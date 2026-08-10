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Menor de edad fue detenido tras ser señalado responsable de disparar contra un funcionario del Inpec

Durante la aprehensión, los agentes de la Policía encontraron en poder del adolescente un arma de fuego y seis cartuchos percutidos que serán analizados en la investigación a la que quedó vinculado como el autor material del hecho

Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
Las autoridades recolectan todas las pruebas posibles para armar el caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El domingo 9 de agosto de 2026 se confirmó la detención de un menor de 17 años por su presunta relación con el ataque a bala en contra de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que dejó como saldo dos heridos en Ibagué (Tolima).

La Policía Metropolitana confirmó la aprehensión del adolescente por el caso que ocurrió en un billar del barrio Jardín, que se encuentra situado en la comuna ocho de la capital del Tolima.

Cabe mencionar que en el ataque no solo resultó lesionado el funcionario del Inpec, que fue identificado como Hedilbey Durán Serrano, sino que se confirmó que otra persona fue impactada con el arma. De acuerdo con las versiones preliminares, se trataría hermano del funcionario.

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Según lo informado por Caracol Radio, el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, reveló que la aprehensión se logró por la rápida reacción de los agentes y el apoyo de la comunidad. Del mismo modo, indicó que los hechos se registraron en la calle 96 con carrera Quinta, donde dos personas sufrieron heridas por arma de fuego.

El oficial señaló que las víctimas tienen 31 y 33 años y confirmó que una de ellas se desempeña en el Inpec, lo que generó alerta sobre si el ataque sicarial está relacionado con su trabajo.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en poder del adolescente un arma de fuego y seis cartuchos percutidos. López indicó a la emisora nacional que esos elementos serán analizados dentro de la investigación.

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Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
El joven habría desenfundado el arma en un local comercial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo ocurrió el ataque según la versión preliminar

La versión preliminar indica que las dos víctimas estaban en un establecimiento público del sector cuando llegó una motocicleta con dos hombres.

Según el comandante, uno de los ocupantes bajó del vehículo y presuntamente disparó contra ambos antes de huir. Al parecer, sería el menor de edad.

En medio de la confusión generada por los disparos, los dos heridos fueron trasladados al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Según el reporte del caso, ambos reciben atención especializada por la gravedad de las lesiones.

Dos profesionales de la salud con equipo de protección avanzan por un pasillo de hospital con puertas de aislamiento; hay más personal al fondo.
El objetivo y su acompañante, señalado como su hermano, permanecen con vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que este no ha sido el único ataque en contra de los trabajadores del Instituto que ha sacudido al país, pues el jueves 6 de agosto de 2026 fue asesinado el funcionario Efraín Quesada, que se encontraba en inmediaciones de la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander) cuando fue alcanzado por los sicarios.

El hecho llevó a que se adelantaran labores de seguridad entre las autoridades locales y nacionales para determinar acciones para esclarecer el ataque. En medio de las reuniones se pacto entregar hasta $50 millones de recompensa a aquellos que brinden información sobre los atacantes.

Del mismo modo, la información difundida por Caracol Radio indicó que el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier general William Quintero Salazar, señaló a alias Brayan, cabecilla del Tren de Aragua que se encuentra recluido en la prisión como el presunto autor intelectual de los hechos.

Con un panfleto de un grupo denominado ‘Comando de Élite Urbana’ fue amenazado de muerte el director de la Cárcel de Palogordo - crédito Colprensa
Las autoridades y sindicatos piden respeto por la vida de los trabajadores del Inpec - crédito Colprensa

Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) pidió protección para los trabajadores del Inpec

Ante los hechos ocurridos en Girón y los demás ataques en contra de la vida e integridad de los trabajadores del Instituto, el sindicato rechazó el reciente crimen contra el servidor penitenciario y advirtió sobre una situación de seguridad grave en el sistema carcelario.

Mediante un comunicado, la organización reiteró que decenas de funcionarios han sido víctimas de atentados y homicidios en los últimos años, lo que ha llevado a exigir la implementación de una estrategia nacional de protección.

Así también se indicó que los ataques en contra de los trabajadores son ejemplo de las graves condiciones de seguridad a las que están expuestos los miembros del sistema carcelario, por lo que solicitó la intervención urgente de las autoridades nacionales para garantizar su protección.

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