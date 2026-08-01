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Enrique Vargas Lleras aseguró que el presidente Petro “arrasó” con la institucionalidad y la figura presidencial

El codirector de Cambio Radical afirmó que el gobierno saliente debilitó el respeto por la investidura presidencial, agravó la crisis del sistema de salud y dejó serios retos fiscales y de seguridad para la próxima administración

Gustavo Petro y Enrique Vargas Lleras
Enrique Vargas Lleras lanzó fuertes críticas contra el gobierno saliente de Gustavo Petro, cuestionó el manejo de la institucionalidad y de Nueva EPS, y advirtió sobre los retos que enfrentará la próxima administración - crédito @EnriqueVargasLl/ X / Presidencia de la República
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El codirector de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, lanzó fuertes críticas contra el presidente saliente, Gustavo Petro, al hacer un balance del cierre de su administración.

En una entrevista con Semana, aseguró que el mandatario “arrasó” con la figura presidencial, debilitó la institucionalidad y dejó al país con graves problemas en materia de seguridad y salud.

Vargas Lleras afirmó que el deterioro institucional ya había sido advertido por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que, según recordó, anticipó en una de sus columnas un escenario de enfrentamientos dentro del propio Gobierno.

A su juicio, ese pronóstico terminó reflejándose en las disputas entre funcionarios y sectores del oficialismo durante los últimos meses de la administración.

Enrique Vargas Lleras consiguió un fallo favorable del Consejo de Estado, que obliga a Gustavo Petro a corregir sus acusaciones hechas en octubre sobre su supuesta participación en un sorteo arbitral - crédito Cámara de Comercio de Bogotá/Flickr
Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical, hizo un balance crítico del gobierno de Gustavo Petro y responsabilizó a su administración por el deterioro institucional y la crisis de Nueva EPS - crédito Cámara de Comercio de Bogotá/Flickr

En su balance, sostuvo que Petro “logró acabar con la institucionalidad”, “degradar la Casa de Nariño” y afectar el respeto por la investidura presidencial.

Además, aseguró que desde distintas entidades del Estado, como la Casa de Nariño, la Aeronáutica Civil y el Sena, se habrían presentado presuntos abusos de poder, situación que calificó como una “vergüenza”.

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El dirigente también recordó los enfrentamientos judiciales que sostuvo con el mandatario.

Según explicó, tanto él como Germán Vargas Lleras presentaron varias demandas contra Petro por señalamientos relacionados con la Nueva EPS y afirmó que el Consejo de Estado falló a su favor en procesos por calumnia.

De acuerdo con su versión, el alto tribunal ordenó al entonces presidente rectificar en varias oportunidades por acusaciones sobre un supuesto ocultamiento de facturación en esa entidad.

Uno de los temas centrales de sus críticas fue precisamente el sistema de salud. Vargas Lleras aseguró que, antes de las intervenciones del Gobierno, Nueva EPS atendía cerca de 12 millones de afiliados y operaba en condiciones de equilibrio financiero y administrativo.

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En contraste, afirmó que durante la administración de Petro la entidad tuvo siete interventores, perdió estabilidad y actualmente no existen estados financieros claros sobre su situación.

La Corte Suprema anuló las sanciones contra Salomé Henao y concluyó que los desacatos en Nueva EPS respondían a una falla estructural - crédito Nueva EPS
Nueva EPS fue uno de los principales ejes de las críticas de Enrique Vargas Lleras, quien cuestionó los resultados de la intervención del Gobierno y el estado financiero de la entidad - crédito Nueva EPS

El codirector de Cambio Radical responsabilizó al gobierno saliente del deterioro del sistema de salud y afirmó que “arrasó con la salud en Colombia”. También cuestionó los informes presentados por la intervención de la EPS, al asegurar que, según su versión, estaban “maquillados” y no contaban con el aval de la revisoría fiscal.

Finalmente, Vargas Lleras advirtió que el próximo gobierno enfrentará importantes desafíos fiscales y de seguridad. Señaló que la deuda pública supera el 60% del PIB y sostuvo que serán necesarios 25 billones de pesos para recuperar la capacidad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y las estructuras criminales.

El dirigente también acusó a inicios de julio en Cara scol Radio al presidente Petro de haber dejado a la entidad con pérdidas por 4,8 billones de pesos y deudas que ascienden a 22,5 billones de pesos, cifras que, según dijo, reflejan el balance final de un gobierno marcado por cuestionamientos sobre su gestión y el manejo del sistema de salud.

Sus declaraciones se produjeron luego de conocerse los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, documentos en los que, según la información publicada por El Heraldo, quedaron registradas las pérdidas y el nivel de endeudamiento de la EPS.

Con base en esos reportes, Vargas Lleras responsabilizó directamente al Gobierno por el deterioro de la entidad.

El codirector de Cambio Radical afirmó que durante la intervención fueron designados cinco interventores y aseguró que Nueva EPS terminó “más hundida, más endeudada, con miles de pacientes afectados y una crisis que lleva la huella” del presidente Petro.

En ese sentido, pidió que el mandatario asumiera la responsabilidad política por el resultado de la intervención.

El presidente saliente, Gustavo Petro, fue señalado por Enrique Vargas Lleras de haber debilitado la institucionalidad y agravado la crisis del sistema de salud durante su administración - crédito Europa Press
El presidente saliente, Gustavo Petro, fue señalado por Enrique Vargas Lleras de haber debilitado la institucionalidad y agravado la crisis del sistema de salud durante su administración - crédito Europa Press

Además, cuestionó la forma en que fueron presentados los estados financieros de 2024. Según sostuvo, dichos documentos no cuentan con la aprobación de la Revisoría Fiscal ni de la Asamblea de la compañía y fueron entregados dos años después del cierre del ejercicio contable.

Vargas Lleras aseguró que los estados financieros fueron certificados por funcionarios que, según dijo, reconocen no haber ocupado esos cargos durante 2024 y que la información fue reconstruida con limitaciones expresas, por lo que consideró que “no son un balance ordinario”.

También afirmó que la propia revisora fiscal advirtió que no emitió dictamen ni avaló la razonabilidad de las cifras debido a que los documentos fueron entregados el mismo día en que debía realizarse la auditoría.

El dirigente agregó que las notas contables evidencian facturas sin auditar, obligaciones pendientes y otras deficiencias que, a su juicio, refuerzan las críticas sobre el manejo de la entidad durante la intervención estatal.

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