Óscar Benavides reclamó a Abelardo de la Espriella por asistir a la Feria de las Flores mientras aumentan los ataques en Cauca y Tolima: “Actúe”

El representante Óscar Benavides fue uno de los que alzó la voz contra el presidente Abelardo de la Espriella y su presencia en Medellín - crédito @odbenavidesa/Inastagram - Catalina Olaya/Colprensa

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El representante a la Cámara Óscar Benavides cuestionó a través de sus redes sociales al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por asistir el domingo 9 de agosto al cierre de la Feria de las Flores en Medellín, mientras persistían los combates y ataques contra la población civil en los departamentos de Cauca y Tolima, donde hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

“Mientras Abelardo de la Espriella está de fiesta en el desfile de silleteros de Medellín, en El Tambo, Cauca, y en el Tolima hay población civil encerrada en medio de los combates. Le exijo al presidente que actúe con celeridad para garantizar la seguridad y los derechos de las y los ciudadanos que están atrapados en medio del fuego cruzado”, expresó Benavides, que es parlamentario por las negritudes en la legislatura 2026-2030.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el representante a la Cámara Óscar Benavides arremetió contra el presidente Abelardo de la Espriella, por no estar presente en los territorios blancos de ataques de las disidencias - crédito @ODBenavidesA/X

Ataques en el Cauca y el Tolima alteraron el orden público en el arranque del Gobierno De la Espriella

Los cuestionamientos del congresista de oposición, afín al exmandatario Gustavo Petro, se dieron luego de que la Quinta División del Ejército atribuyó al Frente Ismael Ruiz de las disidencias un atentado en Rioblanco, Tolima, que fue ejecutado con drones cargados con explosivos. La unidad militar presente en la zona sostuvo que el hecho constituyó una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Por su parte, en el Cauca, la situación se concentró en la zona rural de El Tambo, en la vereda El Recuerdo y el sector de Huisitó, cerca de Cerro Santana y en áreas de Cajibío. Allí se registraron intensos combates entre tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional y la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, en acciones dirigidas contra la estructura Carlos Patiño, principal brazo armado de esta organización ilegal.

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo parte del desfile de silleteros, con el que se cerró de manera oficial la edición 69 de la Feria de las Flores - crédito @FicoGutierrez/X

En medio de esta situación, el jefe de Estado participó en el tradicional Desfile de Silleteros tras una invitación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado por su esposa y primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, y por el vicepresidente José Manuel Restrepo junto a su pareja, quienes recorrieron parte del desfile entre los aplausos del público presente en las graderías.

En el Cauca y el Tolima las familias quedaron confinadas; claman acciones contundentes

Los enfrentamientos en esa zona del territorio nacional dejaron de manera preliminar cinco integrantes de las disidencias abatidos y varios militares heridos; entre ellos, un piloto lesionado por ataques con explosivos y hostigamientos. El origen del choque fue la reacción de las tropas tras impedir que integrantes de la estructura ilegal instalaran un retén en la zona, en la que se dio el apoyo de artillería de las FF. MM.

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Mientras tanto, las familias de la vereda El Recuerdo han permanecido resguardadas en viviendas y salones comunales para protegerse del fuego cruzado y del uso de drones con artefactos explosivos. “Aquí nos estamos refugiando donde la vecina, y somos muchos, estamos con niños, con jóvenes, refugiándonos del combate”, se escucha decir a un residente en uno de los videos que se hicieron virales en las redes.

El ciudadano pidió a la ciudadanía compartir el video mientras se escuchaban los disparos de fondo que terminaron por agobiarlo e hicieron que cortara la transmisión - crédito Sentipensante TV/Facebook

Por su parte, en el Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó el ataque e indicó la necesidad de no permitir que criminales siembren miedo entre los pobladores. “Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía”, expresó la mandataria regional, que durante los últimos dos años ejerció fuerte oposición a Petro.

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Con ello, Matiz reiteró que la urgencia en este territorio es proteger la vida. “Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la Fuerza Pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación”, expresó la gobernadora, que insistió en que Rioblanco necesita “toda la capacidad institucional para recuperar la tranquilidad”.