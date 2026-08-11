La Registraduría anunció importante decisión en algunas sedes tras el terremoto de 7,4 en Colombia

La entidad dispuso la evaluación de sus sedes afectadas y anuncia suspensión temporal de los servicios de identificación en algunos puntos del país - crédito Registraduría

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La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión preventiva y temporal de los servicios de identificación en varias de sus sedes en el país a raíz del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil expresa su solidaridad con los colombianos afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado el lunes 10 de agosto que impactó principalmente a diferentes zonas del occidente y centro del país y que deja, hasta el momento, un importante saldo de personas fallecidas, heridas y afectaciones materiales que continúan siendo evaluadas por las autoridades”, indicó la entidad.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional, la medida responde a la necesidad de proteger la seguridad tanto de los ciudadanos como de los funcionarios. Tras el movimiento telúrico, varias sedes resultaron afectadas y actualmente se encuentran bajo evaluación para determinar el alcance de los daños y las condiciones mínimas requeridas para restablecer la atención al público.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, la medida responde a la necesidad de proteger la seguridad tanto de los ciudadanos como de los funcionarios - crédito Registraduría

En Valle del Cauca, la suspensión abarca las oficinas de Cali —incluidas la Delegación Departamental, la Registraduría Especial, la Auxiliar Pasoancho y la Auxiliar La Estación— además de los puntos de atención en Buga, El Águila, Sevilla y Buenaventura.

En Caldas, la interrupción de servicios se aplica en Manizales, tanto en la Registraduría Especial como en la Auxiliar número dos.

En el departamento de Chocó, la decisión recae en la Delegación Departamental y la Registraduría Especial de Quibdó, así como las sedes de Nóvita y Sipí. En Risaralda, la medida incluye la Delegación Departamental y la Registraduría Especial de Pereira, junto con Dos Quebradas. Por su parte, en Quindío la interrupción corresponde a la Delegación Departamental de Armenia.

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Según la Registraduría Nacional, la suspensión regirá inicialmente hasta el viernes 14 de agosto, plazo durante el cual se realizarán revisiones técnicas para garantizar que los espacios cumplan con las condiciones necesarias para reanudar la atención.

La entidad manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el sismo, que dejó víctimas fatales, heridos y daños materiales, de acuerdo con reportes preliminares de las autoridades. Además, reconoció la labor de los organismos de socorro y de las instituciones que participan en la atención de la emergencia.

La Registraduría reconoció la labor de los organismos de socorro y de las instituciones que participan en la atención de la emergencia - crédito Registraduría

“La Registraduría Nacional reitera que, en medio de esta emergencia, los miles de funcionarios que hacen parte de la Entidad en todo el territorio nacional permanecen comprometidos con Colombia. Desde cada una de las regiones, nuestros servidores públicos están dispuestos a brindar el apoyo que esté a su alcance y a mantener, en la medida de las condiciones de seguridad, los servicios esenciales que presta la Registraduría a los colombianos”, indicó la Registraduría.

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La Registraduría Nacional informó que comunicará oportunamente cualquier novedad sobre la reapertura de las sedes cerradas y las alternativas que se implementarán para dar continuidad a los servicios de identificación, remarcando que la prioridad institucional es salvaguardar la vida y el bienestar de la ciudadanía.

“La Entidad informará oportunamente a la ciudadanía sobre la reapertura de estos puntos y las alternativas dispuestas para garantizar la continuidad de la atención. En este momento de dificultad, la Registraduría Nacional del Estado Civil está con Colombia. Nuestra prioridad es la vida, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y nuestro compromiso institucional permanece intacto: servir a los colombianos, acompañar a las comunidades afectadas y contribuir, desde nuestras competencias a la recuperación del país”, aseveró la entidad.

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La Registraduría Nacional informó que comunicará oportunamente cualquier novedad sobre la reapertura de las sedes cerradas y las alternativas que se implementarán para dar continuidad a los servicios de identificación - crédito Agencia EFE

Un día después del sismo, las autoridades de Colombia continúan evaluando el impacto provocado por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al departamento de Chocó durante la mañana del 10 de agosto.

El epicentro se localizó a 12 kilómetros de San José del Palmar, con una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños significativos en distintas zonas del país.

Según datos entregados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) durante la mañana del martes 11 de agosto, el balance preliminar indica 181 víctimas fatales y más de 1.310 personas lesionadas. Además, se reportaron daños en 1.575 viviendas, el colapso de 153 edificios y afectaciones en seis aeropuertos.

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