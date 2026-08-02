Policía incautó 23 animales silvestres en una institución de educación superior de Usaquén: así fue el operativo

Entre los animales incautados había 15 boas constrictoras y 8 tortugas de diferentes especies - crédito Mebog

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Durante un operativo de control en el norte de Bogotá llegó a incautación preventiva de 23 animales silvestres en una universidad de la localidad de Usaquén.

Entre los ejemplares se encontraban en el barrio Bella Suiza, 15 boas constrictoras y 8 tortugas de distintas especies, todos usados con fines educativos y de exhibición.

El procedimiento fue liderado por el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, con apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente. Durante la verificación de los especímenes, las autoridades detectaron inconsistencias en la documentación que debía acreditar la tenencia legal de los animales.

Así como lo explicó la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefe de la seccional de Carabineros y Protección Ambiental MEBOG: “En el barrio Bella Suiza de la localidad de Usaquén, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en la ciudad de Bogotá y en articulación con funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, realizaron una visita de verificación a una entidad educativa donde hallaron varios especímenes de fauna silvestre, los cuales eran destinados con fines educativos y de exhibición”.

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La incautación de fauna silvestre ocurrió tras detectar inconsistencias en la documentación que acreditaba su tenencia legal - crédito Mebog

La oficial agregó: “Durante el procedimiento se evidenciaron inconsistencias en la documentación para esta tenencia, motivo por el cual se procedió con la incautación de dichos especímenes, dentro de los cuales se encuentran quince boas constrictor y varias especies de tortugas”.

La Secretaría Distrital de Ambiente asumió la custodia de los ejemplares para realizar su valoración veterinaria y determinar los pasos siguientes. Según los protocolos de la entidad, los animales pueden ingresar a procesos de rehabilitación y, cuando sea posible, ser liberados en sus hábitats o recibir manejo especializado.

“Dichos animales fueron dejados a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de realizar valoración, rehabilitación y posterior liberación, reafirmando así nuestro compromiso con la protección y conservación de la fauna silvestre en Bogotá”, finalizó diciendo la mayor Luz Amparo Pinto Rivera.

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En respuesta a la situación, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso de tenencia, comercio o tráfico ilegal de fauna silvestre. Este tipo de acciones buscan reforzar la protección de la biodiversidad y fomentar la responsabilidad en el trato con especies nativas.

El operativo se realizó durante una verificación en las instalaciones del campus ubicado en el barrio Bella Suiza.- crédito Mebog

Denuncian cautiverio ilegal de fauna en Florencia, Caquetá: “Los mantienen en condiciones de absoluto hacinamiento y cautiverio”

El hallazgo de animales silvestres en cautiverio dentro de la vereda El Manantial, en Florencia (Caquetá), ha generado un profundo malestar en la comunidad y entre las organizaciones ambientales. Las denuncias apuntan directamente a un predio conocido como la Maloka Uitoto, un espacio que históricamente simboliza la protección y el respeto por la naturaleza, pero que hoy es escenario de una contradictoria situación de confinamiento animal.

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La organización Ruralia Urbana hizo pública la denuncia tras documentar, junto a la veedora ciudadana Ximena Ordóñez, la presencia de al menos dos monos churucos, cuatro loros amazónicos y una tortuga nativa en condiciones de hacinamiento y evidente deterioro.

Detrás de los debates sobre gobernanza y protección ambiental en Florencia, Caquetá, El Ruralia Urbana denunció el cautiverio ilegal de fauna silvestre en predios de la tradicional Maloka Uitoto, donde al menos dos monos churucos, cuatro loros amazónicos y una tortuga nativa fueron hallados en condiciones de hacinamiento, desatando un llamado urgente a las autoridades ambientales - crédito @RuraliaUrbana / X

Las imágenes capturadas en el lugar muestran jaulas improvisadas con mallas oxidadas y estructuras de madera desgastadas, en las que los primates permanecen sin espacio ni bienestar, mientras los loros permanecen a la intemperie, privados de la posibilidad de volar.

La situación, registrada y difundida en redes sociales, expone el contraste entre el sentido ancestral del sitio y las prácticas actuales. Ruralia Urbana expresó: “Resulta un contrasentido inadmisible que un espacio referenciado con el respeto ancestral y cultural de la región, como lo es un entorno de Maloka en el Caquetá, sea instrumentalizado por un particular para el confinamiento de fauna que pertenece exclusivamente a la libertad de los bosques amazónicos”.

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El hecho fue documentado con imágenes y descripciones que muestran la precariedad en la que permanecen los animales. La organización exigió a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y a la Policía Ambiental de Florencia que actúen con urgencia, decomisen los ejemplares y garanticen su rehabilitación y liberación.