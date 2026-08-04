Nuevo agarrón entre Gustavo Petro y Alejandro Gaviria por la insistencia del presidente en un presunto fraude electoral: “Revela su estado mental”

El presidente Gustavo Petro y el exministro Alejandro Gaviria protagonizaron un cruce de mensajes tras las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude electoral - crédito EFE - Colprensa

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El presidente Gustavo Petro respondió este martes al exministro de Educación y de Salud Alejandro Gaviria, luego de que este cuestionara las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2026 y asegurara que dichas afirmaciones evidenciaban un supuesto “estado mental” del jefe de Estado.

La controversia se produjo horas después de que Petro presentara en la Casa de Nariño una serie de supuestas evidencias con las que sostiene que existió una manipulación del escrutinio electoral mediante algoritmos y el uso del software electoral.

A través de su cuenta en X, Gaviria escribió: “El fraude solo existe en la mente delirante del presidente. Esta denuncia revela su estado mental. Solo eso”.

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El mandatario respondió directamente al mensaje del exministro y defendió el trabajo de quienes participaron en la elaboración de los informes que sustentan su denuncia.

El presidente Gustavo Petro respondió a Alejandro Gaviria y defendió el trabajo de los expertos en programación y estadística que, según dijo, respaldan la denuncia sobre presuntas irregularidades electorales - crédito Gustavo Petro/X

“No estudió estadística. ¿No ve que son 75.000 expertos en programación de computadores y estadística y quienes hablan hacen el resumen de su trabajo colectivo?”, escribió Petro en la misma red social.

Horas antes, durante una declaración desde la Casa de Nariño, el presidente había asegurado que las pruebas no fueron elaboradas por su Gobierno, sino por organizaciones ciudadanas y especialistas en programación, estadística y derecho, quienes documentaron presuntas irregularidades en el sistema de escrutinio electoral.

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Según Petro, la investigación identificó 1.350 puestos de votación con patrones estadísticos que calificó como irregulares y que esas anomalías afectarían alrededor de siete millones de votos. Además, sostuvo que la manipulación se habría presentado en cerca del 10% de los puestos de votación del país.

El mandatario afirmó que uno de los principales hallazgos fue la eliminación del denominado “candado hash” en más de 120.000 formularios E-14, mecanismo que, según explicó, garantizaba la integridad de los archivos digitales y evitaba modificaciones posteriores.

Alejandro Gaviria cuestionó las denuncias de Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral y afirmó que estas solo existen "en la mente delirante del presidente" - crédito Alejandro Gaviria/X

En su intervención también cuestionó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral. Sobre la Registraduría, aseguró que incumplió un fallo del Consejo de Estado de 2018 que, según su interpretación, ordenaba que el software electoral fuera de propiedad del Estado. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, afirmó que no contaba con herramientas suficientes para detectar las supuestas irregularidades.

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Petro insistió en que el presunto fraude habría sido de carácter “algorítmico y sistemático” y aseguró que solo podía detectarse mediante análisis informáticos y estadísticos especializados, por lo que, según dijo, escapaba de la labor que realizan los testigos electorales durante la jornada de votación.

El jefe de Estado también afirmó que cerca de 70.000 testigos digitales participaron en el análisis técnico del software electoral y señaló que el llamado Frente Digital encontró patrones matemáticos que, a su juicio, evidenciarían una distribución no aleatoria de los votos.

Con base en esos análisis, el presidente sostuvo que el verdadero ganador de las elecciones habría sido Iván Cepeda y no el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Asimismo, aseguró que el supuesto fraude se ejecutó desde el exterior con recursos extranjeros y advirtió que, de ser ciertas esas conclusiones, estaría comprometida la soberanía nacional.

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“Este conjunto de evidencias hay que tomarlas así, en conjunto, para encontrar que, efectivamente, lo que hubo fue un fraude electoral algorítmico, sistemático, y sobre un volumen de votos enorme, y en favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular”, afirmó durante su declaración.

Gustavo Petro defendió la investigación que sustenta su denuncia y aseguró que detrás de los análisis hay miles de expertos en programación y estadística que revisaron los datos electorales - crédito Luisa González/Reuters

En el tramo final de su intervención, Petro sostuvo que este tipo de mecanismos podrían poner en riesgo procesos democráticos en otros países y advirtió que cualquier elección en el mundo podría ser manipulada mediante herramientas tecnológicas si no existen controles suficientes.

En medio de las reacciones a las denuncias del presidente Gustavo Petro, la concejal de Bogotá Diana Diago cuestionó las afirmaciones del mandatario y aseguró que estas desconocen el resultado electoral.

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“El presidente no ha entendido que su candidato perdió, que su gobierno fue un fracaso y que los colombianos optaron por un país con seguridad, sin impunidad y con oportunidades para todos”, afirmó. Además, señaló que la ciudadanía “se cansó de las gabelas a los criminales”.