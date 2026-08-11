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Qué son las placas Nazca y Sudamericana y qué tuvieron que ver con el terremoto de 7,4 en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano precisó que en el territorio nacional se registran en promedio 2.500 sismos al mes, una cifra que equivale a 80 por día

La entidad sostuvo que el movimiento telúrico ocurrió por los movimientos de las placas Nazca y Sudamericana - crédito @SGC/X
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó por qué Colombia registra tanta actividad sísmica, un día después del terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 que deja hasta ahora 162 personas fallecidas y que volvió a poner en primer plano la condición geológica del país.

Según la autoridad científica en el monitoreo de sismos, la respuesta principal está en la interacción entre las placas tectónicas Nazca y Sudamericana, a la que se suma la presión que ejerce la placa del Caribe desde el norte. Esa convergencia, indicó, hace del territorio colombiano un punto de alta dinámica geológica por su ubicación natural.

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El organismo precisó que en el país se registran en promedio 2.500 sismos al mes, una cifra que equivale a 80 por día. Solo una parte de esos movimientos es perceptible para la población, como ocurrió con el sismo de este lunes, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en Chocó.

Infografía de Colombia que ilustra la subducción de placas tectónicas, un epicentro sísmico y texto explicativo, incluyendo el número 162.
El Servicio Geológico Colombiano explica la convergencia de placas Nazca y Sudamericana como causa de la actividad sísmica en Colombia, donde 162 personas fallecieron en el terremoto de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“En Colombia tiembla bastante porque estamos en una zona compleja geológicamente. Tenemos placas tectónicas, tenemos fallas activas. Entonces, toda esta deformación, toda esta acumulación de energía y todo este proceso geológico que tenemos a lo largo del territorio nacional, hace que tengamos sismos todos los días. En un mes podemos registrar alrededor de dos mil quinientos eventos en la Red Sismológica Nacional. La gran mayoría de ellos no son percibidos por la población, pero tenemos eventos como este que ocurrió el día de hoy, donde con la magnitud tan alta es altamente percibido por la gran mayoría de las personas del país”, señaló el SGC.

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La explicación oficial apunta a un proceso de subducción. El SGC señaló que la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana y que ese desplazamiento genera fricción y acumulación de energía hasta que se libera en forma de sismo.

En palabras de la entidad: “Lo que ocurre entre ambas es un proceso de subducción, es decir, una se hunde por debajo de la otra. Cuando tenemos este proceso comienza a generarse una fricción y una acumulación de energía que, año a año, se va acumulando y llega un punto en donde se libera; esa liberación es la que conocemos como un sismo”.

Colombia está sobre una zona de convergencia tectónica

SGC explicó cómo la interacción entre las placas Nazca y Sudamericana provocó el terremoto de 7,4 en Colombia - crédito SGC/Europa Press
SGC explicó cómo la interacción entre las placas Nazca y Sudamericana provocó el terremoto de 7,4 en Colombia - crédito SGC/Europa Press

Las placas Nazca y Sudamericana son colindantes con Colombia y tienen un efecto directo sobre la sismología nacional. La primera se introduce por debajo de la segunda, mientras la placa del Caribe añade presión desde el norte.

Esa combinación explica por qué el país experimenta una actividad sísmica frecuente. La respuesta corta, de acuerdo con el organismo, es que el territorio colombiano tiembla por el proceso de subducción entre las placas tectónicas que cubren su superficie.

El dato central es este: Colombia tiembla tanto porque en su subsuelo se acumula energía por el roce entre placas y esa energía termina liberándose en sismos. Esa condición no corresponde a un episodio aislado, sino a una característica permanente de su estructura geológica.

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra gran parte de esa actividad

Fotografía satelital de la Tierra con Sudamérica, Perú resaltado en rojo, el Cinturón de Fuego luminoso, logo del IGP y fecha 28 de junio de 2026.
La respuesta divulgada por el Servicio Geológico Colombiano remite a la interacción entre placas, a la acumulación de energía en el tiempo y a la posición de Colombia dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El SGC también recordó que Colombia está ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Se trata de una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo.

Esa localización coloca al país dentro de una de las zonas más activas del planeta en términos tectónicos. Por eso, aunque cada evento tiene sus propias características, la frecuencia de los temblores forma parte del comportamiento geológico habitual del territorio colombiano.

El terremoto del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, volvió a instalar esa pregunta en la conversación pública. La respuesta divulgada por el Servicio Geológico Colombiano remite a la interacción entre placas, a la acumulación de energía en el tiempo y a la posición de Colombia dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

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