Atlético Nacional entró en pelea con Carlos Antonio Vélez por decir que “algunos jugadores tienen aserrín en la cabeza”

Atlético Nacional no se quedó callado por una serie de declaraciones de Carlos Antonio Vélez sobre la nómina - crédito Colprensa

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Atlético Nacional viene de un fin de semana agridulce en la Liga BetPlay. Luego de golear a Jaguares por 3-0 en Montería, sufrió por las acciones violentas de un sector de su afición en la tribuna, pues se pelearon en medio del compromiso y provocaron que se suspendiera por varios minutos.

Sumado a eso, el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez lanzó críticas muy fuertes ante el verde, en las que señaló a Edwin Cardona como “el jefe de los bandidos” y calificó a algunos jugadores de “tener aserrín en la cabeza”, por lo que el club no se quedó callado y respondió con un comunicado.

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Por lo pronto, Nacional se prepara para su encuentro de la cuarta jornada, pues en la tercera le volvieron a aplazar el encuentro, y será ante nada menos que el América en Cali, el domingo 9 de agosto, cuando se dará la primera prueba importante para el entrenador Lucas González.

El periodista, durante su intervención en el programa Palabras Mayores del 4 de agosto, lanzó una serie de declaraciones que generaron polémica porque atacó no solo al técnico Lucas González, sino a Edwin Cardona por su actuación en el compromiso contra Jaguares en Montería.

“Me decepcionó Lucas González porque me parece que eso tiene un tufillo. Así algunos, que el único mérito que tienen es darle patadas a un balón porque en la cabeza tienen aserrín”, dijo el comunicador, quien también le mandó un sablazo a quienes creen lo contrario.

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Lucas González suma tres victorias con Atlético Nacional: dos por Copa Colombia y una en Liga BetPlay - crédito Colprensa

Para Vélez, la sustitución de Edwin Cardona no fue por un tema deportivo, sino porque el volante de 33 años, al parecer, se la lleva mejor con las barras bravas del verde y su entrada al campo de juego habría ayudado al entrenador para ganarse el cariño de ese sector de la hinchada.

“El mejor jugador que tenían era Rengifo, lo sentaron en ese partido para poner a Cardona y le dieron la capitanía, cuando tenían a un campeón del mundo en la puerta. Entonces, me invita a pensar que, como Cardona es el jefe de los bandidos, el jefe del vestuario y el jefe de todos, y tiene buen contacto con los subnormales que hacen daño, como casi le hacen quitar los puntos contra Jaguares”, mencionó.

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Edwin Cardona, uno de los jugadores más criticados por Carlos Antonio Vélez por su influencia en Nacional - crédito Colprensa

Vélez terminó al decir que Edwin Cardona ahora tendría un nuevo papel en la plantilla del entrenador bogotano: “Lucas González compró un seguro de vida, eso fue lo que me pareció. Sentando a Rengifo y colocándolo a él, compró un seguro de vida”.

Nacional pidió respeto por sus jugadores

En la tarde del 5 de agosto, Atlético Nacional sacó un comunicado por las declaraciones de Carlos Antonio Vélez y señaló primero que el club siempre ha sido respetuoso con todos los medios de comunicación y lo demostró con el ingreso de periodistas a la sede deportiva: “El Club mantiene su compromiso de facilitar el ejercicio periodístico, entendiendo la importancia de la labor que cumplen los medios de comunicación en el fútbol colombiano. Así, reafirma un principio que considera innegociable: el respeto mutuo”

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“Como institución, valoramos el debate futbolístico como parte natural de nuestro deporte y reconocemos el derecho de los comunicadores a ejercer su análisis con independencia. Ese respeto debe ser recíproco: la crítica deportiva enriquece la conversación pública cuando se ejerce con altura, y de la misma manera esperamos que se reconozca el mismo trato hacia nuestros jugadores, cuerpo técnico y dirigentes”, añadió.

Nacional le pidió a Carlos Antonio Vélez respeto por sus declaraciones contra jugadores como Edwin Cardona - crédito Atlético Nacional

Sobre lo dicho por Vélez, Nacional respondió que “el insulto y la descalificación personal, venga de donde venga, no le aportan al fútbol colombiano. Expresiones como ‘algunos, el único mérito que tienen es darle patadas a un balón porque en la cabeza tienen aserrín’, ‘analfabetas funcionales’, y ‘Cardona es el jefe de los bandidos’ no aportan a una conversación sana y respetuosa, que es lo que siempre promulgamos”.

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“Nuestros jugadores son profesionales que representan con compromiso los colores de esta institución, independientemente de su edad o trayectoria, y merecen el respeto que corresponde a quien viste nuestro escudo. Aquí no mandan unos pocos ni deciden otros: somos una organización donde todos sumamos a su crecimiento. Nadie está por encima de la institución, por eso ofender a cualquiera de los nuestros nos ofende a todos los que vestimos esta camiseta con pasión”, finalizó.