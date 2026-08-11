Elección del contralor General: Jorge Eliécer Laverde encaminó su posible victoria en el Congreso tras apoyo unánime de la coalición de Gobierno

Jorge Laverde sería el nuevo contralor General de la República, tras el apoyo mayoritario de la coalición de Gobierno - crédito suministrada a Infobae Colombia

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La elección del próximo contralor General de la República, prevista para el miércoles 12 de agosto de 2026, quedó encaminada, tras el anuncio de los cinco partidos de la coalición de Gobierno de dar voto por Jorge Eliécer Laverde; que, si nada extraordinario ocurre, será el nuevo titular del órgano de control.

En efecto, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador y el Partido Liberal dieron a conocer su respaldo a Laverde, que tendría asegurada la victoria en la sesión que se llevará a cabo en el Capitolio, y se mantuvo firme pese a la tragedia que enluta al país por cuenta del terremoto de magnitud 7,4, que ya deja cerca de 188 muertos según el más reciente reporte de las autoridades.

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A través de esta carta cinco partidos políticos expresaron su apoyo a Jorge Laverde, que sería el nuevo contralor General si no ocurre ninguna sorpresa - crédito suministrada a Infobae Colombia

En el pronunciamiento, las colectividades señalaron que, “tras evaluar de manera responsable los perfiles y las condiciones que demanda la elección del próximo Contralor General de la República, han decidido brindar su respaldo al Dr. Jorge Laverde Vargas”. Con ello, ya tienen asegurados 162 votos de los 285 parlamentarios; es decir, más del 50% de los sufragios posibles en el legislativo, pues también cuentan con el apoyo del Partido ASI y el Partido Demócrata Colombiano.

sumado a los cinco congresistas del Partido ASI y del congresista del Partido Demócrata Colombiano

¿Cuáles fueron los motivos para votar por Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor?

Los partidos políticos presentaron la decisión como producto de una rigurosa revisión interna de candidatos, pues afirmaron que la determinación de decantarse por Laverse, que ofició como secretario de la Comisión Sexta del Senado, “nace del convencimiento de que reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad”.

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, habría logrado alinear a los partidos afines a su gestión en lo que respecta la elección del nuevo contralor General - crédito Prensa Cámara de Representantes - REUTERS

Al justificar el respaldo, los partidos apelaron a la trayectoria del aspirante y a su capacidad para conducir el organismo de control fiscal. “Su liderazgo, solvencia profesional y visión institucional constituyen una garantía para ejercer con independencia, transparencia y rigor la dirección del máximo organismo de control fiscal del país”, indicaron.

En el cierre del comunicado, las colectividades recalcaron el carácter conjunto del anuncio en la antesala de la votación.

“En consecuencia, manifestamos nuestro firme y unánime respaldo al Dr. Jorge Laverde Vargas para ser elegido Contralor General de la República, con la certeza de que su experiencia y capacidad contribuirán al fortalecimiento de la Contraloría, a la protección de los recursos públicos y a la confianza de los colombianos en sus instituciones”, puntualizaron.

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La misiva, según se pudo apreciar, fue firmada por Honorio Henríquez, presidente del Congreso; Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; Gabriel Vallejo Chujfi, director del Centro Democrático; Simón Gaviria, en representación del liberalismo; los codirectores de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras y Fuad Char; y la cotitular de la U, la exgobernadora Clara Luz Roldán, que sellaron la alianza.

La Contraloría tendrá este miércoles 12 de agosto a su nuevo titular - crédito Colprensa

Y es que, a diferencia de lo que ocurrió justamente en la elección de Henríquez como presidente del Congreso, en esta ocasión las representatividades que apoyan al presidente Abelardo de la Espriella irán juntas en respaldo de un solo candidato, lo que podría despejar las dudas sobre el que sería su verdadero candidato.

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Con ello le ganaría la puja a Andrés Castro, del que se dijo que era el candidato del Pacto Histórico; y aspirantes como Luis Enrique Abadía, el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga y Ana Elena Monsalvo; aunque esta última fue vinculada al entrante ejecutivo, al ser una de las coordinadoras del equipo de empalme de Hacienda, lo que le valió críticas de la Red de Veedurías de Colombia.

Llama la atención que, según información que conoció La Silla Vacía, los 67 congresistas del Pacto también votarían Laverde, con lo que haría inminente el triunfo del abogado, que sucederá en el cargo a Carlos Hernán Rodríguez, que estuvo en dos etapas al frente de la entidad en el pasado cuatrienio. Esto luego de que su primera elección fuera declarada nula por el Consejo de Estado.

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