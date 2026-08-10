De la Espriella confirma golpe a las disidencias: Fuerzas Militares abatieron a alias El Ruso en Guaviare

Alias El Ruso era señalado por las autoridades como uno de los hombres con capacidad de mando dentro del frente 28 de las disidencias de las Farc -crédito @MonicaSaadeX/X

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El resultado de una operación militar en Guaviare dejó como saldo la muerte de alias El Ruso,identificado como Hernando Forero Mosquera, señalado por las autoridades como uno de los hombres con capacidad de mando del frente 28, estructura perteneciente a la facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

La ubicación del señalado cabecilla fue posible gracias a labores de inteligencia militar. Según la información conocida, “El Ruso” tenía principalmente injerencia criminal en Arauca, pero llegó hasta territorio del Guaviare, donde fue localizado por las autoridades. Hasta ese departamento se desplazaron unidades de Fuerzas Especiales para desarrollar la operación. El procedimiento terminó con la muerte del objetivo, quien era identificado como integrante de las disidencias.

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Unidades de Fuerzas Especiales llegaron hasta Guaviare para desarrollar la operación contra el señalado integrante de las disidencias - crédito Colprensa

La operación se produjo después de que los organismos de inteligencia establecieran el desplazamiento del hombre desde Arauca hacia Guaviare. Ese movimiento permitió a las Fuerzas Militares ubicarlo y desplegar el operativo que terminó con su muerte. El resultado representa un golpe para la estructura armada a la que pertenecía, mientras continúan las operaciones militares contra las disidencias de las Farc en diferentes regiones del país. Por ahora, la información entregada señala que el objetivo era un hombre que tenía responsabilidades de mando dentro del Frente 28.

La zona donde tiene presencia esta estructura comprende territorios de selva y sabana. El frente 28 mantiene influencia sobre rutas fluviales y terrestres que conectan Guaviare con Meta, Caquetá y Vaupés, corredores considerados clave para actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la operación a través de un video en su cuenta de X y señaló que en Meta fue abatido alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, identificado por el Gobierno como cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias de alias Mordisco. De acuerdo con el mandatario, durante la misma operación fueron neutralizados otros tres integrantes de esa organización.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en su cuenta de X la muerte de alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’ y destacó los resultados de las operaciones militares contra estructuras criminales en varias regiones del país -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“La autoridad del Estado se ejerce, la ley se cumple y a quienes amenazan la seguridad de los colombianos se les enfrenta con determinación. Reconozco y felicito a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar violencia en nuestro territorio.

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En Meta, en desarrollo de operaciones militares, se logró la muerte de alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias de alias Mordisco. En la misma operación fueron neutralizados otros tres integrantes de esa organización. En Antioquia, fueron dados de baja dos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos uno de sus cabecillas, y se incautaron seis fusiles y abundante material de guerra.

En Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo. Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente. A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República.” afirmó en su cuenta de X.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, presentó un balance de las operaciones militares y confirmó los resultados contra las estructuras criminales en Meta, Antioquia y Necoclí -crédito @generaljmora/X

Así mismo, el ministro de Defensa, Jorge Mora, publicó un balance similar en su cuenta de X y confirmó los resultados de las operaciones. En Meta reportó la neutralización de alias Ruso o Alemán, señalado como cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias de alias Mordisco, junto con otros tres integrantes de esa organización.

Mora también informó sobre dos integrantes del Clan del Golfo neutralizados en Antioquia, entre ellos uno de sus cabecillas, así como la incautación de seis fusiles y material de guerra. En Necoclí reportó además la captura de cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, vinculados a sus componentes financiero y de narcotráfico. “La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos”, escribió el ministro.

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La operación ocurre en las primeras semanas del gobierno de De la Espriella, quien asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto con la promesa de mantener una ofensiva sostenida contra las estructuras armadas ilegales. Uno de los primeros espacios de análisis sobre seguridad de su administración fue el Consejo de Seguridad realizado en Cali, donde se abordaron asuntos relacionados con el suroccidente y la Amazonia.