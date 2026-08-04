Capturados por el asesinato de María Camila Potosí se burlaron en plena audiencia de imputación de cargos

Ante la falta de respeto, el juez encargado del proceso exigió a los acusados respeto por la víctima - crédito Fiscalía de Cali

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Un juez de control de garantías de Cali envió a prisión a cinco capturados señalados de participar en el asesinato de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, y en la extracción de su bebé, que luego murió.

Durante la audiencia, los detenidos se rieron mientras intervenía el fiscal especializado de Cali, Claudio Monsalve. El funcionario detuvo su exposición y advirtió: “Yo aprecio risas en la sala de audiencia, señor juez”. El juez respondió que “no lo había notado” y pidió “mantener el orden, la compostura y el respeto en la diligencia y con todas las partes”.

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De acuerdo con la investigación, los procesados son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que habrían tenido roles distintos dentro del plan criminal; sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

Claudio Monsalve, fiscal especializado de Cali, detuvo su exposición y advirtió sobre risas en la sala, por lo que el juez pidió mantener el orden, la compostura y el respeto con todas las partes - créditos Mecal y red social Facebook

El caso se remonta al 16 de julio de 2026, cuando Potosí desapareció después de salir de su vivienda con una mujer que había conocido en un programa estatal para gestantes. El 20 de julio de 2026, su cuerpo apareció amarrado y envuelto en sábanas a orillas del río Meléndez, en el sur de la capital vallecaucana.

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La tragedia se agravó el 30 de julio, cuando las autoridades hallaron los restos de la bebé, tras la confesión de uno de los capturados sobre el lugar donde habían sido abandonados. Según el ente acusador, Angulo habría planeado el crimen y se habría ganado la confianza de la víctima para facilitar su secuestro. Mientras que Mondragón Cuero, presunto integrante de la estructura delincuencial Los Santa, habría coordinado el plan junto con López Orozco.

La Fiscalía determinó que García Zuluaga, conocido como alias Edu, y López Orozco serían los responsables de ejecutar el homicidio y extraer a la bebé, mientras que Narváez Rodríguez, alias JJ, habría participado en el ocultamiento de pruebas y el traslado del cuerpo.

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A los cinco les imputaron feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio.

Así fueron las últimas horas de vida de María Camila Potosí

La Fiscalía determinó que García Zuluaga, conocido como alias Edu, y López Orozco serían los responsables de ejecutar el homicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dictamen forense confirmó que los agresores le causaron 22 heridas con arma blanca en cabeza, cuello, región cervical, abdomen y tórax antes de matarla. Cerca del lugar donde apareció el cuerpo, a la altura del kilómetro 3 del corregimiento La Buitrera, también fueron localizados los restos de una recién nacida.

La Personería distrital de Cali ratificó el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal que estableció que esos restos correspondían a Alahia, la hija de María Camila. La reconstrucción judicial se concentró en las últimas seis horas y media de vida de la víctima, entre las 3:30 p.m. y las 10:00 p.m. del 16 de julio de 2026.

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Conforme a la exposición del fiscal del caso, la joven fue conducida bajo engaños por una mujer hasta el sitio del ataque. Allí, según el relato presentado en audiencia, fue agredida por un grupo de hombres vinculados con ‘los Santa’, una banda dedicada a homicidios y microtráfico en la comuna 18 de Cali, en la zona de ladera.

La víctima vivía en el sector de Polvorines y esperaba a su primera hija. Una de las piezas centrales del proceso es Yulieth Cecilia Angulo Escobar, señalada como la última persona que vio con vida a María Camila.

Aquel 16 de julio de 2026, Yulieth transportó a la víctima como parrillera en una motocicleta por calles de los barrios Meléndez y Polvorines. La mujer habría sido la encargada de aportar el inmueble en el que se cometería el asesinato y se practicaría una cesárea rudimentaria.

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Ese predio, señalado como escena del crimen, está ubicado en la Calle 2B Oeste 94-1. El hecho ocurrió en una vivienda situada entre el sector de Alto de Polvorines y el corregimiento de La Buitrera.

El caso provocó la indignación de la ciudadanía no solo en Cali, sino en toda Colombia, en una semana en la que además de María Camila, también fueron asesinadas otras tres mujeres en el país - crédito La Victoria Noticias/Facebook

La Fiscalía mencionó como presuntos vinculados a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitson Steven Mondragón Cuero, alias Steven; Kevin Alexis López Orozco, alias López; y Edwin García Zuluaga, alias Edwin, además de otras personas en proceso de identificación. Fuentes de la fuerza pública citadas por El Tiempo indicaron que alias Kevin era cercano a Yulieth.

El fiscal sostuvo que el interés inicial de Yulieth habría sido “generar confianza a María Camila, haciéndole creer que también estaba embarazada, precisamente, de una niña, para, mediante la modalidad del engaño, transportarla en la motocicleta de placas JFM 91C, hasta el ya indicado inmueble donde la entretuvo fingiendo la pérdida de las llaves del automotor”.

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Según esa misma exposición, en ese momento habrían aparecido alias Nitson y Edwin. “Alias Nitson habría reducido a María Camila mediante la violencia física y el uso de arma blanca”, dijo el fiscal.

La acusación añade que Nitson también custodiaba el inmueble y habría buscado al conductor del vehículo que trasladaría el cuerpo de la víctima. Sobre Edwin, el fiscal afirmó que su tarea era “brindar seguridad al área perimetral, en los recorridos posteriores y de alertar si había presencia de la autoridad policial y de la comunidad”.