Cierres preventivos e inspecciones en algunas de las principales vías del país tras el temblor en Colombia: la ANI tomó medidas

El sismo de 7,4 en Colombia dejó más de 70 fallecidos y activó la declaratoria de desastre nacional - crédito Stringer/REUTERS

Guardar

El Gobierno nacional de Colombia declaró la situación de “desastre nacional” tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó la mañana del lunes 10 de agosto, dejando más de 70 víctimas y severos daños materiales, especialmente en el eje cafetero y la región del Chocó.

La emergencia sacudió a ciudades como Armenia, Pereira y Manizales, afectando diferentes corredores viales y provocando el cierre preventivo de varias rutas.

Las autoridades priorizaron la inspección de la infraestructura ante el riesgo de nuevos derrumbes y daños colaterales, mientras los equipos de emergencia trabajaron para restablecer la movilidad y atender las zonas más impactadas.

PUBLICIDAD

El epicentro se localizó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según precisó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo destacó la magnitud del evento: “El evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

En Quindío, la vía Calarcá-Cajamarca quedó con paso a un carril en tres puntos afectados tras el sismo - crédito Invías

Daños y afectaciones en la red vial

Los primeros reportes oficiales identificaron daños en al menos 13 puntos de la red vial nacional, concentrados en corredores del Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda. En Quindío, la vía Calarcá-Cajamarca presentó tres afectaciones en los PR 17, 27 y 31, todas con paso restringido a un carril mientras avanzan las reparaciones.

PUBLICIDAD

La vía Armenia-Montenegro-Alcalá sufrió caída de material vegetal y un deslizamiento traslacional, aunque en ambos puntos se habilitó un carril para el tránsito. Por su parte, el corredor Cartago-Alcalá permanece cerrado en el PR 1 debido a un deslizamiento con afectación total.

En el corredor Puente La Libertad-Fresno, entre Caldas y Tolima, se reportaron cuatro puntos críticos. El PR 36 continúa con afectación total, mientras que los PR 47, 43 y 33 ya tienen tránsito parcial.

Valle del Cauca reportó un deslizamiento en la vía Cali-Cruce Ruta 40 (Loboguerrero), específicamente en Dagua, donde el PR 55 sigue inhabilitado. En Quinchía, Risaralda, la vía Cauyá-La Felisa ya fue restituida tras otro deslizamiento.

PUBLICIDAD

El sismo afectó 13 puntos de la red vial nacional, con daños en Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda - crédito ANI

El Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) coordinaron la atención de emergencias, con equipos desplegados para inspeccionar corredores concesionados y garantizar la seguridad de las estructuras.

Impacto en la infraestructura concesionada

La APP GICA, operadora del corredor Girardot-Ibagué-Cajamarca, reportó derrumbes en tres puntos clave, afectando los desplazamientos entre Ibagué, Espinal, Armenia y Coello. En la vía Bogotá-Villavicencio, la concesionaria IP Chirajara-Fundadores ejecutó un cierre preventivo y luego restableció la movilidad tras verificar la integridad de la infraestructura.

El túnel Sumapaz y el puente Mariano Ospina, en el proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot, fueron cerrados temporalmente para inspección. La Concesión Vía Sumapaz aseguró que “tras el cierre preventivo realizado después del sismo, sus equipos inspeccionaron la estructura y determinaron que no presentaba afectaciones, por lo que fue habilitada nuevamente para el tránsito”.

PUBLICIDAD

En el proyecto Mar 2, en el Urabá antioqueño, la variante de Fuemia permaneció cerrada durante una hora mientras se revisaba el talud en la Ruta Nacional 6202. Se habilitó una vía alterna durante la inspección.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo tuvo epicentro en Chocó y una profundidad de 103 km - crédito Santiago Saldarriaga/AP Foto

Accesos Norte Bogotá también fue revisado por las unidades de operación, que informaron que “las calzadas permanecen despejadas y el tránsito opera con normalidad”. La ANI confirmó que los demás proyectos concesionados no presentan afectaciones y que las inspecciones continúan como parte de los protocolos para eventos sísmicos.

Declaratoria de desastre y coordinación institucional

A las 11:56 a. m., la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia comunicó la decisión oficial: “El Gobierno Nacional declaró la situación de ‘desastre nacional’ ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el sismo con epicentro en Chocó, que deja más de 70 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales”.

PUBLICIDAD

La medida fue adoptada durante el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, con participación de Asocapitales. En palabras de la Asociación: “Desde la Asociación acompañamos a las ciudades capitales y mantenemos comunicación permanente con los alcaldes y sus equipos para conocer de primera mano la evolución de la emergencia, las afectaciones y las necesidades prioritarias en los territorios”.

Esta declaratoria habilita recursos adicionales y refuerza la capacidad de respuesta en las zonas afectadas. Las autoridades nacionales y locales intensificaron las acciones de monitoreo y asistencia a la población, buscando atender prioritariamente las necesidades surgidas tras el desastre.

PUBLICIDAD