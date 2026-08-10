Expresidente del Congreso lanzó indirecta a César Pachón por presuntas irregularidades en la ADR: “¡El disfraz no esconde al ladrón!”

El expresidente del Congreso Ernesto Macías reaccionó a la controversia que salpica a César Pachón, presidente de la ADR, por presuntas actuaciones irregulares - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

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La polémica relacionada con lo que serían presuntos manejos irregulares al interior de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ameritó en la tarde del domingo 9 de agosto de 2026 una fuerte arremetida del expresidente del Congreso Ernesto Macías: que le salió al paso a la defensa del aún presidente de la entidad, César Pachón, que negó haber firmado contratos de última hora por más de $250.000 millones y defendió su continuidad.

La controversia estalló con la Resolución 407, firmada el 6 de agosto de 2026, con la que se declaró hábil el sábado 8 de agosto, un día después de que el expresidente Gustavo Petro entregó el poder y se habilitó el teletrabajo en la ADR. Esta medida desató cuestionamientos del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, que acusó a la administración saliente de acelerar contrataciones millonarias de última hora en la entidad.

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Con este panorama, Macías, que apoyó la candidatura del mandatario Abelardo de la Espriella endureció el tono de sus críticas y, si bien no mencionó a Pachón, hizo una descripción que se ajusta al funcionario, al que acusó de prácticas indebidas. “Debajo de la ruana esconden las uñas para robar; y posan de campesinos honrados. ¡El disfraz no esconde al ladrón!”, expresó Macías a través de su cuenta en la red social X.

Con este mensaje en X, el expresidente del Congreso Ernesto Macías Tovar lanzó fuertes pullas a César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural - crédito @ernestomaciast/X

La reacción del excongresista que hizo parte del Centro Democrático se sumó a otros pronunciamientos que se enfocaron en una clara petición: que Pachó sea declarado insubsistente de forma inmediata, mientras que el funcionario de la pasada administración insiste en permanecer al frente de la ADR “hasta el último minuto”, en una posición que le ha valido críticas, incluso, de líderes progresistas como Gustavo Bolívar.

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La defensa de César Pachón a señalamientos sobre actuaciones en la ADR

A través de sus redes sociales, Pachón respondió a los señalamientos con un desafío directo a quienes lo acusan de haber acelerado negocios desde la entidad. “Muéstreme un solo contrato de los que usted asegura que firmé el día anterior. ¿Dónde está ese contrato por los millones que menciona? Le solicito que se retracte, porque esas afirmaciones son calumniosas y engañosas”, afirmó el todavía presidente de la ADR.

: El funcionario a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural respondió a las acusaciones de Indalecio Dangond, quien cuestionó la expedición de resoluciones y la legalidad de contratos autorizados al final del anterior periodo - crédito @CesarPachonAgro/X

La defensa del funcionario no discutió la existencia de la resolución ni la habilitación del fin de semana; pues de hecho, reconoció que varios días fueron habilitados para avanzar, según él, en la misionalidad de la entidad; sino que su argumento se enfatizó en negar que exista prueba concreta de contratos firmados en esas fechas por los montos denunciados, como lo expuso en la jornada del sábado 8 de agosto Dangond.

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Al igual que Macías, el representante a la Cámara Daniel Briceño insistió en sus señalamientos contra el funcionario del Gobierno Petro. “La ruana de Pachón es como la ruana de Carlos Amaya. La usan para aparentar cercanía con el campesino y el ciudadano de a pie, cuando por debajo llevan la politiquería y el derroche. Puro discurso, mucho escándalo. Boyacá les comienza a pasar factura, son iguales”, expresó.

Con este mensaje en X, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, reiteró sus fuertes señalamientos contra César Pachón, presidente de la ADR - crédito @danielbricen/X

Con esto, Briceño, que lidera la bancada del Centro Democrático en la Cámara, relacionó al líder social y presidente de la Agencia de Desarrollo Rural con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que, según el congresista, manejó importantes entidades del Estado. En lo que respecta al funcionario, ya la Procuraduría General, en enero de 2026, abrió una investigación disciplinaria por desacato a una decisión judicial.

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Frente a los pedidos de salida inmediata, Pachón defendió la legitimidad de su permanencia en el cargo. “Hoy sigo cumpliendo con la misión de la Agencia. Legalmente, sigo siendo el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Qué espera, que detenga mi trabajo y deje de atender a las comunidades? Mi compromiso es seguir trabajando hasta el último minuto, como se lo expresé al presidente Gustavo Petro”, expresó.