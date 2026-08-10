Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Petro lanzó pullas contra De la Espriella por presencia en la Feria de las Flores: “Mientras se matan los jóvenes, el ilegítimo está de fiesta”

El presidente de la República, en sus plataformas digitales, advirtió sobre la espiral de violencia que vive el país, al tiempo que criticó el despliegue de fuerza estatal en eventos recientes, en los que evocó sus órdenes de no reprimir a la población civil

Petro aseguró que el fraude se habría efectuado en "el consulado colombiano de los Angeles en California" - créditos Raúll Arboleda / AFP | Schneyder Mendoza / AFP
El expresidente Gustavo Petro criticó al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, por no estar al tanto, según él, de la situación de orden público - créditos Raúll Arboleda/AFP - Schneyder Mendoza/AFP
Guardar

Con un corto, pero conciso mensaje en su perfil de X, el expresidente de la República Gustavo Petro lanzó en la noche del domingo 9 de agosto fuertes críticas a su sucesor, Abelardo de la Espriella, tras su presencia en el cierre de la Feria de las Flores en Medellín, mientras en varias zonas del país se reportaban episodios de violencia. Un hecho que previamente había causado controversia entre los sectores del progresismo.

Petro cuestionó la legitimidad del primer mandatario y la pertinencia de su participación en celebraciones públicas en medio de la delicada situación de orden público que se registra en regiones como el Cauca y el Tolima. “Mientras se matan los jóvenes, el ilegítimo está de fiesta”, publicó el exgobernante, en un mensaje que acompañó con una reflexión sobre la espiral de violencia en Colombia, a dos días de haber dejado el poder.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro reaccionó a ataques de disidencias en Cauca y Tolima
Con este mensaje, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a ataques de disidencias en Cauca y Tolima y responsabilizó al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, por lo que sería su inacción - crédito @petrogustavo/X

“Lenguajes de violencia que no traen sino más violencia. La audacia está en la paz, la cobardía en la violencia”, remarcó el expresidente, que sigue sin reconocer el triunfo del actual dignatario y no solo eso: insiste a través de sus redes sociales en que se cometieron graves irregularidades durante la jornada del 21 de junio, cuando se decretó la victoria de De la Espriella contra el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Con ello, Petro criticó que el presidente acudiera al tradicional Desfile de Silleteros, invitado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El evento, que marcó el cierre oficial de la feria, contó con la asistencia del propio presidente, acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y del vicepresidente, José Manuel Restrepo, junto a su pareja; en una jornada en la que el mandatario compartió con los silleteros.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro se pronunció sobre hechos en Palermo (Huila)
En sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro también se pronunció sobre hechos en Palermo (Huila) - crédito @petrogustavo/X

“Esta sí es la verdadera posesión del ilegítimo. De nuevo la violencia del Estado contra la sociedad. De nuevo un militar dispara contra el pueblo. Di la orden que ya dio (Simón) Bolívar y, por tanto, perdura: la orden de Bolívar a todo soldado es no levantar el arma contra el pueblo”, agregó el expresidente a través de sus plataformas, al compartir imágenes de incidentes ocurridos el sábado 8 de agosto en Palermo (Huila).

Preocupante situación de orden público en el Cauca y el Tolima

El pronunciamiento de Petro se produjo por diferentes hechos de orden público en el país. En Rioblanco (Tolima), la Quinta División del Ejército confirmó que el Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc fue el responsable de un atentado con explosivos lanzados por drones contra civiles y que obligó a la reacción de tropas del Batallón de Infantería N.º. 17 general Domingo Caicedo de la Sexta Brigada.

A la par, en el Cauca, se reportaron combates entre la Brigada 29 del Ejército Nacional y la estructura Carlos Patiño de las disidencias, en áreas rurales de El Tambo y Cajibío. Los enfrentamientos dejaron como saldo preliminar cinco integrantes de grupos armados ilegales muertos y varios militares heridos, según información del Ejército, mientras las familias de la vereda El Recuerdo permanecen confinadas.

Abelardo de la Espriella entregó balance operacional de las tropas
En su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella entregó balance operacional de las tropas durante sus primeros tres días de Gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Luego de que se conoció la reacción de Petro, De la Espriella entregó un reporte en su perfil de X sobre la muerte de alias Ruso o Alemán, cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias en Meta, junto a otros tres integrantes de esa organización; mientras que en Antioquia, dos miembros del Clan del Golfo, entre ellos uno de sus líderes, fueron abatidos y se decomisaron armas de guerra por parte de tropas del Ejército.

Además, en Necoclí, cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico del Clan del Golfo resultaron capturados. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, enfatizó el Gobierno, advirtiendo: “A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República. No habrá tregua contra quienes atenten contra Colombia”, dijo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbelardo de la EspriellaGobierno De la EspriellaFeria de las Flores 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto el país vivió un movimiento telútico de gran duración que se sintió en la mayor parte del territorio nacional. Autoridades desplegaron equipos para evaluar daños

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 7.4 de intensidad este 10 de agosto

El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que sufre una alta actividad sísmica

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 7.4 de intensidad este 10 de agosto

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de agosto

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de agosto

Temblor en Colombia: el sismo de 7,4 se sintió en varias ciudades del país: se reportan graves daños en edificaciones en Cali y Manizales

En ciudades como Cali y Manizales se reportaron graves daños en algunas edificaciones, y la gobernadora de Chocó reportó heridos en Quibdó

Temblor en Colombia: el sismo de 7,4 se sintió en varias ciudades del país: se reportan graves daños en edificaciones en Cali y Manizales

El congresista Mario Diaz-Balart felicitó a Colombia por paquete de 1.000 millones otorgado por EE. UU.: “Apoya firmemente a sus amigos”

La iniciativa, presentada como apoyo a la administración de Abelardo de la Espriella, todavía requiere el aval del Congreso en Washington D. C., mientras ya empieza a sumar respaldos en el sector republicano

El congresista Mario Diaz-Balart felicitó a Colombia por paquete de 1.000 millones otorgado por EE. UU.: “Apoya firmemente a sus amigos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

Deportes

Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

América de Cali le ganó a Atlético Nacional un clásico más de la Liga BetPlay: así fue el gol de Yeison Guzmán

Once Caldas empató con Jaguares en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles del partido

Jhon Durán en Benfica: el entrenador Marco Silva reveló cómo podría usar al delantero colombiano

Juan Camilo “Cucho” Hernández se refirió a la posibilidad de que Nelson Deossa le quite el puesto en Real Betis