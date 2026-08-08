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Javier Milei prometió cooperación con Colombia en la lucha contra el narcotráfico: “Estamos dispuestos a colaborar con un pueblo hermano”

El mandatario argentino puso como referencia los esfuerzos de su gestión, y manifestó su intención que el gobierno de Abelardo de la Espriella los implemente

El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo un encuentro con Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, en Cali en el marco de los actos previos a la ceremonia de transmisión de mando - crédito @OPRArgentina/ X
Javier Milei afirmó en Cali que Argentina está dispuesta a trasladar a Colombia su modelo de seguridad con foco en la lucha contra el narcotráfico - crédito @OPRArgentina/ X
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Javier Milei, presidente de Argentina, afirmó este viernes 7 de agosto en Cali que su país está dispuesto a trasladar a Colombia el modelo de seguridad aplicado en los últimos años, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico, en la antesala de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente colombiano.

La posesión de De la Espriella reunió además a los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y al político chileno José Antonio Kast, junto al rey Felipe VI de España y representantes de más de una docena de países.

Las declaraciones de Milei ante los medios de comunicación tuvieron lugar tras presenciar la ceremonia de investidura, que tuvo lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, la primera transmisión de mando presidencial colombiana celebrada fuera de Bogotá en más de un siglo.

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El mandatario argentino puso como referencia el denominado Plan Bandera, la estrategia de seguridad desplegada en Rosario, ciudad que en años anteriores fue uno de los epicentros del crimen organizado vinculado al narcotráfico en el país. “Ha sido tan exitoso”, afirmó Milei sobre ese programa, al tiempo que señaló que “nosotros estamos dispuestos a colaborar con un pueblo hermano como Colombia”.

Milei puso como referencia el Plan Bandera, la estrategia aplicada en Rosario contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico - crédito Europa Press
Milei puso como referencia el Plan Bandera, la estrategia aplicada en Rosario contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico - crédito Europa Press

Ante la consulta de un periodista sobre los resultados del modelo argentino en materia de adicciones, Milei reafirmó la disposición de su gobierno: “En lo que podamos trasladar nuestro exitoso modelo lo vamos a hacer”.

La visita de Milei a Cali incluyó, antes de la ceremonia oficial, dos reuniones bilaterales de alto nivel: una con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y otra con el propio De la Espriella, en uno de los primeros contactos oficiales del nuevo presidente colombiano con un jefe de Estado extranjero en la jornada de su posesión. La delegación argentina estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

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Al ser consultado sobre el rol de Argentina y Colombia en el continente, Milei amplió el alcance de la cooperación propuesta más allá de la seguridad: “Básicamente dar la lucha contra el narcotráfico y con todos lo que tiene que ver con aquellos que tratan de exportar terrorismo, tanto fáctico como ideológico”, sostuvo.

La posesión de Abelardo de la Espriella reunió en Cali a Daniel Noboa, Santiago Peña, José Antonio Kast, el rey Felipe VI y delegaciones de más de una docena de países - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE
La posesión de Abelardo de la Espriella reunió en Cali a Daniel Noboa, Santiago Peña, José Antonio Kast, el rey Felipe VI y delegaciones de más de una docena de países - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

El mandatario argentino también aprovechó la ocasión para hacer una lectura política del nuevo mapa regional. Consultado sobre el mensaje de Sudamérica al gobierno de Estados Unidos, respondió que la región está dispuesta a “abrazar la senda de la libertad cada vez con más fuerza”, y agregó: “Ya quedan pocos bastiones socialistas en la región”.

Milei sobre Petro: “Se ha quedado afuera”

Durante la cumbre en Chile, Gustavo Petro arremetió contra el Foro Económico Mundial, cuestionando su legitimidad tras dar protagonismo a Javier Milei - crédito Presidencia - Bloomberg
Milei criticó a Gustavo Petro en Cali, calificándolo como "lo peor" de la historia colombiana, poco después de que este cuestionara su doctorado honoris causa otorgado la Universidad Santiago de Cali - crédito Presidencia - Bloomberg

Al referirse al saliente presidente Gustavo Petro, con quien mantuvo una relación históricamente tensa, Milei fue escueto: “Se ha quedado afuera Petro. Nosotros seguimos triunfando no solo en Argentina, sino en todo el continente. Se probó nuevamente que el socialismo no funciona”. En otro comentario, el mandatario argentino lo describió como “parte de la peor historia de Colombia”.

Tras la ceremonia, Milei confirmó que no extendería su estadía en territorio colombiano. “Tengo una agenda cargada en Argentina”, dijo, y precisó que retornaría ese mismo viernes a Buenos Aires.

Así fue la reunión entre Milei y De la Espriella

El video muestra al presidente Javier Milei y a Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, previo a la posesión presidencial en Cali - crédito X

“El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el Presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la antesala del traspaso de mando presidencial”, detalló la oficina del presidente Milei, con relación al encuentro que sostuvieron ambos mandatarios, previo a la posesión.

En el video se le escucha al presidente de Argentina decir: “Viva la libertad, carajo. ¡Vamos, Tigre! Está el tigre y el león“, haciendo referencia a los apodos de ambos mandatarios.

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