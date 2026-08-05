Ministro de Minas de Colombia desmintió al Gobierno de Daniel Noboa tras reanudar exportación de energía a Ecuador: “No hubo gestiones”

Edwin Palma aseguró que el Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, no llevó a cabo gestiones para reanudar las TIE. Dijo que el presidente Petro las retomó como una muestra de cooperación - crédito Justin Tallis/Reuters y Aris Martínez/Reuters

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Tras una larga guerra arancelaria con Ecuador, que culminó en junio, Colombia decidió reanudar las exportación de energía eléctrica al vecino país. El Gobierno del presidente Gustavo Petro había suspendido las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con la administración del presidente ecuatoriano Danil Noboa, en enero de 2026.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador emitió un comunicado en el que confirmó la decisión. De acuerdo con la información que suministró, la reanudación de las transacciones surgió luego de que las autoridades colombianas “dispusieran el restablecimiento de este mecanismo de integración energética”.

“Como resultado de la coordinación técnica entre el Operador Nacional de Electricidad del Ecuador (Cenace) y XM, operador del sistema eléctrico colombiano, para esta jornada se planificó la importación de 288 MW de energía, volumen que representa aproximadamente el 6,2 % de la demanda energética diaria del Ecuador. Gracias a las gestiones impulsadas por el Gobierno Nacional, esta operación se concreta en condiciones más competitivas para el país”, precisó la cartera ecuatoriana en la comunicación oficial.

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El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, criticó la información expuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador. Según indicó, el Gobierno de Daniel Noboa no llevó a cabo ninguna gestión para reanudar las TIE; fue una determinación de la administración colombiana.

“Paja! Las exportaciones de energía hacia Ecuador se reanudan por una decisión política del Gobierno del presidente @petrogustavo, como una muestra de cooperación energética regional y de solidaridad con el hermano pueblo ecuatoriano. No hubo gestiones del Gobierno del presidente @DanielNoboaOk”, señaló.

Además, aseguró que la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro no responde a intereses políticos ni diplomáticos; obedece a la necesidad de contribuir al bienestar de la ciudadanía.

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“Colombia vuelve a tender la mano al pueblo ecuatoriano, garantizando primero la seguridad energética de nuestro país y la conservación del agua de nuestros embalses para enfrentar el fenómeno de El Niño”, añadió.

El ministro Edwin Palma Egea aseguró que el Gobierno de Ecuador no hizo ninguna gestión para reanudar el intercambio de energía eléctrica con Colombia - crédito @PalmaEdwin/X

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