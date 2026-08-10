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En video quedó el impresionante momento del colapso parcial de una clínica en Cali por el sismo de 7,4

La circulación de imágenes en redes sociales revela el impacto en las instalaciones y motiva la respuesta rápida de autoridades y equipos de emergencia

Emergencia en Cali por el colapso parcial de EPS de Sanitas - crédito Reuters
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El desplome parcial de la EPS Sanitas de Emergencias y el Hospital Universitario del Valle del Cauca, en Cali, ha generado alarma tras difundirse imágenes en redes sociales que muestran daños severos en la infraestructura de estos centros asistenciales debido al sismo de 7,4 que sacudió varias zonas del país este 10 de agosto de 2026.

La emergencia, que afecta a uno de los hospitales más importantes de la región, ha provocado la movilización inmediata de las autoridades locales y organismos de atención.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, permanece en las calles evaluando los daños y supervisando las tareas de respuesta.

Según informaron voceros oficiales, la administración municipal se encuentra completamente desplegada para verificar la magnitud de los incidentes reportados y facilitar la coordinación entre los diferentes equipos de emergencia.

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Colapso en EPS Sanitas de Emergencias, imágenes evidencian la magnitud del daño - crédito Captura de pantalla/Reuters
Colapso en EPS Sanitas de Emergencias, imágenes evidencian la magnitud del daño - crédito Captura de pantalla/Reuters

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, declaró que “ante la gravedad de la situación, todos los organismos de socorro están activos. Toda la Alcaldía de Cali se encuentra recorriendo la ciudad y los agentes de tránsito regulan la movilidad”.

El funcionario destacó que la prioridad es salvaguardar la vida de los ciudadanos y garantizar la atención a los afectados por los eventos recientes.

En el Puesto de Mando Unificado, las autoridades analizan la posibilidad de decretar la calamidad pública y la urgencia manifiesta, lo que permitiría agilizar las acciones de asistencia y los recursos necesarios para atender la crisis.

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Mientras tanto, se solicita a la población mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y evitar difundir mensajes no confirmados para prevenir la propagación de información errónea.

Entre las estructuras identificadas con colapso o afectaciones graves se encuentran el sector La Luna, así como edificaciones y cruces en Calle 42 con 38, Calle 44, Calle 3D con 67, Calle 10 con Carrera 71, Carrera 28D con 72 (Notaría 20), Calle 9 con 24, Carrera 41 con Séptima, Motel Molino Rojo, Carrera 44 con 9, Edificio Marisol, Carrera 9 con 53, Calle 5 con 44 y Calle 5 con 57.

Colapso parcial en el Hospital Universitario del Valle - crédito @LuisTorreSalud/X
Colapso parcial en el Hospital Universitario del Valle - crédito @LuisTorreSalud/X

Además, varias clínicas han debido ser evacuadas de manera preventiva, entre ellas la Clínica Alba, Clínica Rey David, Clínica Nuestra Señora del Rosario, Clínica Sanitas Tequendama, Clínica Cali, Carlos Holmes Trujillo, Urgencias Pasoancho, Clínica Colombiclinica Versalles y el propio Hospital Universitario del Valle.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y desplegando recursos para atender cada una de las emergencias reportadas en la ciudad.

Médico de la Clínica Valle Salud en Cali pidió ayuda: “Vengan rápido”

Un médico de la Clínica ValleSalud en Cali lanzó un llamado urgente tras el colapso total del edificio donde funciona el centro asistencial.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, el profesional solicitó apoyo inmediato para evacuar a las personas hospitalizadas. “Personas que puedan venir a ayudar a la clínica Valle Salud. Vengan rápido”, pidió.

Según su relato, la estructura se encuentra completamente destruida y la emergencia pone en riesgo la vida de quienes permanecen en la unidad de cuidados intensivos y otras áreas.

Emergencia en Cali, médico solicita apoyo ciudadano tras destrucción total de ValleSalud - crédito @LaMaryJo_Gomez/X

“Tengo muchos pacientes en la UCI, en hospitalización. Necesitamos bajarlos”, afirmó el médico, enfatizando la necesidad de sacar cuanto antes a quienes no pueden movilizarse por sus propios medios.

La solicitud fue reiterada en varias ocasiones, haciendo énfasis en la gravedad de la situación. “Todos los que puedan venir a ayudarnos, por favor, vengan. Tengo pacientes que necesito bajar”, insistió. El profesional subrayó la urgencia de la colaboración ciudadana para trasladar a los pacientes a lugares seguros, ante el inminente riesgo estructural.

Autoridades reportaron 25 edificaciones dañadas y personas atrapadas tras emergencia en Cali

Las autoridades locales informaron: “Aquí estamos manejando esta situación, hay alrededor de 25 edificaciones afectadas y estamos en todo este proceso”.

El reporte oficial confirma la existencia de personas atrapadas. “Sí, hay personas afectadas, hay personas atrapadas, estamos en el proceso del rescate, necesitamos apoyo de más rescatistas en Cali”, precisaron.

Ante la gravedad, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que, “después del pedido por la alcaldía de Cali ya van al menos 100 rescatistas”, quienes se encaminan a reforzar los equipos de emergencia y contribuir en las labores de búsqueda y salvamento.

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