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En video quedó registrado ataque sicarial donde fallecieron dos personas en Fusagasugá, Cundinamarca

La noche del sábado 1 de agosto de 2026 terminó con un doble homicidio en un bar del sector antiguo ancianato, los presuntos responsables fueron interceptados por la Policía

Dos muertos en tiroteo en sector antiguo ancianato de Fusagasugá, agresores capturados tras intento de fuga - crédito Informativo Colombia57/Facebook
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Un ataque armado en un bar del sector antiguo ancianato de Fusagasugá, Cundinamarca, dejó dos muertos y reavivó la preocupación por la seguridad en la región.

El hecho ocurrió la noche del sábado 1 de agosto de 2026 a las 08:54 p. m., cuando un parrillero ingresó a un establecimiento y disparó contra los presentes, tal como se puede apreciar en videos que circulan en redes sociales.

Las primeras indagaciones permitieron identificar a las víctimas como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, quienes perdieron la vida como consecuencia directa del tiroteo.

Uno de ellos falleció en el lugar, mientras que el otro murió en un centro asistencial, tras ser trasladado de urgencia por los servicios de emergencia. El ataque, ejecutado con arma de fuego, generó pánico entre quienes se encontraban en el establecimiento y zonas aledañas.

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Según el reporte oficial, los presuntos responsables intentaron escapar por la Avenida de Las Palmas, vía que conecta varios barrios del municipio.

Momentos antes del ataque sicarial en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito Informativo Colombia57/Facebook
Momentos antes del ataque sicarial en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito Informativo Colombia57/Facebook

Su huida fue frustrada gracias a la rápida reacción de la Policía, que logró interceptarlos y detenerlos pocos minutos después del ataque. Fuentes del comando policial indicaron que los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para el inicio del proceso judicial.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, lo que facilitó la reconstrucción de los movimientos de los agresores y la secuencia de los acontecimientos, donde se pudo apreciar como un hombre que iba de parrillero en una moto se bajó con todo y casco, mientras el otro lo espera, entró hasta el establecimiento y atacó a la pareja que se encontraba en una mesa compartiendo con otras personas.

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Las autoridades, en coordinación con la Fiscalía, avanzan en las investigaciones para determinar el móvil exacto y las circunstancias que rodearon el ataque.

La comunidad del municipio de Fusagasugá expresó su alarma ante la violencia que se vivió en uno de los sectores tradicionales del municipio.

El caso ha generado amplio eco local y se espera que en las próximas horas se conozcan avances en el esclarecimiento de este hecho que enluta a dos familias de la región.

Sicario disparando a pareja en un local comercial de Fusagasugá, Cundinamarca - crédito Informativo Colombia57/Facebook
Sicario disparando a pareja en un local comercial de Fusagasugá, Cundinamarca - crédito Informativo Colombia57/Facebook

Capturaron a joven de 21 años señalado de homicidio en Girardot y lo enviaron a prisión preventiva

Las autoridades de Girardot lograron una rápida respuesta tras el asesinato de una mujer registrado en el barrio Obrero.

En un operativo conjunto realizado el pasado 21 de julio de 2026, la Policía de Cundinamarca, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), la Sijín y la Seccional de Inteligencia, detuvo a un joven de 21 años conocido como alias Ardilla, quien fue trasladado de inmediato a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La captura se produjo en el barrio San Jorge, donde los uniformados localizaron al sospechoso.

Durante el procedimiento, le incautaron una pistola, un proveedor, nueve cartuchos y la motocicleta que, de acuerdo a los investigadores, habría sido utilizada para huir tras cometer el crimen. Todo el material quedó bajo custodia de la Fiscalía, que lidera la investigación para esclarecer el caso y establecer los móviles del homicidio.

Según lo confirmado por voceros policiales, el hecho que originó el despliegue policial ocurrió el 15 de julio de 2026. La víctima, aún sin identificar públicamente, recibió varios impactos de bala que ocasionaron su muerte en el lugar.

Imagen de referencia - Capturaron a alias Ardilla, presunto responsable de homicidio en Girardot tras operativo policial - crédito Policía Nacional
Imagen de referencia - Capturaron a alias Ardilla, presunto responsable de homicidio en Girardot tras operativo policial - crédito Policía Nacional

La evidencia hallada en poder del capturado resultó determinante para vincularlo con el asesinato y permitió su judicialización en tiempo récord.

El joven fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario mientras se desarrolla el proceso.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio, así como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, accesorios y municiones.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en los próximos días se esclarezcan más detalles sobre la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del crimen.

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