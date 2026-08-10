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Enríque Gómez le salió al paso a la polémica y explicó cómo serán los roles de su hermano y su hijo en el Gobierno De la Espriella: “Compromiso”

El senador de Salvación Nacional reivindicó el compromiso histórico de su familia con el servicio público y evocó el legado de figuras como su abuelo, Laureano Gómez, y su tío Enrique Gómez Hurtado, para defender los nombramientos de la actual administración

Enrique Gómez se convirtió en uno de los principales aliados del presidente Abelardo de la Espriella en su camino al poder - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS
Enrique Gómez se convirtió en uno de los principales aliados del presidente Abelardo de la Espriella en su camino al poder - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS
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En medio de la controversia que causó el nombramiento de su hijo, Nicolás Gómez Arenas, como jefe de Gabinete del Gobierno, y de su hermano, Miguel Gómez Martínez, como ministro de Hacienda, el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez decidió ponerle fin a las especulaciones y quiso explicar, en detalle, cuáles serán los roles que cumplirán ambos en la administración de Abelardo de la Espriella.

En entrevista concedida a El País de Cali, el congresista defendió la intención de integrar a los Gómez en puestos estratégicos, pese a los fuertes señalamientos por presunto nepotismo en el Gobierno, provenientes en su gran mayoría del Pacto Histórico: colectividad que pasó del oficialismo a la oposición, tras la asunción del nuevo mandatario. Situación que explicaría, además, por qué no aspiró a la presidencia del Congreso.

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Miguel Gómez es un economista y un experto en economía política de amplísima trayectoria en lo público y lo privado y en el sector financiero. Un académico que tiene todas las credenciales y capacidades para rescatar al país de la quiebra fiscal más importante de su historia”, aseguró Enrique Gómez al citado rotativo, en el que apuntó a la necesidad de atender la crisis fiscal heredada de la administración de Gustavo Petro.

Enrique Gómez Martínez / Cortesía
Enrique Gómez Martínez, senador de la República, es sobrino del asesinado excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado - crédito suministrada a Infobae Colombia

Y, de la misma manera, a la urgencia de “reconfigurar la deuda pública enorme” que deja, a su juicio, la irresponsable manera en la que se ha manejado el fisco en la pasada administración.

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¿Cuáles serán los retos de Miguel Gómez en el Ministerio de Hacienda?

“Miguel tiene una misión determinante: prender la economía, generar empleo de calidad, volver competitiva nuestra economía en los mercados internacionales para que nuestras actividades de valor agregado a nivel industrial y de servicios vuelvan a generar amplio espectro de calidad de vida para los colombianos”, destacó en su exposición el congresista, que enfatizó que el país depende en exceso de las materias primas.

En ese orden de ideas, Enrique Gómez también se refirió a la situación de la educación y la productividad nacional. “Hace 30 años la calidad de la educación en promedio era muchísimo mejor, casi el doble de calidad que la que tenemos hoy en día, con un mayor volumen de educandos. Son retos que no le competen directamente a Hacienda, pero que sí son determinantes para estimular desde la óptica de Hacienda”, señaló.

El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una reforma tributaria para que la Dian administre solo tres impuestos en Colombia - crédito Colprensa
Miguel Gómez Martínez será el encargado de dirigir las finanzas de la nación y tratar de estabilizar la crisis fiscal que, según expertos, dejó la administración de Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sobre la relación de trabajo que tendrá con su hermano, Enrique, que es el presidente de la Comisión Primera del Senado, destacó a El País que existirán “relaciones constantes en términos de encontrar y buscar los caminos dentro del Congreso, para que la ambiciosa agenda de Hacienda tenga éxito y permita esa transformación que nos permita salir de la crisis, reducir la carestía”. En síntesis, una labor conjunta.

A su vez, el congresista señaló que el aumento del salario mínimo ha sido uno de los temas más discutidos, aunque advirtió que “hemos desconocido el impacto feroz de la carestía, que sigue siendo el peor impuesto para los más humildes en toda Colombia”.

El papel que cumplirá Nicolás Gómez en la jefatura de gabinete del Gobierno De la Espriella

Respecto a la designación de su hijo, Nicolás, como jefe de Gabinete, el senador aseguró que su hijo tiene un catálogo de capacidades y atributos, no solo desde el punto de vista de su formación, que se adelantó en Colombia y el extranjero, sino también en el concepto de políticas públicas.

“Es comunicador, politólogo y tiene una energía y una capacidad de gestión y un gran criterio para el manejo de situaciones de alcance político, pero también logístico e institucional”, expresó el congresista. Con ello, valoró la confianza depositada por De la Espriella: que a su juicio representa “una oportunidad de oro para que él pueda seguir demostrando sus habilidades en la gestión de lo público y la agenda de comunicaciones”.

Nicolás Gómez Arenas, el designado jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella
Él es Nicolás Gómez Arenas, el designado jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella, para el cuatrienio 2026-2030 - crédito @nicogomez22_97/Instagram

En otro de los apartados de la extensa entrevista del medio, Enrique Gómez se expresó sobre el legado familiar en la política nacional, pues su abuelo, Laureano Gómez, fue presidente de la República en la década de los 50, y su tío, Enrique Gómez Hurtado, ejerció como congresista, candidato presidencial y líder del conservatismo, hasta que fue asesinado en noviembre de 1995, a la salida de la Universidad Sergio Arboleda.

“Creo que responde a un espíritu que ha regido en mi familia durante más de 120 años de compromiso con lo público, con enormes cuotas de sacrificio. Mi familia ha sufrido violencia política, la destrucción del diario El Siglo y de la casa familiar, atentados terroristas contra Laureano, el secuestro de mi tío por parte de las guerrillas marxistas, el asesinato de Álvaro en manos de la corrupción política”, recordó Gómez Martínez.

Así quedó el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/EFE/Reuters composición fotográfica Jesús Aviles
Nueve hombres y nueve mujeres componen el gabinete de Abelardo de la Espriella; entre ellos, Miguel Gómez Martínez - crédito Colprensa - EFE - REUTERS composición fotográfica Jesús Avilés/Infobae

En ese orden de ideas, defendió la trayectoria de su familia en los asuntos del Estado. “Nos mantenemos unidos alrededor de ese espíritu de servicio con transparencia, sin tacha. Álvaro Gómez hizo política en Colombia electoral durante 55 años, sin ningún tipo de cuestionamiento ético o moral, como también lo logró mi padre, habiéndose podido elegir como senador durante 16 años”, remarcó el hoy congresista.

Es válido destacar que su hermano, Miguel, hoy titular de la cartera de Hacienda, también fue representante a la Cámara. “Y esa tradición, la de servicio público denodado y con sacrificio, con compromiso pleno por el bien común y con total transparencia y lucha contra la corrupción, la seguirá Nicolás Gómez”, puntualizó el senador, que fue uno de los grandes aliados políticos de la campaña de De la Espriella.

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