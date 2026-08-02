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Joven colombiana falleció tras quedar atrapada en una lavadora industrial en Toledo, España

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, mientras crecen los reclamos por mayor seguridad laboral en la provincia de Toledo

Pasillo con varias lavadoras industriales de acero inoxidable. Algunas emiten vapor. Hay cestos metálicos con ropa.
La mujer habría quedado atrapada dentro de una de las máquinas durante su jornada labora - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El fallecimiento de la colombiana Melisa Quimbaya Moreno en una lavandería industrial de la localidad de Yeles, en la provincia de Toledo, España, generó conmoción entre los vecinos y reavivó el debate sobre la seguridad en el trabajo. La joven, de 22 años y originaria de Neiva, Colombia, murió en la mañana del sábado 1 de enero tras quedar atrapada en una de las máquinas de la planta ubicada en el Camino Canteras.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 7:25 a. m., cuando Melisa se encontraba desempeñando sus tareas habituales. Por razones que aún se investigan, una de las máquinas industriales la atrapó, dejándola en una posición a la que resultaba muy difícil acceder. El suceso activó rápidamente el protocolo de emergencias.

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El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso y desplazó hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil, una unidad de cuidados intensivos y varias dotaciones de los bomberos de Illescas. El cuerpo de la joven permaneció atrapado en la maquinaria, lo que complicó la labor de rescate y requirió un trabajo coordinado entre los distintos equipos.

Según el medio El Español este es el exterior de la lavandería - crédito Google Maps
Según el medio El Español este es el exterior de la lavandería - crédito Google Maps

Los profesionales médicos, una vez que lograron acceder al lugar exacto, solo pudieron certificar la muerte de la trabajadora debido a la gravedad de las lesiones. Según informes del propio servicio de emergencias, el rescate resultó particularmente complejo por la ubicación del cuerpo respecto a la máquina.

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Una familia colombiana radicada en España

Según el medio Red Digital Noticias, Melisa Quimbaya Moreno formaba parte de una familia proveniente del barrio Pablo VI, en la comuna Oriente de Neiva, que se había trasladado a España hacía más de ocho años. En ese tiempo, la familia se había asentado en la provincia de Toledo, buscando nuevas oportunidades laborales y educativas.

La joven desarrollaba su actividad en la lavandería industrial de Yeles, un sector que suele emplear a migrantes latinoamericanos debido a la demanda de mano de obra y la rotación frecuente de personal. La noticia de su muerte causó impacto tanto en su entorno en España como entre allegados en Colombia.

El accidente ha puesto el foco en las condiciones laborales a las que se enfrentan muchos trabajadores extranjeros en el país, especialmente en empleos donde la manipulación de maquinaria pesada representa riesgos significativos.

Calle Camino Canteras de Yeles donde sucedieron los hechos - crédito Google Maps
Calle Camino Canteras de Yeles donde sucedieron los hechos - crédito Google Maps

Detalles del accidente y riesgos en lavanderías industriales

Los expertos en seguridad industrial advierten que las lavadoras industriales pueden representar un peligro grave en caso de manipulación incorrecta o fallas técnicas. Los tambores de estas máquinas suelen tener capacidad para cargar de 20 a 100 kg de ropa, lo que facilita físicamente el acceso accidental de una persona o de una extremidad al mecanismo.

Las puertas cuentan con cierres herméticos y bloqueos automáticos al iniciar el ciclo de lavado, pero la fuerza mecánica y la velocidad de centrifugado pueden causar atrapamientos o traumatismos severos si no se siguen los protocolos de seguridad.

La investigación que lleva adelante la Guardia Civil buscará determinar si hubo una falla mecánica o si existieron omisiones en el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales dentro del establecimiento. Las autoridades inspeccionarán el estado de la maquinaria y el historial de mantenimiento, así como la formación en seguridad que recibía el personal.

Pasillo de lavandería industrial con hileras de lavadoras y secadoras. Varios trabajadores mueven carros metálicos y cestas de ropa. Paredes de ladrillo y tuberías visibles.
Las lavadoras de tipo industrial pueden crear lesiones en adultos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Emergencias, la zona donde quedó atrapada la víctima presentaba dificultades de acceso, lo que prolongó las tareas de rescate y limitó las posibilidades de intervención médica inmediata.

Contexto regional y reacciones sindicales

El accidente fatal ocurrido en Yeles se suma a una estadística preocupante para Castilla-La Mancha. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre enero y mayo de este año, 20 personas han perdido la vida en accidentes laborales en la región, cifra a la que se suman las víctimas de los meses siguientes.

Según el medio El Español, el sindicato UGT Castilla-La Mancha lamentó públicamente la pérdida de la joven trabajadora y exigió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del siniestro. Desde la organización sindical, Silvia López, secretaria de Organización y Política Sindical, expresó: “Lo venimos diciendo, 2026 va a ser un año especialmente trágico en cuanto a siniestralidad laboral y es algo que no debemos tolerar”.

El sindicato también extendió sus condolencias a la familia y amistades de Melisa, recalcando el dolor que provoca cada muerte en el trabajo y la urgencia de reforzar las medidas de seguridad en todos los sectores productivos.

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