Listo el robusto plan de seguridad para el aeropuerto de Cali y puntos clave por la posesión de Abelardo de la Espriella

El aeropuerto contará con tres anillos viales, según informó la Policía Nacional - crédito Policía Valle del Cauca

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Voceros oficiales de la Policía del departamento del Valle del Cauca confirmaron que ya está lista la compleja estrategia de seguridad que se desplegará para acompañar la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia en regla, el viernes 7 de agosto de 2026.

En particular, las autoridades dejaron en firme un “robusto dispositivo de seguridad” que garantizará la llegada, desplazamiento y permanencia de las delegaciones internacionales que harán parte del acto protocolario que se desarrollará en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

De acuerdo con la información suministrada por la institución, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y los principales corredores viales de Cali y el Valle del Cauca contarán, a partir del miércoles 5 de agosto de 2026, con un dispositivo de seguridad especial que involucrará a más de 6.000 policías para custodiar a las delegaciones internacionales.

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En coordinación con las Fuerzas Militares y otras entidades del Estado, la Policía Nacional diseñó una estrategia integral que incluye vigilancia reforzada en puntos estratégicos y un esquema de protección escalonado en la terminal aérea.

Este es el parte de la general Sandra Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle - crédito Policía Valle del Cauca

Según información oficial de la Policía Nacional, el operativo contempla la presencia de 328 uniformados en los dos primeros anillos de seguridad del aeropuerto, que trabajan en conjunto con el servicio de la Presidencia de la República.

El tercer anillo está bajo responsabilidad del Ejército Nacional, que dispuso tres pelotones adicionales para fortalecer la protección en el área. Esta estructura de seguridad busca cubrir tanto la llegada como la permanencia de los funcionarios extranjeros.

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El plan de vigilancia se extiende a los corredores que conectan el aeropuerto con la ciudad de Cali, donde se instalaron numerosos puestos de control, patrullas motorizadas y equipos de reacción inmediata. La intención es asegurar la movilidad de las comitivas oficiales, así como la de los ciudadanos, durante los días que duren los eventos oficiales.

Sandra Liliana Rodríguez, brigadier general y comandante del Departamento de Policía Valle, enfatizó el compromiso institucional en materia de seguridad.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada una de las delegaciones internacionales llegue y se desplace de manera segura. Hemos dispuesto todas las capacidades institucionales para proteger los escenarios, los corredores viales y los puntos estratégicos de la ciudad, invitando además a la ciudadanía a colaborar portando siempre su documentación y atendiendo las recomendaciones de las autoridades”, declaró la oficial.

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Para fortalecer la cobertura, además, el esquema contempla 11 tramos de vigilancia en el departamento y nueve puestos de control dentro de la capital vallecaucana, donde se verifica la documentación de vehículos, conductores y la identificación de las personas.

Habrá al menos 400 uniformados que harán un monitoreo especial en el aeropuerto de Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades reiteraron que está vigente una recompensa de hasta $500 millones para quienes entreguen información oportuna y veraz que permita prevenir o neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de los eventos.

Los canales para suministrar datos permanecen habilitados y la confidencialidad está garantizada, según recordó la Policía Nacional.

Así van los preparativos para la posesión presidencial

El evento tendrá lugar a las 3:00 p. m. en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Esta sede, aprobada por el Congreso, fue elegida para enviar un mensaje de respaldo a las Fuerzas Públicas y visibilizar a la capital del Valle del Cauca como un territorio marcado por el conflicto y el narcotráfico.

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La ceremonia, encabezada por Honorio Henríquez, presidente del Senado, incluirá la imposición de la banda presidencial al mandatario electo. También contará con la participación de figuras políticas conservadoras y de centroderecha, así como invitados internacionales.

Entre los asistentes confirmados se encuentran Felipe VI, rey de España; Javier Milei, presidente de Argentina; José Antonio Kast, jefe de Estado de Chile; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Rodrigo Paz, mandatario de Bolivia.

El auditorio Arena USC dispone de capacidad superior a las 2.500 personas, un auditorio complementario y más de 800 parqueaderos, además de tecnología en sonido, iluminación y pantallas LED, zona para ambulancias y enfermería.

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