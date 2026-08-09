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Tragedia en Valle del Cauca: adolescente murió tras disparo accidental mientras manipulaba un arma

El hecho ocurrió en la zona común de un conjunto residencial. Otro menor, de 15 años, quedó involucrado y las autoridades investigan cómo llegó el arma hasta los adolescentes

El adolescente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial luego de resultar gravemente herido durante el incidente - crédito Alcaldía de Cali
El adolescente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial luego de resultar gravemente herido durante el incidente - crédito Alcaldía de Cali
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Una tarde que transcurría con tranquilidad terminó en tragedia en Candelaria, Valle del Cauca, luego de que un adolescente de 16 años resultara gravemente herido durante un incidente con un arma de fuego y posteriormente falleciera en un centro asistencial.

El hecho ocurrió en una zona común de un conjunto residencial, donde se encontraban el joven y otro adolescente, de 15 años. De acuerdo con los testimonios conocidos hasta ahora, ambos estaban junto a un arma cuando comenzaron a manipularla. En medio de esa situación se produjo un disparo. El proyectil impactó al menor de 16 años, quien quedó gravemente herido. Los primeros indicios conocidos apuntan a que el arma se accionó de manera accidental, aunque las autoridades adelantan las diligencias necesarias para establecer con precisión cómo ocurrió el episodio.

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Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
La Policía llegó al conjunto residencial de Candelaria y detuvo al otro menor involucrado en el hecho -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estruendo del disparo alertó a los habitantes del conjunto residencial, quienes salieron de sus apartamentos para verificar qué había ocurrido y encontraron al adolescente gravemente herido en una de las zonas comunes. Ante la gravedad de la situación, varias personas reaccionaron de inmediato y lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

Aunque el personal de salud realizó los procedimientos correspondientes para intentar salvarle la vida, la lesión resultó fatal y el menor falleció poco después de su ingreso. Ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, establecer cómo llegó el arma a manos de los menores y determinar si alguna persona tenía conocimiento de su presencia antes del incidente que terminó en tragedia.

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Mientras la familia enfrenta la pérdida, la Policía llegó al conjunto residencial y procedió con la detención del otro menor que estaba involucrado en el hecho. Su situación quedó a disposición de las autoridades, que comenzaron a recopilar información para esclarecer lo sucedido. Uno de los principales puntos que deberán establecer los investigadores es el origen del arma de fuego que estaba en poder de los adolescentes. También será necesario determinar bajo qué circunstancias llegó hasta el lugar y qué ocurrió exactamente antes de que se produjera el disparo.

El señalado agresor sería un pensionado del Ejército Nacional, quien sería un paciente psiquiátrico y fue capturado - crédito Medicina legal
La administración del conjunto expresó sus condolencias a las familias y pidió a los residentes prudencia mientras avanza la investigación - crédito Medicina legal

Según la información conocida sobre el caso, los dos menores habrían manifestado que el hecho fue accidental. Sin embargo, esa versión deberá ser contrastada con las evidencias y los elementos que sean recopilados durante la investigación. Hasta ahora, las autoridades no entregan un pronunciamiento oficial con detalles adicionales sobre el caso. Por ello, las circunstancias precisas del incidente permanecen bajo investigación y será el avance de las diligencias el que permita establecer responsabilidades y aclarar la secuencia de los hechos.

La administración del conjunto residencial se pronunció tras lo ocurrido. A través de un mensaje dirigido a la comunidad, expresó sus condolencias y manifestó su solidaridad con las familias involucradas en esta tragedia. Además, pidió a los residentes actuar con prudencia mientras avanzan las investigaciones y evitar conclusiones anticipadas sobre lo ocurrido. El llamado busca mantener la tranquilidad dentro del conjunto mientras las autoridades reúnen los elementos necesarios para esclarecer el caso.

La administración también dirigió una recomendación a los padres de familia y acudientes. Les pidió acompañar y supervisar permanentemente a los menores, especialmente frente a situaciones que puedan representar algún peligro para ellos o para otras personas.

Las autoridades recapturaron a cinco fugados de El Espinal y siete personas siguen prófugas en el Tolima - crédito Policía Tolima
Las autoridades investigan el origen del arma y las circunstancias que rodearon el disparo ocurrido en la zona común - crédito Policía Tolima

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos asociados con la manipulación de armas de fuego por parte de menores de edad, aunque las autoridades todavía deben determinar el origen del arma y las circunstancias concretas que rodearon el disparo. Por ahora, la investigación continúa y será necesario esperar los resultados de las diligencias para conocer con mayor precisión qué ocurrió en la zona común del conjunto residencial en Candelaria.

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