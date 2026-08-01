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Barranquilla será sede de la primera cumbre de seguridad del Gobierno electo con alcaldes de ciudades capitales

El encuentro, previsto para el 4 de agosto, reunirá al ministro de Defensa designado, Jorge Mora, con mandatarios locales para coordinar estrategias contra la criminalidad

Ilustración acuarela de un hombre con traje oscuro y camisa blanca, la bandera de Colombia en la solapa, sobre un fondo urbano con río, parque, autos y edificios.
Barranquilla será sede de la primera cumbre de seguridad del nuevo Gobierno, un encuentro en el que el ministro de Defensa designado y varios alcaldes de ciudades capitales definirán una agenda conjunta para enfrentar la criminalidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El ministro de Defensa designado, Jorge Mora, sostendrá el próximo 4 de agosto en Barranquilla la primera cumbre de seguridad del nuevo Gobierno con alcaldes de ciudades capitales, en un encuentro que buscará definir una agenda conjunta para enfrentar la criminalidad y fortalecer la coordinación entre la Nación y los Gobiernos locales.

La reunión se realizará tres días antes de la posesión presidencial del 7 de agosto y será uno de los primeros actos públicos del nuevo jefe de la cartera de Defensa. La cita fue confirmada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que aseguró que la capital del Atlántico fue escogida como sede de este espacio de articulación institucional.

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De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el encuentro permitirá revisar las principales problemáticas de seguridad que enfrentan las ciudades del país y establecer mecanismos de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y la Fuerza Pública.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la ciudad recibirá la primera cumbre de seguridad del nuevo Gobierno y pidió una mayor inversión estatal para las regiones - crédito Colprensa
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la ciudad recibirá la primera cumbre de seguridad del nuevo Gobierno y pidió una mayor inversión estatal para las regiones - crédito Colprensa

Entre los temas que estarían sobre la mesa figuran el aumento de los homicidios en algunas regiones, la extorsión, el microtráfico, la presencia de organizaciones criminales y el fortalecimiento de las capacidades de investigación judicial.

Asimismo, los mandatarios locales expondrán las necesidades particulares de sus territorios y las estrategias que consideran prioritarias para combatir la delincuencia.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Char confirmó la realización del encuentro y destacó la importancia de iniciar un diálogo directo con el nuevo ministro de Defensa.

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“El 4 de agosto hay una reunión acá en Barranquilla de seguridad muy importante del nuevo ministro, el designado de la Defensa, con varios alcaldes capitales y vamos a hablar de eso”, afirmó.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el listado oficial de asistentes, se espera la participación de varios alcaldes de ciudades capitales, quienes presentarán al Gobierno Nacional sus principales preocupaciones en materia de seguridad y las acciones para las que requieren respaldo institucional.

La expectativa de los mandatarios es que de la reunión surja una hoja de ruta con compromisos concretos para reforzar la presencia del Estado en las regiones y mejorar la respuesta frente a fenómenos como la extorsión, el narcotráfico urbano y las estructuras del crimen organizado.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumirá el poder el próximo 7 de agosto, mientras su equipo comienza la articulación con las autoridades territoriales en materia de seguridad - crédito Mauricio Dueñas/X
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumirá el poder el próximo 7 de agosto, mientras su equipo comienza la articulación con las autoridades territoriales en materia de seguridad - crédito Mauricio Dueñas/X

Además de la agenda de seguridad, el alcalde Alejandro Char aprovechó para plantear la necesidad de que el nuevo Gobierno impulse una mayor inversión pública en las regiones periféricas del país, al considerar que allí persisten las mayores brechas sociales, económicas y de infraestructura.

El mandatario sostuvo que la seguridad debe ir acompañada de una mayor presencia institucional y de políticas orientadas a reducir las desigualdades territoriales.

“Estoy muy feliz. Después de 200 años tendremos un presidente costeño. Creo que la periferia colombiana, que es la que más sufre, la que más necesita, la más pobre y la más insegura, tener un presidente en el corazón del Caribe hará de este país una nación mucho más equitativa”, expresó.

Según el alcalde, uno de los principales desafíos de la nueva administración será trasladar una mayor proporción de la inversión estatal desde el centro del país hacia las regiones que históricamente han tenido menores oportunidades de desarrollo.

General (r) Jorge Mora - crédito @generaljorgemora/IG/Prensa Abelardo de la Espriella /X
El ministro de Defensa designado, Jorge Mora, liderará en Barranquilla su primer encuentro con alcaldes de ciudades capitales para coordinar las estrategias de seguridad del nuevo Gobierno - crédito @generaljorgemora/IG/Prensa Abelardo de la Espriella /X

En ese sentido, reiteró que la periferia requiere una presencia más sólida del Estado, no solo mediante el fortalecimiento de las capacidades de seguridad, también a través de inversiones en infraestructura, programas sociales y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

La reunión del próximo 4 de agosto marcará el primer acercamiento formal entre el ministro de Defensa designado, Jorge Mora, y los mandatarios locales para construir una estrategia conjunta frente a los principales desafíos de seguridad del país.

El objetivo será consolidar una agenda de trabajo que permita coordinar esfuerzos entre el Gobierno Nacional, las alcaldías y la Fuerza Pública, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional frente a las distintas manifestaciones del crimen que afectan a las ciudades colombianas.

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