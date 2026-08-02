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Paloma Valencia afirmó que el Centro Democrático “no es un partido de derecha” y María Fernanda Cabal le contestó: “Una catástrofe ideológica”

La exsenadora sostuvo que el partido atraviesa una crisis de identidad y advirtió que redefinir su postura política supone romper con los principios que le dieron sentido

María Fernanda Cabal le contestó a Paloma Valencia en X - crédito Colprensa
María Fernanda Cabal le contestó a Paloma Valencia en X - crédito Colprensa
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El Centro Democrático enfrenta una controversia interna sobre su orientación ideológica tras declaraciones recientes de dos figuras históricas del partido.

El intercambio de posturas entre Paloma Valencia, exsenadora y excandidata presidencial, y María Fernanda Cabal, también exmilitante, ha puesto en discusión la naturaleza y el rumbo del movimiento fundado por Álvaro Uribe Vélez.

Durante su intervención en la jornada de Reflexión Unidad, Doctrina y Futuro, realizada en Medellín, Paloma Valencia sostuvo que el Centro Democrático “no es un partido de derecha” y subrayó la diferencia entre el modelo de la colectividad y referentes internacionales como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

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“El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”, afirmó.

Paloma Valencia hizo fuertes críticas sobre el Centro Democrático - crédito Luisa González/REUTERS
Paloma Valencia hizo fuertes críticas sobre el Centro Democrático - crédito Luisa González/REUTERS

Para Valencia, la acción estatal resulta indispensable: “Mientras el mercado soluciona, vamos a ir actuando”.

La dirigente defendió el modelo social impulsado por el partido en el pasado, resaltando sus resultados: “Los indicadores de Colombia fueron extraordinarios, no solamente en términos económicos, sino también en bienestar social y legitimidad democrática”.

Según Valencia, el éxito de esas políticas distingue al partido de experiencias internacionales con enfoques más radicales: “Sabemos que ese modelo funciona, a diferencia del de Milei o el de Bukele”.

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La intervención de la exsenadora generó una respuesta inmediata dentro del Centro Democrático. María Fernanda Cabal, quien ha sido una de las figuras más visibles en la defensa de las banderas tradicionales del partido, cuestionó la redefinición ideológica.

“Oír ahora que el Centro Democrático ‘no es de derecha’ revela una catástrofe ideológica”, escribió en su cuenta oficial. Cabal recordó que durante 15 años ayudó a construir la organización y defendió valores como “la libertad, la familia, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial”.

María Fernanda Cabal rechazó redefinición del Centro Democrático y denunció pérdida de identidad - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal rechazó redefinición del Centro Democrático y denunció pérdida de identidad - crédito @MariaFdaCabal/X

Para la exsenadora, la reciente declaración implica una ruptura con los principios fundacionales. “Si el partido renuncia a las ideas que le dieron identidad, ¿qué queda? Una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse”, sostuvo.

En otro pronunciamiento en X, María Fernanda Cabal intensificó su defensa de los valores tradicionales de la derecha, donde cuestionó la postura ideológica actual del Centro Democrático y convocó a la militancia a fortalecer una corriente “sin complejos”.

La exsenadora rechazó cualquier intento de ocultar la identidad política y planteó que, para ella, “ser de derecha no es una enfermedad que deba ocultarse”. Explicó que el verdadero compromiso radica en “confiar en el ciudadano antes que en el burócrata” y defender pilares como la familia, la autoridad, la propiedad y la empresa.

María Fernanda Cabal reivindicó los principios de la derecha y llamó a no ocultar la identidad política - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal reivindicó los principios de la derecha y llamó a no ocultar la identidad política - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal advirtió que quienes renuncian a sus convicciones “terminan adoptando, por cobardía, los de sus adversarios”.

En su visión, la libertad solo puede existir si se respeta la ley y los derechos ajenos: “Libertad y orden no son enemigos: el orden es la condición que hace posible la libertad”. Según la dirigente, estos conceptos siempre formaron parte de la doctrina de su colectividad.

En otro mensaje, Cabal criticó el avance de la izquierda en diversos sectores sociales: “Ocupó sindicatos, universidades, colegios, organizaciones campesinas, movimientos sociales y espacios culturales”.

María Fernanda Cabal advirtió sobre apropiación de causas sociales y subsidios como dependencia - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal advirtió sobre apropiación de causas sociales y subsidios como dependencia - crédito @MariaFdaCabal/X

Sostuvo que, mientras ese sector construía hegemonía, “una derecha acomplejada se limitó a pedir permiso para opinar”.

A su juicio, la izquierda logró apropiarse de causas legítimas y convirtió los subsidios en mecanismos de dependencia. “Administrar pobres produce votos; hacerlos prosperar produce ciudadanos libres”, afirmó.

La excongresista mencionó ejemplos internacionales para ilustrar su postura. “Europa ya pagó el costo de una derecha tibia”, escribió, señalando que adoptar el discurso adversario llevó a ejecutar sus programas.

María Fernanda Cabal criticó la renuncia ideológica y resaltó prosperidad en países con libertad económica - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal criticó la renuncia ideológica y resaltó prosperidad en países con libertad económica - crédito @MariaFdaCabal/X

“Cuando la derecha renuncia a ser derecha, la izquierda ya no necesita ganar las elecciones”, señaló.

Para Cabal, los países con seguridad jurídica y mercados abiertos, como Singapur, Suiza, Taiwán y Corea del Sur, lograron incrementar su bienestar económico apostando por la libertad.

María Fernanda Cabal invitó a las bases del Centro Democrático a sumarse a los “Guardianes de la Libertad” - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal invitó a las bases del Centro Democrático a sumarse a los “Guardianes de la Libertad” - crédito @MariaFdaCabal/X

Finalmente, la dirigente explicó la creación de la Escuela de Libertad para convocar a quienes buscan una “Nueva Derecha sin complejos”.

Invitó a las bases del Centro Democrático y a ciudadanos afines a unirse a este proyecto, destacando el papel de los “Guardianes de la Libertad” como una respuesta a la coyuntura ideológica actual del partido.

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