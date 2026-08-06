Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este 6 de agosto

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este jueves, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Debido a los recientes cambios en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante saber cuáles automóviles no tienen permitido transitar este jueves 6 de agosto en Medellín.

La Secretaría de Movilidad de Medellín detalla que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

No olvides que esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 0, 2,.

Motos:, ,.

Taxis: no aplica,, .

Transporte de carga: no aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

PUBLICIDAD

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del año.

Las nuevas medidas de restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El próximo partido de América será ante Atlético Nacional: esta es la posibilidad de que pueda contar con Yhormar Hurtado

“Escarlatas” y “Verdolagas” protagonizarán un clásico más del fútbol profesional colombiano el domingo 9 de agosto de 2026, a las 8:30 p. m.

El próximo partido de América será ante Atlético Nacional: esta es la posibilidad de que pueda contar con Yhormar Hurtado

Miguel Gómez Martínez se refirió a su relación con Abelardo de la Espriella: “Él dice que fue alumno mío. Es posible, pero yo no lo conocía”

El ministro de Hacienda designado aseguró que, cuando se acordó su nombramiento, dijo que quiere ser diferente a sus predecesores

Miguel Gómez Martínez se refirió a su relación con Abelardo de la Espriella: “Él dice que fue alumno mío. Es posible, pero yo no lo conocía”

Expareja de Karina García reaccionó al nuevo look de Valentino tras comparaciones con Kris R: “Qué cosa de locos”

Valentino apareció con trenzas, cadenas y un estilo más cercano al género urbano, una transformación que encendió los comentarios de seguidores y figuras cercanas por el parecido con la estética de la actual pareja de la modelo

Expareja de Karina García reaccionó al nuevo look de Valentino tras comparaciones con Kris R: “Qué cosa de locos”

Colombia sumó siete nuevas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: así será la jornada del 6 de agosto

En los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Colombia ocupa la segunda posición del medallero general, escoltando a México y superando a Cuba

Colombia sumó siete nuevas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: así será la jornada del 6 de agosto

Federación Nacional de Ciencia pidió aplazar la sesión del Ocad programada para el 6 de agosto y solicitó revisión de proyectos

Fedecti advirtió sobre la falta de cumplimiento de acuerdos. Pidió la intervención de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría

Federación Nacional de Ciencia pidió aplazar la sesión del Ocad programada para el 6 de agosto y solicitó revisión de proyectos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Karina García reaccionó al nuevo look de Valentino tras comparaciones con Kris R: “Qué cosa de locos”

Expareja de Karina García reaccionó al nuevo look de Valentino tras comparaciones con Kris R: “Qué cosa de locos”

Luisa Fernanda W mostró el avance de su piel tras decidir borrarse los tatuajes: “Superduro”

Los Rolling Ruanas se le midieron a grabar su propia versión de ‘La Bamba’: “Hasta que no la hicimos, no supimos lo grato que iba a ser”

Greeicy Rendón y Mike Bahía ‘encienden’ las redes sociales con un video de una ecografía y crecen los rumores de embarazo

Cancelaron el concierto de Myke Towers en Bogotá: así puede solicitar la devolución del dinero

Deportes

El próximo partido de América será ante Atlético Nacional: esta es la posibilidad de que pueda contar con Yhormar Hurtado

El próximo partido de América será ante Atlético Nacional: esta es la posibilidad de que pueda contar con Yhormar Hurtado

Colombia sumó siete nuevas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: así será la jornada del 6 de agosto

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Dimayor estaría “buscando el quiebre” a Win Sports en la disputa por los derechos de transmisión del fútbol colombiano

Más de 1.000 exfutbolistas colombianos reclaman su pensión: denuncian que los clubes no reportaron sus semanas