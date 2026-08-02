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Ventilador de techo se desprendió en un salón y dejó dos estudiantes heridos en Puerto Triunfo: esto se sabe

El incidente ocurrió el fin de semana en la Institución Educativa Rural Hermano Daniel, en el corregimiento Las Mercedes, Antioquia, cuando los alumnos recibían clases y el artefacto cayó dentro del aula

El accidente se produjo por el desprendimiento de un tornillo tras mantenimiento reciente y uso continuo - crédito Visuales IA/Alcaldía Yondó
El incidente ocurrió en un salón de la sede ubicada en el corregimiento Las Mercedes mientras los alumnos recibían clases - crédito Visuales IA/Alcaldía Yondó
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El desprendimiento de un ventilador de techo en un aula de la Institución Educativa Rural Hermano Daniel, ubicada en Las Mercedes, municipio de Puerto Triunfo, dejó a dos estudiantes heridos y alertó la inquietud sobre el deterioro de la infraestructura escolar en la zona.

El hecho ocurrió durante una clase, provocando alarma entre los presentes. El impacto de las aspas alcanzó directamente a varios estudiantes y sus pupitres, provocando lesiones en algunos de ellos.

Según relataron los miembros de la comunidad educativa, los niños afectados recibieron atención tras la caída del aparato, aunque no se han precisado detalles sobre la gravedad de las heridas.

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Ambos menores recibieron atención médica inmediata y, de acuerdo con la información disponible, las lesiones fueron leves y su estado no reviste gravedad.

Los menores heridos fueron atendidos por personal de salud y presentaron lesiones leves tras el accidente en el colegio de Antioquia - crédito Captura de video
Los menores heridos fueron atendidos por personal de salud y presentaron lesiones leves tras el accidente en el colegio de Antioquia - crédito Captura de video

El personal docente y la comunidad educativa actuaron rápidamente, activando los protocolos de emergencia para asistir a los afectados y notificar a las autoridades pertinentes.

Habitantes del corregimiento y padres de familia expresaron inquietud tras el incidente. Señalaron que el accidente podría estar vinculado a deficiencias estructurales y falta de mantenimiento en las instalaciones.

Las familias reclamaron una revisión exhaustiva de toda la escuela, advirtiendo que otros espacios podrían presentar riesgos para alumnos y docentes si no se adoptan medidas preventivas.

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La comunidad educativa se mantiene vigilante, exigiendo que no se repita un episodio que ponga en peligro la integridad física de quienes asisten diariamente a la institución.

Dos estudiantes resultaron heridos cuando un ventilador de techo se desprendió en la Institución Educativa Rural Hermano Daniel de Puerto Triunfo, Antioquia - crédito Alcaldía
Dos estudiantes resultaron heridos cuando un ventilador de techo se desprendió en la Institución Educativa Rural Hermano Daniel de Puerto Triunfo, Antioquia - crédito Alcaldía

Medidas y evaluación de las autoridades

Las autoridades locales comunicaron que iniciarán una evaluación técnica de la infraestructura del plantel para determinar las causas exactas del desprendimiento. El objetivo es establecer las acciones necesarias para restablecer condiciones seguras y garantizar el bienestar de los estudiantes y el personal.

Mientras se desarrolla la inspección, la escuela continúa con sus actividades bajo la observación de la comunidad, que espera respuestas y soluciones concretas para evitar futuros incidentes. La revisión técnica y el seguimiento a las recomendaciones serán clave para restaurar la confianza en la seguridad del entorno educativo.

Tres niños heridos en un preescolar: les cayó un ventilador encima

La caída de un ventilador en plena jornada escolar dejó heridos a tres menores de preescolar de la institución educativa La Patria, en el municipio de Yondó (Antioquia). Los niños fueron trasladados al hospital Héctor Abad Gómez, donde permanecen bajo observación y, según el parte médico, su recuperación no presenta complicaciones.

El incidente encendió las alarmas de la comunidad educativa, que se volcó a reclamar respuestas y garantías de seguridad. La preocupación de padres y docentes se sumó a la exigencia de un informe oficial sobre el hecho y la atención brindada a los menores.

Tres menores resultaron heridos en la mañana del 22 de abril de 2026, en la sede educativa La Patria de Yondó, cuando un ventilador se desprendió del techo y cayó sobre ellos durante las clases. Tras el accidente, los afectados fueron atendidos en el hospital local y su estado de salud evoluciona de manera favorable, sin complicaciones mayores, según el reporte médico.

Tres estudiantes heridos en Yondó tras la caída de un ventilador en aula de preescolar - crédito Alcaldía Yondó
Tres estudiantes heridos en Yondó tras la caída de un ventilador en aula de preescolar - crédito Alcaldía Yondó

El alcalde Yerson Ariza Rivera confirmó que el accidente ocurrió luego de que “uno de los ventiladores que fue objeto de un mantenimiento rutinario adelantado por la Institución Educativa… al parecer se soltó un tornillo que aseguraba el ventilador y ante el constante uso cedió y causó el lamentable accidente”.

El rector del plantel sostuvo un encuentro con los padres de familia para explicar lo sucedido y acompañar a las familias de los afectados, gesto que fue recogido en el comunicado oficial difundido tras el incidente.

Desde la asesoría educativa del municipio se enfatizó la necesidad de “un reporte oficial por parte de la institución sobre el accidente ocurrido, la atención brindada y las medidas de mitigación para que accidentes como estos no se materialicen en la institución; Informe que será trasladado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas que en derecho procedan”.

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Institución Educativa Rural Hermano DanielAccidente ventiladorEstudiantes heridosPuerto Triunfo, AntioquiaColombia-Noticias

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