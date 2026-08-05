Bogotá celebrará el Día del Ajiaco Santafereño del 6 al 9 de agosto con degustaciones gratis y donaciones de mercados en 11 plazas

La programación por los 488 años incluye muestras por orden de llegada en el Centro Felicidad Chapinero y actividades que resaltan la cocina local como símbolo de identidad - crédito Bogota.gov.co

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En el contexto de la celebración de los 488 años de Bogotá, la ciudad se prepara para rendir homenaje a su plato más emblemático con el Día de Ajiaco Santafereño, una jornada que convertirá el ajiaco en el protagonista de las festividades y que se celebrá en la capital de 6 al 9 de agosto.

El evento central tendrá lugar el jueves 6 de agosto en el Centro Felicidad Chapinero, donde se realizará un concurso con entrada libre desde las 9:00 a. m., y la ciudadanía podrá disfrutar de degustaciones gratuitas por orden de llegada, hasta agotar existencias.

La iniciativa, impulsada por el Concejo de Bogotá y organizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), hace parte de la estrategia Sabor Bogotá, que busca fortalecer la gastronomía local como fuente de identidad y orgullo capitalino.

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“El ajiaco es memoria familiar y orgullo de ciudad al mismo tiempo. Con este concurso queremos que las nuevas generaciones y las escuelas de gastronomía sigan cuidando una receta que nos representa en el mundo y que, a propósito del Cumpleaños de Bogotá, la ciudadanía se reúna en torno a este plato insignia bogotano, que también representa nuestro patrimonio”, señaló Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana.

La capital abrirá degustaciones gratis el 6 de agosto en Chapinero, con entrada libre desde las 9:00 a. m. y una competencia entre familias y escuelas culinarias - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Concurso, tradición y nuevas generaciones

El concurso “Días de Ajiaco Santafereño” estará dividido en dos categorías: la primera, de carácter familiar, reunirá a seis equipos conformados por abuelos y abuelas previamente seleccionados, quienes pondrán en juego recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. La segunda categoría estará dirigida a escuelas de gastronomía de la ciudad, que competirán mostrando su técnica y creatividad en la preparación del plato típico.

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Cada equipo preparará 10 degustaciones, que serán evaluadas por un jurado experto encargado de escoger los mejores ajiacos de Bogotá. Las degustaciones se distribuirán a los asistentes mediante boletas que podrán reclamar en el stand de inscripción del Centro Felicidad Chapinero (calle 82 #10-69).

El evento cuenta con el respaldo de aliados del sector gastronómico y agroindustrial como Gastronómica Colombia, Fedepapa, Ditriavícola Celeste, Crew Kitchenwear, La Cuchillería, Paloquemao, Bravera Foods y Arroz del Llano, lo que garantiza la calidad y diversidad de los ingredientes utilizados.

El certamen reunirá saberes heredados y formación culinaria en dos categorías, mientras un jurado experto probará las preparaciones para elegir las mejores versiones del plato capitalino - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Ajiaco solidario: gastronomía con sentido social

Paralelamente, el Instituto para la Economía Social (Ipes) liderará la iniciativa Ajiaco Solidario, que busca donar mercados a vendedores informales, adultos mayores y personas con discapacidad vinculados a los programas del Ipes por cada 20 platos de ajiaco vendidos en las Plazas Distritales de Mercado.

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“Con el Ajiaco Solidario queremos que el plato más representativo de nuestra ciudad se convierta en una oportunidad para compartir, apoyar y fortalecer la economía social desde nuestras Plazas Distritales de Mercado”, afirmó Catalina Arciniegas, directora del IPES.

La jornada solidaria se llevará a cabo en 11 plazas de mercado (Restrepo, La Concordia, 7 de Agosto, Kennedy, 12 de Octubre, 20 de Julio, Las Cruces, Las Ferias, Fontibón, Samper Mendoza y San Carlos), con la participación de 41 restaurantes. Los asistentes podrán disfrutar del auténtico ajiaco santafereño y, mediante el escaneo de un código QR, registrar su compra y sumarse a una causa solidaria que reconoce el valor de las plazas como epicentro de la historia, la identidad y la economía popular de la ciudad.

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La jornada en 11 plazas distritales donará mercados a población vulnerable por cada 20 platos vendidos, con 41 restaurantes vinculados y registro de compras mediante un código QR - crédito Daniela Gallo/Infobae

Reconocimiento, tradición e identidad

El Día de Ajiaco Santafereño es mucho más que una celebración culinaria: es un reconocimiento a la cocina tradicional, a las familias que han preservado la receta a lo largo de generaciones y a los comerciantes y cocineros que a diario alimentan a Bogotá.

En el escenario de Sabor Bogotá, la ciudad destaca la Categoría 3 “Cocina Tradicional - Ajiaco Santafereño”, concebida para honrar la esencia capitalina a través de su plato más emblemático y celebrar a quienes promueven y preservan la preparación del ajiaco, símbolo de la identidad y el orgullo gastronómico de la capital.

El jueves 6 de agosto, la invitación es a participar en los concursos, degustaciones y actividades en los diferentes escenarios, y a compartir un buen ajiaco, porque en Bogotá, la tradición sabe mejor cuando se comparte y se convierte en un gesto de esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan.

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