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Así cerraría la inflación de julio de 2026 en Colombia: cómo afectó los precios de los alimentos el último aumento del salario mínimo de Petro

La resistencia de los precios y el despegue de las tarifas energéticas podrían cambiar el costo del crédito y complicar los márgenes familiares

El salario mínimo para 2026 tuvo un aumento de 23,7% y quedó en $2.000.000 mensuales, hecho que impactó el costo de vida en Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El salario mínimo para 2026 tuvo un aumento de 23,7% y quedó en $2.000.000 mensuales, hecho que impactó el costo de vida en Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE
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La inflación en Colombia volvería a mostrar presión en julio de 2026, con proyecciones de entre 0,25% y 0,42% mensual y de entre 6,14% y 6,30% anual, antes del dato oficial que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgará el 10 de agosto. La referencia inmediata es junio, cuando la inflación anual fue de 6,14%.

El contraste entre proyecciones muestra que no hay un consenso claro sobre julio, aunque sí coincidencia en la persistencia de las presiones sobre los precios. La mediana del sondeo de 19 analistas parte de una variación mensual de 0,35%, frente a 0,28% en el mismo mes del año pasado y 0,39% en junio.

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Corficolombiana proyecta un escenario de estabilidad anual en 6,14%, con un avance mensual de 0,27%. Bancolombia, en cambio, anticipó una aceleración de 16 puntos básicos (pb) hasta 6,30%, que de concretarse llevaría la inflación anual a completar cinco meses seguidos al alza y al nivel más alto desde agosto de 2024.

La entidad financiera también indicó que su cálculo mensual de 0,42% se ubica 10 pb por encima del promedio de 0,32% de los analistas consultados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas. Ese mismo grupo elevó en 4 pb la expectativa de inflación para el cierre de 2026, hasta 6,52%.

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La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane

Qué habría empujado la inflación de julio

Para Corficolombiana, el principal aporte de julio de 2026 vendría de los regulados, seguidos por servicios y bienes, mientras la moderación de los alimentos perecederos evitaría una nueva aceleración de la inflación anual:

  • Regulados: proyectó una variación mensual de 0,51%, frente a -0,10% un año atrás, impulsada por las tarifas de electricidad y gas. Con ese movimiento, la inflación anual de regulados subiría de 5,91% a 6,55% y completaría su quinto mes consecutivo de aceleración.
  • Servicios: estimó 0,37% mensual, frente a 0,30% un año atrás. Ese resultado se debería a arriendos, con 0,33%, y al reajuste de servicios indexados al salario mínimo, como comidas fuera del hogar, cuotas de administración y servicio doméstico. El comportamiento llevaría la inflación anual de servicios a 7,1%. Sería su nivel más alto desde noviembre de 2024.
  • Bienes: proyectó 0,13% mensual, atribuida a alzas en productos farmacéuticos, artículos de limpieza y bebidas alcohólicas. También señaló que la apreciación acumulada del peso seguiría moderando los precios de vehículos, electrodomésticos y celulares. Con ello, la inflación anual de bienes subiría a 3,34%. Ese rubro seguiría como el único dentro del rango meta del Banco de la República.

Bancolombia trazó un panorama similar, aunque con una presión mayor en el dato total:

  • Alimentos: calculó una inflación mensual de 0,76%, por encima del promedio histórico de 0,20% para el séptimo mes del año, impulsada por los alimentos procesados.
  • Bienes: proyectó 0,30% mensual por presiones en productos de limpieza y mantenimiento, cerveza, productos farmacéuticos y dermatológicos, y productos de belleza.
Alimentos sería el principal jalonador de la inflación de julio de 2026 en Colombia - crédito Bancolombia
Alimentos sería el principal jalonador de la inflación de julio de 2026 en Colombia - crédito Bancolombia
  • Regulados; estimó 0,43% por aumentos en electricidad, suministro de agua, gas y recogida de basuras.
  • Servicios: la entidad previó 0,24% mensual y una desaceleración anual hasta 6,97%, el nivel más bajo desde abril. Aun así, sostuvo que el efecto de la indexación sigue alto por el aumento del salario mínimo de 2026, que fue de 23,7%.
  • Inflación básica, sin alimentos: sería de 0,30% mensual y 6,16% anual. La medición sin alimentos ni regulados se ubicaría en 0,26% mensual y 6,07% anual, su mayor nivel desde junio de 2024.

El Banco de la República ve más persistencia en los precios

El Banco de la República endureció su diagnóstico sobre la trayectoria de los precios en el Informe de Política Monetaria de agosto de 2026. El Emisor elevó su previsión de inflación para el cierre de 2026 desde 6,4% hasta 6,9%, y ahora espera 4,3% para 2027.

El banco central ubicó entre los principales riesgos de corto plazo a:

  • Precios de alimentos por inundaciones, bloqueos y alzas en los costos internacionales de transporte e insumos agrícolas.
  • Un episodio fuerte del fenómeno de El Niño que presione al alza los precios de alimentos, gas, electricidad y agua.
  • Aumento no previsto en la gasolina elevó las presiones sobre la inflación de los bienes regulados.

En ese informe, el Emisor señaló que “aunque la desaceleración en los precios de los servicios y el efecto de la apreciación del peso ayudaron a contener el indicador, estos factores no fueron suficientes para compensar el incremento de los combustibles”. El diagnóstico apunta a una inflación más persistente y a una demanda interna que sigue por encima de la capacidad productiva. El banco central también indicó que el mercado laboral permanece fuerte y que las expectativas de inflación continúan elevadas.

Sobre el crecimietn de la actividad económica, el banco central mejoró su proyección para 2026 de 2,4% a 2,5%, por el mayor dinamismo del consumo y la inversión en maquinaria y equipo. Para 2027, en cambio, redujo su expectativa de 2,1% a 1,9%.

Al respecto, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que el equipo técnico revisó su pronóstico de inflación para 2026 a cerca de 6,9%. Esa corrección coincidió con una trayectoria de tasas más exigente. Las presiones inflacionarias explicaron que el banco central elevara su tasa en 275 puntos básicos entre enero y junio. En julio la mantuvo en 12%, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevos aumentos según la evolución de los indicadores.

Bancolombia afirmó que la Junta Directiva del Banco de la República podría continuar con futuras alzas que llevarían la tasa a 12,75% antes de finalizar 2026. La combinación de regulados, alimentos y expectativas más altas refuerza ese escenario de política monetaria restrictiva.

La inflación anual en Colombia seguirá lejos del rango meta del Banco de la Repíblica - crédito Fedesarrollo y la bvc
La inflación anual en Colombia seguirá lejos del rango meta del Banco de la Repíblica - crédito Fedesarrollo y la bvc

Suben las expectativas de inflación y se prolonga la presión sobre las tasas

Las expectativas de mercado también avanzaron más allá de julio. Según la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de julio de Fedesarrollo, para diciembre de 2026 la inflación esperada subió a 6,71%, frente a 6,54% calculado en junio, y a 12 meses, hacia julio de 2027, la mediana se ubica en 5,62%.

El sondeo entre 19 analistas mostró además que la expectativa de inflación para el cierre de este año aumentó a 6,66%, desde 6,60% en la consulta previa. Para el cierre de 2027, el mercado la elevó a 5%, desde 4,80%.

Así las cosas, las proyecciones de inflación para 2026 y 2027 siguen lejos del objetivo de entre 2% y 4% del banco central y también por encima de su meta puntual de 3%. Ese desajuste entre expectativas y meta mantiene bajo presión la ruta de tasas y amplía el horizonte de corrección de los precios.

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