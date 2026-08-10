Petro lanzó pullas contra De la Espriella por presencia en la Feria de las Flores: “Mientras se matan los jóvenes, el ilegítimo está de fiesta”

El expresidente Gustavo Petro criticó al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, por no estar al tanto, según él, de la situación de orden público - créditos Raúll Arboleda/AFP - Schneyder Mendoza/AFP

Guardar

Con un corto, pero conciso mensaje en su perfil de X, el expresidente de la República Gustavo Petro lanzó en la noche del domingo 9 de agosto fuertes críticas a su sucesor, Abelardo de la Espriella, tras su presencia en el cierre de la Feria de las Flores en Medellín, mientras en varias zonas del país se reportaban episodios de violencia. Un hecho que previamente había causado controversia entre los sectores del progresismo.

Petro cuestionó la legitimidad del primer mandatario y la pertinencia de su participación en celebraciones públicas en medio de la delicada situación de orden público que se registra en regiones como el Cauca y el Tolima. “Mientras se matan los jóvenes, el ilegítimo está de fiesta”, publicó el exgobernante, en un mensaje que acompañó con una reflexión sobre la espiral de violencia en Colombia, a dos días de haber dejado el poder.

PUBLICIDAD

Con este mensaje, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a ataques de disidencias en Cauca y Tolima y responsabilizó al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, por lo que sería su inacción - crédito @petrogustavo/X

“Lenguajes de violencia que no traen sino más violencia. La audacia está en la paz, la cobardía en la violencia”, remarcó el expresidente, que sigue sin reconocer el triunfo del actual dignatario y no solo eso: insiste a través de sus redes sociales en que se cometieron graves irregularidades durante la jornada del 21 de junio, cuando se decretó la victoria de De la Espriella contra el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Con ello, Petro criticó que el presidente acudiera al tradicional Desfile de Silleteros, invitado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El evento, que marcó el cierre oficial de la feria, contó con la asistencia del propio presidente, acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y del vicepresidente, José Manuel Restrepo, junto a su pareja; en una jornada en la que el mandatario compartió con los silleteros.

PUBLICIDAD

En sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro también se pronunció sobre hechos en Palermo (Huila) - crédito @petrogustavo/X

“Esta sí es la verdadera posesión del ilegítimo. De nuevo la violencia del Estado contra la sociedad. De nuevo un militar dispara contra el pueblo. Di la orden que ya dio (Simón) Bolívar y, por tanto, perdura: la orden de Bolívar a todo soldado es no levantar el arma contra el pueblo”, agregó el expresidente a través de sus plataformas, al compartir imágenes de incidentes ocurridos el sábado 8 de agosto en Palermo (Huila).

Preocupante situación de orden público en el Cauca y el Tolima

El pronunciamiento de Petro se produjo por diferentes hechos de orden público en el país. En Rioblanco (Tolima), la Quinta División del Ejército confirmó que el Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc fue el responsable de un atentado con explosivos lanzados por drones contra civiles y que obligó a la reacción de tropas del Batallón de Infantería N.º. 17 general Domingo Caicedo de la Sexta Brigada.

PUBLICIDAD

A la par, en el Cauca, se reportaron combates entre la Brigada 29 del Ejército Nacional y la estructura Carlos Patiño de las disidencias, en áreas rurales de El Tambo y Cajibío. Los enfrentamientos dejaron como saldo preliminar cinco integrantes de grupos armados ilegales muertos y varios militares heridos, según información del Ejército, mientras las familias de la vereda El Recuerdo permanecen confinadas.

En su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella entregó balance operacional de las tropas durante sus primeros tres días de Gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Luego de que se conoció la reacción de Petro, De la Espriella entregó un reporte en su perfil de X sobre la muerte de alias Ruso o Alemán, cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias en Meta, junto a otros tres integrantes de esa organización; mientras que en Antioquia, dos miembros del Clan del Golfo, entre ellos uno de sus líderes, fueron abatidos y se decomisaron armas de guerra por parte de tropas del Ejército.

PUBLICIDAD

Además, en Necoclí, cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico del Clan del Golfo resultaron capturados. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, enfatizó el Gobierno, advirtiendo: “A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República. No habrá tregua contra quienes atenten contra Colombia”, dijo.