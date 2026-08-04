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Gustavo Petro reaccionó a la tercera entrega de Gustavo Bolivar de las pruebas sobre el supuesto fraude electoral: “La evidencia contundente”

En una publicación en X, el mandatario calificó como concluyente el material divulgado tras los comicios del 21 de julio y pidió una investigación a fondo por posibles alteraciones tecnológicas de los resultados

Gustavo Petro en rueda de prensa del 3 de agosto de 2026
El presidente Gustavo Petro se refirió, una vez más, a las denuncias sobre aparente fraude electoral en las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia
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Apenas horas después de que el exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social Gustavo Bolívar publicara el tercer paquete de pruebas sobre el supuesto fraude que se habría cometido en los comicios del 21 de julio que dejó como vencedor a Abelardo de la Espriella, el presidente saliente Gustavo Petro no hizo esperar su reacción.

El mandatario, a través de su cuenta en la red social X, calificó de “evidencia contundente” el material presentado por el excongresista y se ratificó en las versiones sobre supuestas anomalías en los resultados presidenciales.

Petro fue enfático al afirmar que, según la estadística, el patrón de alternancia exacta entre candidatos en bloques de mesas solo debería aparecer en 82 mesas de votación. Sin embargo, sostuvo que el fenómeno se habría observado en más de 1.000 puestos, una cifra que consideró “imposible para la humanidad”, y atribuyó dicha irregularidad a supuestos algoritmos matematicos, por lo que insistió en la sospecha de manipulación digital en el proceso electoral.

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“Este es la evidencia contundente del fraude. En el conjunto total de mesas debería encontrarse solo 82 mesas con este comportamiento de acuerdo a la ciencia estadística, pero se encuentra en 1350 puestos de votación. Es un imposible para la humanidad, pero no si se hace en matemáticas y con algoritmos”, señaló Gustavo Petro.

Las declaraciones presidenciales reavivaron el debate sobre la legitimidad del resultado que dio como ganador a Abelardo de la Espriella. Petro advirtió sobre la urgencia de una investigación profunda para esclarecer si existió o no una intervención tecnológica que alterara la voluntad popular.

Las pruebas de Gustavo Bolívar sobre el presunto fraude electoral

El exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, persistió en su denuncia sobre irregularidades en los comicios presidenciales. A través de publicaciones en X, Bolívar detalló que los resultados en 1.350 puestos de votación presentan un patrón “casi imposible” de alternancia consecutiva de ganadores por bloques de mesas.

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Bolívar explicó que, en múltiples casos, los votos favorecieron a un candidato en una secuencia de mesas determinada y, a partir de otra, el triunfo pasó de manera consecutiva al rival.

“En la mesa 1 a la 12 gana Abelardo, de la 13 a la 24 gana Cepeda”; en otro caso, “de la 1 a la 10 gana Abelardo y de la 11 a la 21 gana Cepeda”. Esta disposición se repetiría con variaciones en diferentes escenarios, siempre alternando los bloques de mesas con ganadores distintos, según denunció Bolívar.

El exsenador sostiene que la probabilidad de que este fenómeno ocurra por azar es “casi imposible” y sugiere la intervención de un algoritmo para producir este resultado. Bolívar argumenta que, en las mesas donde Abelardo de la Espriella se impuso, la diferencia de votos respecto a su rival reforzaría la sospecha de manipulación tecnológica.

De acuerdo con Bolívar, los “testigos digitales” identificaron cada uno de los 1.350 puestos anómalos y aportaron sus nombres como soporte para la denuncia presentada ante la justicia electoral. Aseguró que la decisión de abrir las urnas y verificar los resultados corresponde ahora a los jueces electorales.

En el desarrollo de sus denuncias, Bolívar también cuestionó los cambios en la gestión de los formularios E-14, claves para el escrutinio. Señaló que, hasta las elecciones de 2022, la Registraduría Nacional publicaba en línea un solo archivo con toda la información relevante, incluidos los datos del puesto y las firmas de los jurados. Desde 2023, la entidad separa estos elementos en archivos distintos, lo que, a juicio de Bolívar, facilita la manipulación documental.

La ausencia de metadatos en los nuevos archivos, según Bolívar, dificulta cualquier intento de auditoría independiente, ya que ahora es imposible rastrear cuándo y cómo se generaron o modificaron los documentos digitales.

Bolívar también cuestionó que, pese a un fallo del Consejo de Estado, la administración de los datos electorales continúe bajo control privado. El exsenador relacionó la eliminación de la metadata y la separación de firmas con la victoria de Gustavo Petro en 2022, sugiriendo que estos cambios se adoptaron para evitar auditorías ciudadanas en futuros procesos.

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