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Estos son los beneficios que puede obtener si se lava los pies con sal y aceite de oliva

Esta es una rutina sencilla y eficaz para hidratar la piel, aliviar el cansancio y mantener los pies saludables

Manos aplican sal a los pies sumergidos en un cuenco con líquido, junto a un bote de aceite de oliva, recipientes con sal y romero.
Esta rutina sirve para hidratar la piel de los pies y relajarse - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cuidado de los pies suele relegarse frente a otras rutinas, aunque mantener la piel sana y evitar molestias depende en buena medida de la atención que se les brinde.

Por eso cada vez más personas adoptan el baño de pies con sal gruesa y aceite de oliva, un método casero valorado por su efecto hidratante y relajante.

El procedimiento consiste en sumergir los pies en agua tibia a la que se añaden dos o tres cucharadas de sal gruesa o marina. Esta sal ayuda a limpiar, retirar impurezas y suavizar las durezas, aportando una sensación de alivio tras una jornada extensa.

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Una vez secos los pies, se aplica aceite de oliva mediante un suave masaje, lo que permite que los ácidos grasos y antioxidantes del producto mejoren la hidratación y elasticidad de la piel.

Quienes incorporan esta práctica en su rutina nocturna suelen reportar pies más suaves, menos resequedad en los talones y una mejora general en el aspecto cutáneo. Además, el baño favorece la relajación muscular y reduce la sensación de cansancio. No obstante, este método no reemplaza tratamientos médicos: su función es complementaria y preventiva en personas sanas.

El lavado con sal gruesa y jabón neutro también se emplea para una limpieza profunda, eliminar olores y ablandar la piel endurecida. Este procedimiento puede realizarse dos veces por semana y siempre debe terminarse con un secado minucioso, especialmente entre los dedos, para evitar la proliferación de hongos vinculados a la humedad.

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El uso de sal en baños de pies debe evitarse en caso de heridas abiertas, ampollas, infecciones o piel sensible, ya que podría agravar la irritación o retrasar la recuperación. Las personas con diabetes o problemas circulatorios deben consultar previamente con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier rutina casera.

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