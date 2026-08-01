Alejandro Carranza arremetió contra el periodista que publicó detalles de la investigación contra Gloria Arizabaleta: “El corrupto es usted”

El abogado Alejandro Carranza y el periodista Melquisedec Torres protagonizaron un cruce de señalamientos en redes sociales por la investigación contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta - crédito Alejandro Carranza y Melquisedec Torres

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El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, respondió a las publicaciones del periodista Melquisedec Torres, que divulgó nuevos detalles de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta y cuestionó el tiempo que transcurrió entre los primeros encuentros privados con el jurista y la denuncia penal presentada en su contra.

A través de su cuenta de X, Torres calificó la información como una “gran primicia” y sostuvo que Carranza, abogado personal del mandatario, y dos altos funcionarios del Gobierno sostuvieron reuniones privadas con Arizabaleta, que en ese momento integraba la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y tenía a su cargo procesos relacionados con la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.

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Según el periodista, durante esos encuentros la entonces congresista habría planteado exigencias relacionadas con dinero y con el nombramiento de una alta funcionaria, pero la denuncia solo fue presentada siete meses después de los primeros contactos.

Ante esas afirmaciones, Carranza respondió directamente a Torres y aseguró que la publicación distorsiona el origen de la denuncia presentada ante la Corte Suprema.

“Ay Melquisedec, la denuncia contra la exrepresentante se hizo ante la Corte Suprema por lo que me dijo en la última reunión; ninguna de sus conspiraciones y fantasías servirán para desviar la atención”, escribió.

Alejandro Carranza respondió a las publicaciones de Melquisedec Torres, defendió la denuncia presentada ante la Corte Suprema y anunció que pondrá el caso en conocimiento del alto tribunal - crédito Alejandro Carranza/X

El abogado también sostuvo que el caso ya había sido puesto en conocimiento del alto tribunal y cuestionó que el periodista presentara como una revelación hechos que, según él, ya hacen parte del expediente judicial.

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“No le veo la primacía a algo que denuncié, que entregué a la Corte Suprema y que hoy informo advirtiendo a tiempo la campaña que realizarían filtrando y difamando, como usted lo pretende”, agregó.

Carranza fue más allá y anunció que informará a la Corte Suprema sobre las publicaciones de Torres, al considerar que constituyen un ataque contra quien presentó la denuncia.

“Grave que ahora se ataque al denunciante y a la víctima, eso tiene un costo procesal alto, y quien le filtra lo sabe. Informaré a la Corte su participación en el ataque al denunciante porque lo que usted hace no es periodismo”, manifestó.

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Finalmente, cerró su pronunciamiento con una acusación directa contra el periodista.

Nuevo intercambio de mensajes entre Gloria Arizabaleta y Alejandro Carranza, incluido entre las pruebas que analiza la Corte Suprema dentro de la indagación contra la exrepresentante - crédito Melquisdec Torres/X

“Lo que usted hace es reescribir mi denuncia para cambiar la narrativa, pero aquí se equivoca; entre usted y yo sabemos que el corrupto es usted. ¿Cuánto cobró por este trino?”, concluyó.

¿Qué publicó Melquisedec Torres?

La respuesta de Carranza surgió luego de que Torres publicara un extenso hilo en el que resumió parte del expediente de la investigación contra Gloria Arizabaleta, abierta tras la denuncia del abogado del presidente.

En su publicación, el periodista aseguró que uno de los aspectos más relevantes del caso es el tiempo que transcurrió entre las primeras reuniones privadas y la denuncia formal.

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Según explicó, los encuentros comenzaron entre octubre y noviembre de 2025 y la acción penal solo fue presentada después de que Arizabaleta intentara suspender al presidente Petro el 10 de junio de 2026.

Torres también afirmó que el expediente recoge declaraciones según las cuales la entonces representante habría pedido dinero y un cargo de alto nivel, además de solicitar que Carranza sirviera de puente para acercarla al Gobierno nacional.

Conversación entre Gloria Arizabaleta y Alejandro Carranza, incorporada al expediente que investiga la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades relacionadas con la Comisión de Acusaciones - crédito Melquisdec Torres/X

De acuerdo con la investigación revelada por Semana, la Corte Suprema también analiza tres reuniones privadas entre Carranza y Arizabaleta: un almuerzo en un restaurante de Chapinero, un desayuno en la residencia de la congresista en la vía Bogotá-La Calera y un tercer encuentro en un restaurante Buffalo Wings de Bogotá.

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En esos encuentros, según la declaración rendida por Carranza ante la Corte, Arizabaleta le habría solicitado ayudarla a establecer contactos con el Ejecutivo y realizar gestiones relacionadas con los procesos que enfrentaba el presidente en la Comisión de Acusaciones.

Carranza ha sostenido públicamente que nunca participó en negociaciones irregulares y que puso toda la información en conocimiento de la Corte cuando consideró que existían elementos suficientes para denunciar los hechos.

Por su parte, Gloria Arizabaleta ha rechazado las acusaciones. La exrepresentante sostiene que el envío del documento no constituyó una irregularidad, que nunca promovió actuaciones indebidas y que todas sus decisiones estuvieron sustentadas en criterios jurídicos e independientes.

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