Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

El futbolista en cuestión marcó 20 goles con el equipo caleño y 31 anotaciones con el equipo verdolaga, en varias etapas con ambos conjuntos

En la imagen aparecen tres jugadores que pasaron por América de Cali y Atlético Nacional: Héctor Burgos, Leonel Álvarez y Sergio Galván Rey, de izquierda a derecha respectivamente - crédito AFP
En la imagen aparecen tres jugadores que pasaron por América de Cali y Atlético Nacional: Héctor Burgos, Leonel Álvarez y Sergio Galván Rey, de izquierda a derecha respectivamente - crédito AFP
Guardar

Héctor Hurtado conoce de primera mano lo que significa disputar el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional. El exfutbolista vistió las dos camisetas durante su carrera y vivió desde adentro algunos de los enfrentamientos más importantes entre dos de los clubes con mayor tradición del fútbol colombiano. Por eso, de cara a una nueva edición del duelo, dejó clara su preferencia.

En diálogo con Caracol Radio, Hurtado afirmó que en esta ocasión estará del lado del equipo vallecaucano. El exjugador aseguró que América necesita recuperar protagonismo y que la ciudad de Cali espera volver a tener un representante en las instancias decisivas del fútbol colombiano.

PUBLICIDAD

Yo creo que la ciudad necesita volver a tener protagonismo. América necesita no solamente clasificar de primero, sino revalidarlo en los cuadrangulares. Hace años en la capital vallecaucana no tenemos equipos en la final y necesitamos que eso pase en el Pascual Guerrero”, manifestó el exmediocampista en la cadena radial.

Héctor 'el Vagón' Hurtado debutó en 1993 y tuvo varias etapas en el América de Cali, donde jugó en periodos como 1993, 1995, 1997-1998, 2000 y cerrando su carrera allí hacia 2012-2013. En total con los 'escarlatas' acumuló decenas de partidos y anotó más de 20 goles en sus diferentes ciclos, siendo parte del plantel bicampeón/tricampeón de finales de los 90 y e inicios de los 2000 - crédito América de Cali
Héctor 'el Vagón' Hurtado debutó en 1993 y tuvo varias etapas en el América de Cali, donde jugó en periodos como 1993, 1995, 1997-1998, 2000 y cerrando su carrera allí hacia 2012-2013. En total con los 'escarlatas' acumuló decenas de partidos y anotó más de 20 goles en sus diferentes ciclos, siendo parte del plantel bicampeón/tricampeón de finales de los 90 y e inicios de los 2000 - crédito América de Cali

Sus declaraciones se conocen en el marco de una nueva versión del clásico del fútbol colombiano, que enfrentará a América de Cali y Atlético Nacional este 9 de agosto, a partir de las 8:15 de la noche. El encuentro tendrá como escenario el estadio Pascual Guerrero y pondrá nuevamente frente a frente a dos equipos que llegan con aspiraciones importantes en el campeonato.

PUBLICIDAD

Hurtado, quien tuvo etapas en ambos clubes, recordó que sus experiencias en este tipo de partidos estuvieron marcadas por la expectativa que se generaba durante los días previos y por los escenarios llenos.

“Los clásicos los recuerdo como momentos muy lindos con ambas camisetas. Eran escenarios llenos, mucha expectativa durante toda la semana y, ante todo, buen fútbol”, señaló en conversación con Caracol Radio.

Héctor Hurtado jugó un total de 187 partidos y anotó 31 goles con Atlético Nacional entre los períodos de 2001 y 2006 (con un paso breve en el 2002). Durante su etapa en el club paisa, logró el subcampeonato de la Copa Sudamericana en 2002 - crédito Atlético Nacional
Héctor Hurtado jugó un total de 187 partidos y anotó 31 goles con Atlético Nacional entre los períodos de 2001 y 2006 (con un paso breve en el 2002). Durante su etapa en el club paisa, logró el subcampeonato de la Copa Sudamericana en 2002 - crédito Atlético Nacional

Hurtado destacó el trabajo de los técnicos en Nacional y América

Más allá de su preferencia por América, el exfutbolista también analizó el presente de ambos equipos y resaltó el trabajo de sus entrenadores. Para Hurtado, tanto América como Nacional cuentan con proyectos que pueden marcar diferencia en el fútbol colombiano.

Sobre América, consideró que el equipo ha mostrado un buen nivel futbolístico pese a las dificultades que se han presentado en el ámbito administrativo. En cuanto a Atlético Nacional, destacó el proceso de Lucas González y consideró que al entrenador solamente le falta conseguir un título para consolidarse entre los técnicos importantes del país.

“Creo que son dos equipos que han generado grandes expectativas. Especialmente América, porque ha mostrado mejor fútbol, pese a todos los problemas que se han presentado en la parte administrativa. Y en Nacional, a Lucas le falta solamente el título para empezar a escribir su historia entre los grandes técnicos del fútbol colombiano”, explicó.

Uno de los nombres que también apareció en su análisis fue el de Edwin Cardona. Hurtado recordó que González ya dirigió al volante durante su etapa en América de Cali y consideró que el reencuentro en Nacional puede favorecer al futbolista.

Lucas ya tuvo a Edwin en América y su mejor versión fue detrás del nueve. Ahí se hace importante por su media distancia y por el pase gol. Es un buen momento para que se reencuentren y para que Edwin vuelva a mostrar su mejor fútbol”, afirmó.

-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa
Atlético Nacional se han enfrentado en 286 partidos oficiales con ventaja para el club antioqueño: se registran 108 victorias para Nacional, 96 triunfos para América y 82 empates en el historial general - crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa

Hurtado y su opinión sobre David González, técnico de América de Cali

Hurtado también destacó la evolución de González como entrenador, especialmente en aspectos defensivos, y valoró la capacidad de ambos técnicos para construir equipos con una propuesta de juego definida.

El exjugador llegó a América desde sus primeros años como profesional y posteriormente tuvo varias etapas en Atlético Nacional. Con el conjunto antioqueño disputó buena parte de su carrera entre 2001 y 2006 y alcanzó el subcampeonato de la Copa Sudamericana de 2002.

Esa historia con las dos instituciones hace que el clásico tenga un significado particular para Hurtado. Sin embargo, para esta nueva edición del duelo no dudó en señalar al equipo al que apoyará.

América y Nacional volverán a encontrarse en un partido que trasciende los tres puntos. Mientras los antioqueños buscarán imponerse como visitantes, el conjunto vallecaucano tendrá la oportunidad de responder ante su público y avanzar en su objetivo de recuperar el protagonismo que, según Hurtado, Cali necesita volver a tener.

Temas Relacionados

AméricaAtlético NacionalCaliFútbol colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

El estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali será el escenario en donde dos de los equipos con más títulos del fútbol profesional colombiano disputarán el clásico de la jornada

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

El equipo antioqueño ya había presentado a Franco Armani, Andrés Reyes e Ian Poveda como sus nuevos jugadores para el próximo torneo

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

El conjunto “Tiburón” consiguió su quinta estrella en ese año, tras ganarle la final al conjunto “Verdolaga” en el estadio Atanasio Girardot

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe

El delantero vallecaucano está en el top 10 con 77 goles, a un gol de Adolfo “el Tren” Valencia y cinco de Omar Devanni

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe

Conmebol pronostica que la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla será “la mejor de la historia”: así avanzan las obras

La final de “La otra mitad de la gloria” se jugará el 21 de noviembre y el único club colombiano en competencia es Independiente Santa Fe, que enfrentará a River Plate en los octavos de final

Conmebol pronostica que la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla será “la mejor de la historia”: así avanzan las obras
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe

Conmebol pronostica que la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla será “la mejor de la historia”: así avanzan las obras