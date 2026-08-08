Abelardo de la Espriella aseguró que habrá cadena perpetua contra los abusadores de mujeres y niños: “Todo el peso de la ley caerá”

Abelardo de la Espriella habló de varios puntos en los que trabajará durante su gobierno desde 2026 - crédito Colprensa

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Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, cuyo discurso lo dio en el Batallón Pichincha de Cali, minutos después de recibir la banda presidencial por parte del presidente del Senado, Honorio Henríquez, en la Arena USC.

Durante su primera intervención como jefe de Estado, el mandatario propuso que se aplique la cadena perpetua contra abusadores de niños y mujeres en el país, como parte de su plan de seguridad para proteger a la población y aseguró que debe caer “todo el peso de la ley”.

De hecho, existe un proyecto de ley que busca esa medida en el Congreso de la República, pero el cual implica una reforma constitucional y hay dudas sobre su avance en el legislativo, además de que ya tuvo un precedente en 2021, cuando la Corte la tumbó un año después de su aprobación en la corporación.

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“Uno de los deberes más elevados del Estado”

El Batallón Pichincha fue la sede del primer discurso como presidente del mandatario, que después de un fuerte debate en el Congreso y distintos sectores sobre llevar su posesión en una guarnición militar, lo logró justo después de la ceremonia con el Congreso en la Arena USC.

Durante sus declaraciones ante las Fuerzas Militares, el presidente Abelardo de la Espriella habló sobre la necesidad de darle seguridad a las mujeres y menores de edad, que es uno de los sectores de la población más vulnerables por los distintos casos de abusos sexuales, acoso, feminicidios y asesinatos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su primer discurso como mandatario, donde habló de proteger a la población civil - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

“Proteger a las mujeres y a los niños constituye uno de los deberes más elevados del Estado. La manera como una sociedad los acompaña revela su verdadero compromiso con la dignidad humana. Ninguna mujer puede vivir bajo el temor de la violencia, ningún niño puede crecer privado del amor, cuidado y oportunidades necesarias para desarrollar los talentos que Dios le concedió”, afirmó.

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Debido a eso, el jefe de Estado aseguró que “mi Gobierno no tolerará cualquier violencia contra mujeres y niños. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos. Aquel que atenta contra una mujer y un niño merece ser castigado con cadena perpetua”.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habló frente a las Fuerzas Militares en Cali - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

Un proyecto de ley bajo dudas

Sobre lo dicho por el presidente De la Espriella, existe un proyecto de ley en el Congreso de la República que fue radicado por Nelly Patricia Mosquera, representante por el Centro Democrático, y se da después del feminicidio de María Camila Potosí y su bebé de ocho meses de gestación.

“La protección de los niños, niñas y adolescentes como fin esencial del Estado debe reflejarse en sanciones severas en contra de quienes atenten contra su vida e integridad sexual”, afirmó la congresista del partido de gobierno.

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Nelly Patricia Mosquera, representante por el Centro Democrático, quiere revivir el proyecto de cadena perpetua contra abusadores y feminicidas - crédito @PatriciaMosq/X

Mosquera añadió que “la cadena perpetua no debe solo ser entendida como un mecanismo de sanción (...), debe entenderse desde un enfoque de política de protección que evite que quien sea hallado responsable de estas conductas no tenga nunca más la libertad de atentar en contra de un niño”.

Sin embargo, Erick Rincón, decano de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario, le dijo al periódico El Tiempo que se trata de un proyecto con muchos obstáculos y poco viable: “La prisión perpetua es un debate abierto, pero cuesta arriba, y el precedente es muy reciente: en 2020 el Congreso aprobó justamente esa reforma para violadores y asesinos de niños, y en 2021 la Corte Constitucional la tumbó en la sentencia C-294, al considerar que unas penas sin horizonte de resocialización sustituyen un pilar de la Carta, la dignidad humana. Si el nuevo gobierno presenta una reforma parecida, el desenlace probablemente sería el mismo”.

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