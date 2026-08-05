Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Esta es la fecha límite para actualizar la información en el RUI o antiguo Sisbén

La verificación de la información en la Ventanilla Social busca que la transición al Registro Universal de Ingresos no afecte a quienes ya reciben ayudas estatales, según el Decreto 0662 de 2026

La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex
Los hogares clasificados en el Sisbén hasta el 31 de octubre de 2026 deben revisar y actualizar su información antes de que el Registro Universal de Ingresos sea la base principal para focalizar subsidios en Colombia - crédito Icetex
Guardar

Los hogares que estaban clasificados en el Sisbén tendrán plazo hasta el 31 de octubre de 2026 tienen plazo para revisar y actualizar su información antes de que el Registro Universal de Ingresos (RUI) quede como base principal para focalizar subsidios en Colombia, en una transición que comenzó el 1 de agosto de 2026 y que busca evitar afectaciones a quienes ya reciben ayudas estatales.

El cambio ya está en marcha: de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el RUI opera oficialmente desde el 1 de agosto de 2026 como instrumento principal de focalización, aunque su aplicación será gradual para los hogares que venían en el sistema anterior. El plazo de verificación fue fijado por el Decreto 0662 de 2026.

PUBLICIDAD

De este modo, la medida cobija en especial a las personas que ya aparecían clasificadas en el Sisbén al 31 de julio de 2026 y que forman parte de programas sociales del Estado. Durante ese periodo, las entidades seguirán implementando el nuevo esquema mientras los ciudadanos comprueban que los datos de su hogar coinciden con su situación real.

El plazo aplica a los hogares registrados en el Sisbén antes del cambio al RUI

Los hogares clasificados en el Sisbén hasta el 31 de octubre de 2026 deben revisar y actualizar su información antes de que el Registro Universal de Ingresos sea la base principal para focalizar subsidios en Colombia - crédito Alcaldía de Barranquilla
Los hogares clasificados en el Sisbén hasta el 31 de octubre de 2026 deben revisar y actualizar su información antes de que el Registro Universal de Ingresos sea la base principal para focalizar subsidios en Colombia - crédito Alcaldía de Barranquilla

La recomendación del DNP es hacer la consulta en la Ventanilla Social y revisar la información registrada del hogar. Si hubo cambios en la composición familiar, en los ingresos o en las condiciones socioeconómicas, esos datos deben reportarse por los canales habilitados por las entidades territoriales.

PUBLICIDAD

Verificar la información antes del vencimiento permite detectar inconsistencias y pedir correcciones antes de que el nuevo sistema sea usado de forma definitiva para la asignación de subsidios, programas y servicios sociales. La revisión también busca evitar problemas con beneficios ya asignados y todavía vigentes.

Así mismo, el DNP recalcó que después del 31 de octubre, serán las entidades públicas las que usarán la información del RUI para definir la focalización de ayudas, cada una con sus propios cronogramas, criterios y puntos de corte. El Gobierno aclaró que el cambio no implica la pérdida automática de subsidios durante la transición.

El nuevo sistema de subsidios se basará en la clasificación de ingresos reales y eliminará la estratificación socioeconómica como criterio de acceso - crédito Colprensa
El nuevo esquema mantiene al Sisbén como fuente de actualización de datos y complementa esa información con registros de la DIAN, la PILA, la Registraduría y los ministerios de Salud y Educación - crédito Colprensa

El nuevo esquema no elimina el Sisbén. Según el Departamento Nacional de Planeación, la información obtenida por medio de sus encuestas seguirá funcionando como fuente para actualizar datos de los hogares, pero ahora se complementará con registros administrativos y financieros de otras entidades del Estado.

Entre esas fuentes figuran la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), la Registraduría y los ministerios de Salud y Educación. La lógica del RUI es cruzar datos tributarios, laborales, educativos y de seguridad social para reflejar con más precisión los cambios en las condiciones de vida de la población.

El certificado del RUI se puede descargar de forma virtual con el documento de identidad

No se requiere clasificación por Sisbén; los criterios son edad, condición laboral y pertenencia étnica o social - crédito Prosperidad Social
El Decreto 0662 de 2026 fijó hasta el 31 de octubre de 2026 el plazo de verificación para los hogares que ya estaban en el Sisbén y reciben ayudas estatales - crédito Prosperidad Social

Los ciudadanos también pueden consultar la clasificación de su hogar y descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos por internet. El trámite se hace en la plataforma oficial y requiere el tipo y número del documento de identidad del titular de la consulta.

El procedimiento consiste en entrar al portal del RUI, escoger el documento, digitar el número, pulsar la opción “Consultar”, revisar los datos asociados al hogar y usar el botón “Imprimir” para guardar el certificado en PDF o sacarlo en físico. Ese documento permite conocer la información que el sistema tiene registrada.

Como el modelo empezó a operar el 1 de agosto de 2026, las autoridades advirtieron que durante los primeros días pueden presentarse intermitencias o dificultades de acceso a la plataforma. En esos casos, la recomendación oficial es intentar de nuevo más tarde.

Si una persona encuentra información desactualizada o inconsistencias en la consulta, puede acudir a los canales de atención dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación o a la administración municipal correspondiente para solicitar la revisión del caso. La entidad también pidió hacer las consultas solo en portales oficiales y no entregar datos personales en sitios no autorizados.

Temas Relacionados

Registro Universal de IngresosSisbénDepartamento Nacional de PlaneaciónSubsidios del EstadoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Figuras históricas del humor colombiano expresan gratitud y dolor ante la partida del creador de ‘Sábados Felices’, quien marcó generaciones con su legado en la televisión y sus campañas sociales

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Defensa de Verónica Alcocer anunció posibles acciones legales por difusión de grabaciones de Eva Ferrer: pidió a la Fiscalía anunciar si hay una investigación en su contra

El derecho de petición sostiene que las menciones no precisan tiempo, modo ni lugar, y recuerda que se ha dicho que algunos congresistas impulsarían una denuncia penal, por lo que se pidió información oficial

Defensa de Verónica Alcocer anunció posibles acciones legales por difusión de grabaciones de Eva Ferrer: pidió a la Fiscalía anunciar si hay una investigación en su contra

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, denunció que le vandalizaron su carro en Francia: “Que casualidad”

La joven empresaria señaló que su vehículo fue violentado mientras se encontraba aparcado en las afueras de su residencia en Francia

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, denunció que le vandalizaron su carro en Francia: “Que casualidad”

Bus intermunicipal de pasajeros chocó contra un camión en la vía La Dorada-Honda: cuál es el reporte de heridos

Las unidades se desplazaron al tramo para revisar a los ocupantes y coordinar el retiro de los vehículos, mientras el tráfico se complicó en el sector

Bus intermunicipal de pasajeros chocó contra un camión en la vía La Dorada-Honda: cuál es el reporte de heridos

Congresistas de la Alianza Verde anunciaron que no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella: estarán en la manifestación en Puerto Resistencia con el petrismo

Los legisladores anunciaron que no asistirán al acto protocolario previsto en Cali y convocaron una concentración paralela en Puerto Resistencia, en medio de la ‘desobediencia civil’ promovida por el Pacto Histórico

Congresistas de la Alianza Verde anunciaron que no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella: estarán en la manifestación en Puerto Resistencia con el petrismo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

Johanna Fadul reveló por qué no se ha separado de Juanse Quintero: “Sin mí no tendría dinero”

Pautips reveló lo que ha aprendido en años de terapia y les dejó enseñanza a sus seguidores: “Lo que realmente cambia tu vida”

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Deportes

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Gustavo Puerta sumó otro pretendiente en el mercado de fichajes: la Premier League de Inglaterra iría por la figura de la selección Colombia

Acolfutpro denunció irregularidades en la suspensión provisional del futbolista Yhormar Hurtado del América de Cali

Johan Mojica se refirió a polémico comentario en redes sociales sobre que él si sabe hacer plata: “Manchar la imagen de personas honestas”