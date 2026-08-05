Esta es la fecha límite para actualizar la información en el RUI o antiguo Sisbén

Los hogares clasificados en el Sisbén hasta el 31 de octubre de 2026 deben revisar y actualizar su información antes de que el Registro Universal de Ingresos sea la base principal para focalizar subsidios en Colombia - crédito Icetex

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Los hogares que estaban clasificados en el Sisbén tendrán plazo hasta el 31 de octubre de 2026 tienen plazo para revisar y actualizar su información antes de que el Registro Universal de Ingresos (RUI) quede como base principal para focalizar subsidios en Colombia, en una transición que comenzó el 1 de agosto de 2026 y que busca evitar afectaciones a quienes ya reciben ayudas estatales.

El cambio ya está en marcha: de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el RUI opera oficialmente desde el 1 de agosto de 2026 como instrumento principal de focalización, aunque su aplicación será gradual para los hogares que venían en el sistema anterior. El plazo de verificación fue fijado por el Decreto 0662 de 2026.

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De este modo, la medida cobija en especial a las personas que ya aparecían clasificadas en el Sisbén al 31 de julio de 2026 y que forman parte de programas sociales del Estado. Durante ese periodo, las entidades seguirán implementando el nuevo esquema mientras los ciudadanos comprueban que los datos de su hogar coinciden con su situación real.

El plazo aplica a los hogares registrados en el Sisbén antes del cambio al RUI

Los hogares clasificados en el Sisbén hasta el 31 de octubre de 2026 deben revisar y actualizar su información antes de que el Registro Universal de Ingresos sea la base principal para focalizar subsidios en Colombia - crédito Alcaldía de Barranquilla

La recomendación del DNP es hacer la consulta en la Ventanilla Social y revisar la información registrada del hogar. Si hubo cambios en la composición familiar, en los ingresos o en las condiciones socioeconómicas, esos datos deben reportarse por los canales habilitados por las entidades territoriales.

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Verificar la información antes del vencimiento permite detectar inconsistencias y pedir correcciones antes de que el nuevo sistema sea usado de forma definitiva para la asignación de subsidios, programas y servicios sociales. La revisión también busca evitar problemas con beneficios ya asignados y todavía vigentes.

Así mismo, el DNP recalcó que después del 31 de octubre, serán las entidades públicas las que usarán la información del RUI para definir la focalización de ayudas, cada una con sus propios cronogramas, criterios y puntos de corte. El Gobierno aclaró que el cambio no implica la pérdida automática de subsidios durante la transición.

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El nuevo esquema mantiene al Sisbén como fuente de actualización de datos y complementa esa información con registros de la DIAN, la PILA, la Registraduría y los ministerios de Salud y Educación - crédito Colprensa

El nuevo esquema no elimina el Sisbén. Según el Departamento Nacional de Planeación, la información obtenida por medio de sus encuestas seguirá funcionando como fuente para actualizar datos de los hogares, pero ahora se complementará con registros administrativos y financieros de otras entidades del Estado.

Entre esas fuentes figuran la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), la Registraduría y los ministerios de Salud y Educación. La lógica del RUI es cruzar datos tributarios, laborales, educativos y de seguridad social para reflejar con más precisión los cambios en las condiciones de vida de la población.

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El certificado del RUI se puede descargar de forma virtual con el documento de identidad

El Decreto 0662 de 2026 fijó hasta el 31 de octubre de 2026 el plazo de verificación para los hogares que ya estaban en el Sisbén y reciben ayudas estatales - crédito Prosperidad Social

Los ciudadanos también pueden consultar la clasificación de su hogar y descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos por internet. El trámite se hace en la plataforma oficial y requiere el tipo y número del documento de identidad del titular de la consulta.

El procedimiento consiste en entrar al portal del RUI, escoger el documento, digitar el número, pulsar la opción “Consultar”, revisar los datos asociados al hogar y usar el botón “Imprimir” para guardar el certificado en PDF o sacarlo en físico. Ese documento permite conocer la información que el sistema tiene registrada.

Como el modelo empezó a operar el 1 de agosto de 2026, las autoridades advirtieron que durante los primeros días pueden presentarse intermitencias o dificultades de acceso a la plataforma. En esos casos, la recomendación oficial es intentar de nuevo más tarde.

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Si una persona encuentra información desactualizada o inconsistencias en la consulta, puede acudir a los canales de atención dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación o a la administración municipal correspondiente para solicitar la revisión del caso. La entidad también pidió hacer las consultas solo en portales oficiales y no entregar datos personales en sitios no autorizados.