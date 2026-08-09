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Una colombiana hace historia: la Nasa selecciona su fotografía como astronómica del día

La imagen fue tomada por la astrofotógrafa Mónica Mesa, quien se convierte en la primera mujer colombiana en recibir la distinción de Astronomy Picture of the Day

La imagen fue escogida por su valor científico, composición visual y rigor técnico dentro del programa Astronomy Picture of the Day -crédito Mónica Mesa
La imagen fue escogida por su valor científico, composición visual y rigor técnico dentro del programa Astronomy Picture of the Day -crédito Mónica Mesa
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La fotografía de la Gran Nube de Magallanes que lleva la firma de la colombiana Mónica Mesa llegó a una de las vitrinas más reconocidas de la divulgación astronómica. La Nasa seleccionó una de sus imágenes como Astronomy Picture of the Day (APOD), una distinción que convierte a Mesa en la primera mujer colombiana en recibir este reconocimiento.

El anuncio representa un hito para la astrofotografía nacional y llega después de más de una década de trabajo dedicado a observar y registrar el cielo nocturno. Mesa es ingeniera y astrofotógrafa, y actualmente cursa estudios de astronomía en Chile con el propósito de ampliar sus conocimientos científicos y fortalecer su trabajo fotográfico.

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Mónica Mesa lleva más de diez años dedicada a la astrofotografía y actualmente cursa estudios de astronomía en Chile -crédito monimesita/Instagram
Mónica Mesa lleva más de diez años dedicada a la astrofotografía y actualmente cursa estudios de astronomía en Chile -crédito monimesita/Instagram

La imagen elegida está dedicada a la Gran Nube de Magallanes, una galaxia cercana a la Vía Láctea que se encuentra a unos 163.000 años luz de distancia. Su estructura irregular y sus numerosos campos estelares fueron captados mediante técnicas de exposición prolongada y procesamiento especializado, recursos que permitieron resaltar los detalles de este objeto del cielo austral, según el portal de la Nasa, Astronomy Picture of the Day.

Para Mesa, llegar a una fotografía de este nivel supone años de aprendizaje y práctica. La astrofotografía exige conocimientos sobre óptica, geografía, meteorología y procesamiento digital, además de paciencia para trabajar durante largas jornadas en condiciones alejadas de las ciudades. Las imágenes del cielo profundo requieren, además, buscar lugares con poca contaminación lumínica. Esto implica pasar noches a la intemperie y esperar condiciones adecuadas para registrar la tenue luz procedente de galaxias, nebulosas, estrellas y otros objetos astronómicos.

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La fotografía de Mesa fue seleccionada por el espacio APOD de la Nasa, una plataforma activa desde 1995 que funciona como una de las principales vitrinas de divulgación científica sobre el universo. Cada día, un comité de astrónomos profesionales evalúa propuestas de astrofotógrafos de diferentes lugares del mundo y elige una imagen por su valor educativo, composición visual y rigor técnico.

La fotografía seleccionada por la Nasa retrata la Gran Nube de Magallanes, una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea-crédito monimesita/Instagram
La fotografía seleccionada por la Nasa retrata la Gran Nube de Magallanes, una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea-crédito monimesita/Instagram

Con la elección de Mesa, el talento nacional vuelve a ocupar un espacio dentro de esta vitrina internacional dedicada a acercar la astronomía al público. La Nasa explicó que la imagen fue escogida por su valor científico y artístico. La Gran Nube de Magallanes es una de las galaxias más próximas a la Vía Láctea y forma parte del Grupo Local de galaxias. Su masa total representa entre 10% y 20% de la de la Vía Láctea y, pese a esa diferencia, es una fuente activa de formación de estrellas.

La científica de la NASA Cecilia Chirenti explicó que esa actividad está influida por la interacción gravitacional con nuestra galaxia. Ese comportamiento convierte a la Gran Nube de Magallanes en un objeto especialmente valioso para estudiar procesos relacionados con la evolución y nacimiento de estrellas.

Su cercanía también permite observarla con un nivel de detalle que sería difícil de conseguir en galaxias más distantes. Para la astronomía profesional, sus estrellas, nebulosas y cúmulos ofrecen información relevante sobre distintos procesos que ocurren en una galaxia. Uno de los lugares más destacados de la Gran Nube de Magallanes es la Nebulosa de la Tarántula, considerada una de las regiones de formación estelar más intensas del Grupo Local. Allí se concentra una actividad que convirtió a esta galaxia en un laboratorio natural para estudiar el nacimiento de nuevas estrellas.

La Gran Nube de Magallanes se encuentra a unos 163.000 años luz de la Tierra y es una galaxia enana irregular -crédito Antranik Tavitian/REUTERS
La Gran Nube de Magallanes se encuentra a unos 163.000 años luz de la Tierra y es una galaxia enana irregular -crédito Antranik Tavitian/REUTERS

La Gran Nube de Magallanes también está relacionada con uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. En 1987 se produjo allí la SN 1987A, descrita como la supernova más cercana observada desde la invención del telescopio. Su estudio aportó información para comprender mejor la explosión de estrellas masivas.

La elección de la fotografía de Mónica Mesa reúne así dos dimensiones: el valor científico del objeto que retrata y el trabajo técnico necesario para convertir una observación del cielo en una imagen capaz de ser reconocida internacionalmente. Para Colombia, además, representa una nueva presencia en la divulgación astronómica mundial y un reconocimiento al trabajo que durante años desarrolla la astrofotógrafa desde Colombia y para el mundo.

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