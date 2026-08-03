Petrobras y Ecopetrol confirmaron un nuevo hallazgo de gas en el Caribe colombiano: qué significa

El pozo Sandía-1 busca sumar reservas de gas y aportar al abastecimiento energético de Colombia - crédito Ecopetrol

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Un nuevo hallazgo promete transformar el panorama energético de Colombia. Petrobras y Ecopetrol confirmaron la existencia de gas en el pozo Sandía-1, ubicado a unos 42 kilómetros de la costa, dentro del bloque GUA-OFF-0 en el mar Caribe.

Según informaron las petroleras, este resultado suma nuevos volúmenes a la zona, lo que podría aportar a la seguridad energética nacional y regional.

El pozo Sandía-1 se encuentra a 1.285 metros de profundidad y próximo a otros pozos clave, como Sirius-1, Sirius-2 y Copoazú-1. Estas ubicaciones, de acuerdo con las empresas, refuerzan el potencial gasífero del área y dan continuidad a una serie de descubrimientos que marcan una tendencia positiva para la exploración offshore en Colombia.

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El proceso de perforación comenzó el 12 de junio de 2026 y finalizó el 29 de julio. Durante la operación, los técnicos identificaron intervalos con gas natural, que actualmente están bajo evaluación con registros de pozo y, próximamente, análisis de laboratorio para precisar las características del descubrimiento.

La perforación del pozo Sandía-1 comenzó el 12 de junio de 2026 y alcanzó su profundidad final el 29 de julio de 2026 - crédito Ecopetrol

Detalles técnicos y contexto del descubrimiento

El bloque donde se produjo el hallazgo opera bajo el contrato GUA-OFF-0, firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Petrobras lidera las operaciones con una participación del 44,4%, mientras que Ecopetrol ostenta el 55,6% restante.

La localización de Sandía-1, a solo 18 kilómetros de Sirius y 9 kilómetros de Copoazú, sugiere una posible conexión geológica entre estos yacimientos, lo que podría facilitar futuras operaciones técnicas y logísticas en la zona.

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Petrobras destacó que su participación en este proyecto se enmarca en una estrategia de largo plazo enfocada en la exploración de nuevas áreas para recomponer reservas de hidrocarburos en Colombia. Según la compañía, la colaboración con Ecopetrol y otras empresas busca fortalecer el abastecimiento y atender la demanda interna.

Por su parte, Ecopetrol valoró el descubrimiento como un paso relevante para la seguridad energética nacional. La empresa enfatizó que la nueva información obtenida servirá para planificar mejor el aprovechamiento de recursos y reducir la necesidad de importaciones en el futuro.

El proyecto de Petrobras y Ecopetrol se desarrolla bajo el contrato GUA-OFF-0 firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos - crédito Ecopetrol

Los registros del pozo Sandía-1 han confirmado la presencia de gas natural, aunque las empresas involucradas destacaron que los resultados serán evaluados con pruebas de laboratorio para determinar el volumen y la calidad del recurso encontrado.

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El avance de este proyecto representa una oportunidad estratégica para Colombia. La posibilidad de explotar nuevos yacimientos en el Caribe podría traducirse en un suministro más estable y competitivo, beneficiando tanto a la industria como a los consumidores finales.

Ecopetrol anunció que importará gas para asegurar el suministro en Colombia durante los próximos cinco años

La apertura de un proceso público y competitivo para contratar gas natural licuado (GNL) marca un nuevo paso en la estrategia de Ecopetrol para asegurar el abastecimiento energético de Colombia.

El suministro, previsto para iniciar en el puerto de Buenaventura entre octubre y noviembre de 2026, tendrá una duración de cinco años y busca responder a la creciente presión sobre la oferta de gas en el país.

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La convocatoria, anunciada el 30 de julio, invita tanto a empresas nacionales como internacionales a participar en un proceso que detalla requisitos técnicos y criterios de evaluación en el denominado Bid Document.

Ecopetrol abrió un proceso público para contratar el suministro de gas natural licuado (GNL) durante cinco años, con entregas previstas en el puerto de Buenaventura desde finales de 2026 . crédito Luisa González/Reuters

El esquema contractual seleccionado es el Delivered Ex-Ship (DES), que implica la entrega directa de los cargamentos en un punto marítimo acordado, en este caso el puerto de Buenaventura. Esta modalidad representa una alternativa logística que puede facilitar la importación continua de gas.

El proceso anunciado por Ecopetrol responde a una necesidad concreta: garantizar el suministro de gas natural al interior del país, donde la demanda aumenta y los niveles de producción local muestran señales de disminución.

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Según la información disponible, la documentación técnica y las condiciones de participación están ya accesibles en la sección comercial del portal institucional de la compañía, permitiendo que potenciales proveedores preparen sus propuestas dentro del cronograma establecido.

De acuerdo con lo informado, Ecopetrol no ha divulgado aún el volumen de GNL a contratar ni el valor estimado del negocio. El objetivo es “consolidar una fuente adicional de abastecimiento que contribuya a garantizar el suministro de gas para las regiones del interior”, en palabras de la empresa.