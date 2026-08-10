Esta es la estrategia de Bogotá para promover cultura ciudadana y preparar a los bogotanos para la Primera Línea del Metro

Bogotá Modo Metro prepara a la ciudadanía para el uso del Metro de Bogotá con una estrategia de cultura ciudadana basada en corresponsabilidad, respeto y orgullo colectivo - crédito Daniel Díaz / Metro de Bogotá

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Con un avance del 82,25% en las obras de la Primera Línea y la mitad de su flota de trenes ya disponible, el Metro de Bogotá se prepara para transformar la movilidad de la capital y, con ello, la cultura ciudadana.

Aunque la operación comercial está prevista para 2028, el distrito ya despliega la estrategia ‘Bogotá Modo Metro’, una apuesta integral para que los bogotanos desarrollen sentido de pertenencia y aprendan a convivir alrededor del nuevo sistema férreo, promoviendo hábitos y valores de corresponsabilidad, respeto y orgullo colectivo.

Bogotá Modo Metro: sentir, entrenar y compartir

La administración distrital reconoce que el éxito del Metro no dependerá solo de la infraestructura, también de los comportamientos de quienes lo usarán. Por ello, la estrategia Bogotá Modo Metro fue diseñada en torno a tres pilares: sentir, entrenar y compartir, según explicó el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva.

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La estrategia Bogotá Modo Metro se organiza en tres pilares: sentir, entrenar y compartir, para fortalecer la apropiación del sistema férreo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer pilar, sentir, busca generar un vínculo emocional entre la ciudadanía y el Metro. La campaña pretende que el sistema sea motivo de orgullo para la ciudad y símbolo de apropiación colectiva. Entre las acciones más destacadas se encuentra la elección participativa de la voz oficial del Metro, invitando a los bogotanos a definir quién acompañará con su voz a los pasajeros en cada recorrido.

El segundo eje, entrenar, tiene un enfoque pedagógico y se pondrá en marcha incluso antes de la entrada en funcionamiento del sistema. Contempla enseñar a la ciudadanía el uso correcto de las escaleras eléctricas, el respeto de las filas, la prioridad para el descenso de pasajeros y la limpieza de los espacios públicos.

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La administración advierte que es fundamental comenzar este entrenamiento desde ahora, para que los comportamientos apropiados estén interiorizados cuando el Metro inicie operaciones.

Uno de los primeros ejercicios será la enseñanza del uso de las escaleras eléctricas, replicando la práctica internacional de ubicarse a la derecha para permitir el paso por la izquierda. En palabras de Silva, “si esperamos a que el metro esté construido y esté funcionando para enseñarle a la gente, ya habrá sido tarde”.

El eje entrenar enseñará desde ahora el uso de escaleras eléctricas, el respeto por las filas, la prioridad de descenso y la limpieza en el Metro de Bogotá - crédito Empresa Metro de Bogotá/YouTube

El tercer pilar, compartir, apunta a que quienes adopten primero estos comportamientos los transmitan a su entorno cercano, convirtiéndose en multiplicadores de una nueva cultura ciudadana. La estrategia incluye pruebas piloto y ajustes continuos, en un modelo interactivo que permitirá corregir y mejorar sobre la marcha.

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BogotáModoMetro es la estrategia con la que la alcaldía prepara a la ciudad para el uso del Metro, enfocándose en la creación de una cultura basada en la confianza, la cooperación y el cuidado de los espacios públicos. La campaña promueve hábitos como ceder el paso, respetar filas y mantener la limpieza, y busca que los ciudadanos asuman al Metro como un símbolo de progreso y orgullo colectivo.

Bogotá Modo Metro llega a los colegios: educación para la transformación

La apuesta del distrito va más allá de la infraestructura y llega a las aulas con ‘Bogotá Modo Metro al colegio’, un programa que invita a las instituciones educativas a inscribir a sus estudiantes para acercarlos al proyecto y promover el buen uso y el cuidado del sistema desde la infancia y la juventud.

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El pilar compartir busca que los primeros usuarios transmitan hábitos de convivencia y cuidado del espacio público en torno al Metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

Hasta el 14 de agosto, los colegios pueden sumarse a esta iniciativa pedagógica y cultural, que utiliza talleres creativos, piezas teatrales, murales y actividades lúdicas para vincular el arte, la movilidad sostenible y el orgullo por la ciudad.

El Vagón de los sueños es una puesta en escena que permite a los estudiantes vivir historias relacionadas con la ciudad y aprender sobre los beneficios y comportamientos ideales en el sistema férreo. A través de armables, los jóvenes conocen el proceso de construcción, los componentes del viaducto y las características de los trenes, así como la cultura de pago y el funcionamiento de las estaciones.

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Durante el primer semestre de 2026, la Empresa Metro de Bogotá ha impactado a 9.000 niños y niñas en procesos de formación, apropiación y orgullo por el proyecto. El Vagón Escuela ha atendido a 28.816 ciudadanos de todas las edades, promoviendo la cultura del cuidado y el respeto por el espacio público.

La estrategia educativa busca que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio, multiplicando las buenas prácticas y el sentido de corresponsabilidad en sus familias y comunidades. “Bogotá Modo Metro al colegio es cuidar lo que es de todos, respetar al otro y entender que una fila puede unir a una ciudad, que ceder el paso también es avanzar, y que proteger cada espacio es una manera de querer a Bogotá”, destaca la campaña.

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Bogotá Modo Metro al colegio lleva a las aulas talleres, teatro, murales y actividades lúdicas para promover movilidad sostenible y buen uso del sistema - crédito Metro de Bogotá

El objetivo de Bogotá Modo Metro es que, cuando el sistema entre en operación, millones de ciudadanos no solo sepan cómo utilizar el Metro, sino que hayan interiorizado una nueva forma de convivir y cuidar lo público. La campaña enfatiza la importancia de ahorrar tiempo, compartir en familia y reconectar con la ciudad, presentando la movilidad sostenible como una experiencia que une y emociona.