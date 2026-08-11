Así amanecieron las ciudades más afectadas por el terremoto de 7.4 que sacudio a Colombia el 10 de agosto

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026 - crédito Christian Escobar Mora/Reuters

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó un balance preliminar de 169 fallecidos y 570 heridos, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. Los organismos de socorro continuaban con la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en zonas del occidente y centro del país.

El Gobierno declaró el desastre nacional y mantiene rescates en marcha. El sismo provocó daños graves en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos.

La administración activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y desplazó ministros y equipos de emergencia hacia las áreas impactadas. También movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia.

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CONTENIDO SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O MOLESTA Los equipos de rescate recuperan el cadáver de una víctima de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque

Tras la emegencia, las autoridades locales implementaron medidas de emergencia y seguridad. Se instalaron salas de crisis y puestos de mando unificados en las ciudades afectadas.

Se decretaron toques de queda nocturnos en varias ciudades:

El objetivo de las restricciones fue prevenir saqueos, daños adicionales y permitir la labor de los organismos de socorro. Se suspendieron las clases en colegios y universidades en las ciudades bajo toque de queda. No se descartó que otras localidades de Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Chocó adoptaran medidas similares.

Tras casi 24 horas de labores de rescate, continuaban las tareas en las ciudades más afectadas.

Se observa al personal asistiendo en la extracción de un hombre de una estructura colapsada. La escena corresponde a un operativo de rescate de víctimas de un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026 - crédito @CarlosFGalan/X

Cali

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán confirmó que el equipo de Bomberos Bogotá rescató con vida a un hombre atrapado tras una emergencia en Cali, y sostuvo que “la solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas”.

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Según relató el mandatario, el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano se desplegó desde el día anterior y “ha trabajado sin descanso en Cali”. La operación culminó “esta madrugada, sobre las 3:57”, cuando lograron sacar con vida a un hombre de 35 años de entre los escombros.

Galán identificó al rescatado como Carlos Esteban Rebolledo y precisó que “tiene algunas lesiones leves y está recibiendo la atención correspondiente pero está fuera de peligro”.

En su mensaje, el alcalde remarcó la urgencia de la asistencia en este tipo de operativos: “Cada minuto cuenta y toda la ayuda es necesaria”.

Con el edificio del barrio Ciudad Capri como uno de los puntos más golpeados por el terremoto en el sur de Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que el último balance oficial incluye “95 personas muertas, 949 heridos, 86 rescatados, 239 atrapados” y “56 edificios colapsados”, mientras equipos de emergencia buscaban señales de vida entre los escombros.

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Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026 - crédito Marco Trujillo/REuters

En el lugar, el periodista interrumpió la transmisión al pedir silencio porque “parece que hay voces desde el interior de la estructura colapsada”, en medio de las labores de rescate cerca del Hospital Psiquiátrico.

Eder señaló que el número de inmuebles derrumbados aumentó frente al día anterior: “Subimos de los cuarenta y pico que teníamos registrados ayer y tenemos 45 frentes de trabajo activos”.

El alcalde destacó la llegada de apoyo externo: “La mejor noticia de la noche es que nos siguen llegando rescatistas. Ya nos llegaron los rescatistas de Bogotá”. También precisó que arribaron “cien rescatistas adicionales de las Fuerzas Militares, del Ejército, de la Armada”.

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Según Eder, durante la mañana se esperaba completar el despliegue de equipos enviados desde otras ciudades: “Ya deben haber llegado los rescatistas de Bucaramanga, vienen de Pasto, de Yopal”. En el mismo punto, enumeró personal de “Jamundí, de Jumbo, de Popayán y de Cali”.

Al referirse a la coordinación con el Gobierno nacional, el mandatario local agradeció al presidente: “Le pedimos rescatistas, nos los mandó. No solo nos los mandó todos, nos mandó más de los que nosotros pedimos”.

En paralelo a la búsqueda de sobrevivientes, el alcalde describió el estado del sistema hospitalario tras los daños reportados: “Ayer colapsaron los hospitales. Los hospitales siguen al tope. Estamos al 100%”.

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Sobre la red de atención, añadió que el Hospital Universitario del Valle tuvo afectación parcial y que el impacto alcanzó a más centros: “Colapsó parcialmente el Hospital Universitario del Valle. Tenemos catorce hospitales afectados”.

Ciudadanos de Quibdó piden ayuda de las autoridades para atender a los heridos - crédito Redes sociales

Chocó

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, describió que el terremoto superó la capacidad de respuesta del departamento, con “14 personas fallecidas”, “131 heridos y 3.500 afectados”, además de daños en viviendas, hospitales, colegios y edificios públicos. Detalló que se restableció cerca del 80% del servicio eléctrico para 115.000 usuarios, aunque persistían cortes en varias zonas, incluyendo áreas rurales y sectores no interconectados.

Córdoba sostuvo que la población sentía “angustia” por las sucesivas réplicas, mientras la desinformación aumentaba el temor de nuevos movimientos. Confirmó el hallazgo de otro cuerpo y que continuaban las tareas de búsqueda en distintas áreas.

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El daño principal se concentró en Quibdó y Unión Panamericana, donde “absolutamente toda la cuadra de viviendas se fue” en el corregimiento El Dot y “se desplomaron tres edificaciones” en La Y, con tres muertos allí. Hubo entre 12 y 14 heridos en Istmina y múltiples afectaciones en infraestructuras básicas y de seguridad.

En San José del Palmar, epicentro del sismo, no hubo víctimas, pero un deslizamiento bloqueó la única vía de salida y el municipio quedó incomunicado por varias horas. Córdoba señaló: “Los muertos están en Quibdó mayoritariamente, en el municipio de Nuquí, uno”, y explicó que los daños alcanzaron edificios oficiales, escuelas y viviendas.

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El hospital San Francisco colapsó, lo que obligó a improvisar “una especie de hospital de campaña en los parqueaderos”, y a trasladar pacientes de alta complejidad a Medellín con apoyo del Gobierno Nacional y la ministra de Salud para “descongestionar la red hospitalaria local”.

En Medrano, Quibdó, la búsqueda seguía y parte del barrio permanecía sin luz para facilitar las labores. Sobre el colegio Carrasquilla, Córdoba aclaró que el bloque dañado era el del barrio Medrano.

Personal de emergencia y otras personas trabajan en el lugar de un edificio dañado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Pereira

Las autoridades confirmaron este martes un balance de 72 personas fallecidas en Pereira, capital de Risaralda, tras una emergencia que también dejó 37 desaparecidas y 15 atrapadas, según reportaron periodistas desde la sede del grupo Prisa en la ciudad.

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Durante la noche se registraron rescates de personas con vida y sin vida, de acuerdo con el reporte oficial. El mismo informe indicó 66 edificaciones con colapso total y 26 con colapso parcial, además de cientos de viviendas con daños en su infraestructura.

En medio de la contingencia, fueron atendidos tres incendios. También se reportaron afectaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña: la pista no resultó dañada, pero sí la zona de pasajeros.

Los periodistas señalaron daños en el sector cercano a la sede de Caracol Radio, de Prisa Media, y en la infraestructura de Familiar Risaralda: quedaron afectadas tanto la clínica como el área administrativa de la caja de compensación.