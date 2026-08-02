Nuevos detalles del caso Gloria Arizabaleta: esta sería la razón por la que publicó su polémica suspensión a Gustavo Petro

Gloria Arizabaleta es investigada por presuntos delitos relacionados con su actuación al frente de la Comisión de Investigación y Acusaciones durante los procesos contra el presidente Gustavo Petro - crédito @gloriaearizabaleta/Instagram - Presidencia

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Se conocieron nuevos detalles sobre las razones que habrían llevado a la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, a publicar la suspensión contra el presidente Gustavo Petro en junio de 2026.

De acuerdo con el auto de apertura de investigación formal emitido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que fue divulgado por el diario El Tiempo, la decisión de la excongresista habría sido el desenlace de una serie de exigencias de dinero, puestos públicos y favores políticos no concretados con el Gobierno nacional.

El expediente de 46 páginas, que incluye las pruebas recopiladas por el magistrado instructor Misael Rodríguez, señala que la publicación del auto de suspensión se utilizó como una medida de presión.

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De esta manera, la excongresista del Pacto Histórico es investigada por la presunta comisión de los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto durante su gestión como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones (2025-2026).

Las investigaciones de la Corte Suprema apuntan a que Gloria Arizabaleta habría sostenido reuniones con el abogado del presidente Gustavo Petro para gestionar acercamientos con el Gobierno - crédito @gloriaearizabaleta/Instagram

La hipótesis sobre el auto de suspensión contra Petro

Ahora, de acuerdo con el reporte periodístico de Noticias Caracol y los documentos del alto tribunal, la excongresista sostuvo cuatro reuniones con el abogado defensor del mandatario, Alejandro Carranza, más conocido en redes sociales como “Hombre jurista”. En esos encuentros, Arizabaleta habría pedido servir de enlace con el Gobierno para coordinar el cierre de las investigaciones contra Petro a cambio de nombramientos en entidades estatales y recursos económicos.

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De acuerdo con la investigación de la alta corte, la presunta razón por la que Gloria Arizabaleta publicó la polémica suspensión del presidente Gustavo Petro habría sido ejercer presión sobre el Gobierno, luego de que, supuestamente, no prosperaran sus exigencias de dinero, nombramientos en entidades públicas y acuerdos políticos.

Con el expediente, la exrepresentante habría advertido previamente al abogado del mandatario, Alejandro Carranza, que si el Ejecutivo no “negociaba” ni conseguía los votos necesarios en la Comisión de Investigación y Acusaciones, impulsaría decisiones en contra del jefe de Estado.

Al no obtener una respuesta favorable, Arizabaleta habría expedido y publicado el auto de suspensión como una medida de presión, hipótesis que ahora hace parte de la investigación penal que adelanta el alto tribunal.

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El expediente judicial sostiene que la suspensión contra Gustavo Petro habría sido utilizada como un mecanismo de presión contra el Gobierno - crédito Joel González/Presidencia de la República

Los testimonios que llevaron a abrir la investigación contra Arizabaleta

Las investigaciones detallan que la exlegisladora solicitó a la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nohora Mondragón, la designación de una persona en la directiva de la Fiduprevisora.

De igual manera, el exministro de Hacienda Germán Ávila declaró ante la Corte que en reuniones celebradas en febrero y mayo la exrepresentante le solicitó dinero a cambio de emitir votos favorables en los procesos que avanzaban en la comisión legislativa.

El expediente también incorpora intercambios de mensajes en los que Arizabaleta entregó al abogado del presidente borradores con decisiones judiciales de carácter reservado que se procesaban en la célula legislativa. Asimismo, se registraron diálogos sobre la elaboración de un documento relativo a una compulsa de copias contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

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Las reuniones entre Gloria Arizabaleta y el abogado Alejandro Carranza hacen parte de las principales pruebas recopiladas por el alto tribunal - crédito Gloria Elena Arizabaleta/Facebook - @HombreJurista/X

Ante la ausencia de acuerdos sobre las pretensiones planteadas, la exrepresentante formuló una advertencia directa durante el último encuentro registrado con la defensa del mandatario, celebrado el pasado 8 de junio.

“Usted ya sabe, usted tiene que hablar o tienen que buscar los votos. Busquen los votos. Si ustedes no arreglan, nosotros lo llevamos a juicio”, afirmó la exrepresentante Gloria Arizabaleta, según el testimonio del abogado Alejandro Carranza ante la Corte Suprema.

Dos días después de esa reunión, el 10 de junio, Arizabaleta difundió públicamente la orden de suspensión contra el jefe de Estado mientras este adelantaba compromisos internacionales, según reveló en medio citado: “Acabo de tomar la decisión histórica de suspender al presidente de la República, que se encuentra en este momento en Nueva York. Como hemos informado, suspenderlo desde hoy con efecto inmediato del cargo hasta el domingo, día de elecciones, cuando se cierren las urnas”.

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La Corte analiza si la publicación del auto de suspensión respondió al fracaso de presuntas negociaciones con el Gobierno - crédito Luisa González/Reuters

La expedición de la resolución motivó una medida de suspensión provisional dictada por la Procuraduría General de la Nación. El órgano de control inició una investigación por presunto abuso de funciones, dado que la suspensión formal de un presidente exige un trámite legal que concluye en el Senado de la República y no en una orden emitida de forma individual por la presidencia de la comisión.

Tras la revelación de las piezas probatorias, la representación legal del presidente Petro anunció que solicitará formalmente la imposición de una medida de aseguramiento que prive de la libertad a la exlegisladora.

El proceso penal continuará con las etapas procesales fijadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal citó a la exrepresentante Gloria Arizabaleta a diligencia de indagatoria el miércoles 2 de septiembre para definir su situación legal.

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