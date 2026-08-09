Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

En la imagen aparecen tres jugadores que pasaron por América de Cali y Atlético Nacional: Héctor Burgos, Leonel Álvarez y Sergio Galván Rey, de izquierda a derecha respectivamente - crédito AFP

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Héctor Hurtado conoce de primera mano lo que significa disputar el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional. El exfutbolista vistió las dos camisetas durante su carrera y vivió desde adentro algunos de los enfrentamientos más importantes entre dos de los clubes con mayor tradición del fútbol colombiano. Por eso, de cara a una nueva edición del duelo, dejó clara su preferencia.

En diálogo con Caracol Radio, Hurtado afirmó que en esta ocasión estará del lado del equipo vallecaucano. El exjugador aseguró que América necesita recuperar protagonismo y que la ciudad de Cali espera volver a tener un representante en las instancias decisivas del fútbol colombiano.

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“Yo creo que la ciudad necesita volver a tener protagonismo. América necesita no solamente clasificar de primero, sino revalidarlo en los cuadrangulares. Hace años en la capital vallecaucana no tenemos equipos en la final y necesitamos que eso pase en el Pascual Guerrero”, manifestó el exmediocampista en la cadena radial.

Héctor 'el Vagón' Hurtado debutó en 1993 y tuvo varias etapas en el América de Cali, donde jugó en periodos como 1993, 1995, 1997-1998, 2000 y cerrando su carrera allí hacia 2012-2013. En total con los 'escarlatas' acumuló decenas de partidos y anotó más de 20 goles en sus diferentes ciclos, siendo parte del plantel bicampeón/tricampeón de finales de los 90 y e inicios de los 2000 - crédito América de Cali

Sus declaraciones se conocen en el marco de una nueva versión del clásico del fútbol colombiano, que enfrentará a América de Cali y Atlético Nacional este 9 de agosto, a partir de las 8:15 de la noche. El encuentro tendrá como escenario el estadio Pascual Guerrero y pondrá nuevamente frente a frente a dos equipos que llegan con aspiraciones importantes en el campeonato.

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Hurtado, quien tuvo etapas en ambos clubes, recordó que sus experiencias en este tipo de partidos estuvieron marcadas por la expectativa que se generaba durante los días previos y por los escenarios llenos.

“Los clásicos los recuerdo como momentos muy lindos con ambas camisetas. Eran escenarios llenos, mucha expectativa durante toda la semana y, ante todo, buen fútbol”, señaló en conversación con Caracol Radio.

Héctor Hurtado jugó un total de 187 partidos y anotó 31 goles con Atlético Nacional entre los períodos de 2001 y 2006 (con un paso breve en el 2002). Durante su etapa en el club paisa, logró el subcampeonato de la Copa Sudamericana en 2002 - crédito Atlético Nacional

Hurtado destacó el trabajo de los técnicos en Nacional y América

Más allá de su preferencia por América, el exfutbolista también analizó el presente de ambos equipos y resaltó el trabajo de sus entrenadores. Para Hurtado, tanto América como Nacional cuentan con proyectos que pueden marcar diferencia en el fútbol colombiano.

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Sobre América, consideró que el equipo ha mostrado un buen nivel futbolístico pese a las dificultades que se han presentado en el ámbito administrativo. En cuanto a Atlético Nacional, destacó el proceso de Lucas González y consideró que al entrenador solamente le falta conseguir un título para consolidarse entre los técnicos importantes del país.

“Creo que son dos equipos que han generado grandes expectativas. Especialmente América, porque ha mostrado mejor fútbol, pese a todos los problemas que se han presentado en la parte administrativa. Y en Nacional, a Lucas le falta solamente el título para empezar a escribir su historia entre los grandes técnicos del fútbol colombiano”, explicó.

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Uno de los nombres que también apareció en su análisis fue el de Edwin Cardona. Hurtado recordó que González ya dirigió al volante durante su etapa en América de Cali y consideró que el reencuentro en Nacional puede favorecer al futbolista.

“Lucas ya tuvo a Edwin en América y su mejor versión fue detrás del nueve. Ahí se hace importante por su media distancia y por el pase gol. Es un buen momento para que se reencuentren y para que Edwin vuelva a mostrar su mejor fútbol”, afirmó.

Atlético Nacional se han enfrentado en 286 partidos oficiales con ventaja para el club antioqueño: se registran 108 victorias para Nacional, 96 triunfos para América y 82 empates en el historial general - crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa

Hurtado y su opinión sobre David González, técnico de América de Cali

Hurtado también destacó la evolución de González como entrenador, especialmente en aspectos defensivos, y valoró la capacidad de ambos técnicos para construir equipos con una propuesta de juego definida.

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El exjugador llegó a América desde sus primeros años como profesional y posteriormente tuvo varias etapas en Atlético Nacional. Con el conjunto antioqueño disputó buena parte de su carrera entre 2001 y 2006 y alcanzó el subcampeonato de la Copa Sudamericana de 2002.

Esa historia con las dos instituciones hace que el clásico tenga un significado particular para Hurtado. Sin embargo, para esta nueva edición del duelo no dudó en señalar al equipo al que apoyará.

América y Nacional volverán a encontrarse en un partido que trasciende los tres puntos. Mientras los antioqueños buscarán imponerse como visitantes, el conjunto vallecaucano tendrá la oportunidad de responder ante su público y avanzar en su objetivo de recuperar el protagonismo que, según Hurtado, Cali necesita volver a tener.

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