitoreando la situación y que informará por sus canales oficiales sobre la evolución de la operación aeroportuaria.

A la interrupción causada por el terremoto se añadió otro factor en el sur del país. El aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán continuó con operaciones restringidas por las emisiones de ceniza del volcán Puracé.

La superposición de ambas contingencias mantuvo limitada la conectividad aérea en el departamento del Cauca. Las autoridades recomendaron a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse a las terminales.

Frente a la cadena de cancelaciones y cierres, las aerolíneas Avianca y Latam anunciaron medidas especiales para los pasajeros alcanzados por la emergencia. Entre ellas figuraron la reprogramación del viaje hasta 15 días después de la fecha original, cambios de ruta dentro de Colombia y opciones de reembolso sin penalidades, sujetas a disponibilidad.

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