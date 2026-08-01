Angie Rodríguez denunció presunto plan del Gobierno Petro para convertir a exjefes paramilitares en piezas de una ofensiva electoral contra De la Espriella y Álvaro Uribe - crédito Catalina Olaya / Colprensa

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Presunto plan en campaña presidencial quedó consignado en la denuncia de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, sobre un encuentro con exjefes paramilitares en Valledupar, Cesar, que, según su versión, buscaba vincular a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras con esas estructuras. La denuncia está en poder de la Fiscalía General de la Nación y la analiza un equipo especializado.

Rodríguez denunció que el plan habría surgido en la Presidencia y que obedecía, según su relato, a una orden de Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, para organizar un gran evento con exjefes paramilitares, presentado como cierre del Pacto de Ralito.

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El supuesto objetivo político del encuentro era lograr que exjefes paramilitares señalaran públicamente a De la Espriella, Uribe Vélez y Vargas Lleras, dijo la exdirectora del Dapre en su testimonio, informó Semana. Conforme a la denuncia, varios asistentes se negaron a participar y rechazaron que el Gobierno los usara para ese fin.

La funcionaria señaló que declaró sobre estos hechos ante el equipo de empalme del Gobierno entrante. Esta versión de Rodríguez sitúa el episodio en un contexto de tensión política y judicial.

¿Cómo se organizó el encuentro con exjefes paramilitares?

La directora del Fondo de Adaptación señaló que los asistentes se negaron a participar y rechazaron que el Gobierno los usara para ese fin - crédito Colprensa

Angie Rodríguez dijo que en noviembre de 2025 coordinó en Valledupar la primera reunión del cierre de Ralito con 11 exjefes paramilitares. Añadió que actuó como secretaria técnica de un evento público llamado Diálogo Social Paz Total.

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En su relato mencionó a Salvatore Mancuso, Macaco, Jorge 40 y el Alemán. También aseguró que Benedetti llegó el último día, mientras ella estuvo al frente de la agenda por unos días.

La funcionaria contó que durante el encuentro temió un posible envenenamiento de alguno de los asistentes, señalando que existía preocupación por un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona cercana. Rodríguez dijo que llamó al entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al que identificó como el doctor Lemus. Y mencionó la presencia de Holman Morris, actual gerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), y sostuvo que el mensaje para los asistentes era que hablaran y contaran lo que supieran.

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La orden que, según Rodríguez, buscaba acusaciones en campaña

Rodríguez denunció que el plan habría surgido en la Presidencia y que obedecía, según su relato, a una orden de Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Angie Rodríguez resumió así la instrucción que asegura haber recibido: “Usted tiene que hablar, ustedes tienen que hablar de tres personas: Abelardo de La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras”. Añadió que le pidieron organizar el cierre de Ralito para que los asistentes hablaran “para las elecciones”, reveló el medio citado.

La política colombiana dijo que expuso ese objetivo de manera directa ante los exjefes paramilitares. Según su relato, dos de ellos se levantaron molestos y uno abandonó la mesa.

“A nosotros nos respetan, doctora, y el Gobierno no nos va a utilizar”, fue la respuesta que Rodríguez atribuyó a los asistentes, argumentando que estaban dispuestos a ir a los territorios, pedir perdón a las víctimas y entregar fosas comunes, pero no a participar en esa operación.

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Rodríguez también narró un momento de tensión entre Jorge 40 y Salvatore Mancuso. Dijo que ambos llevaban más de 20 años sin verse y que temió un enfrentamiento antes de que terminaran abrazándose.

El fracaso del plan y las reacciones posteriores

La política colombiana dijo que expuso ese objetivo de manera directa ante los exjefes paramilitares. Según su relato, dos de ellos se levantaron molestos y uno abandonó la mesa - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tras el encuentro, Rodríguez dijo que informó en Bogotá lo ocurrido, pero que la reacción fue de rechazo. Conforme a su versión, le reprocharon no haber cumplido el verdadero propósito del encargo y le ordenaron regresar de inmediato.

La funcionaria aseguró que incluso habló con Pablo Catatumbo sobre un posible espacio con los paramilitares y que la idea avanzaba. Sin embargo, sostuvo que el fin seguía lejos de una reconciliación.

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En sus declaraciones afirmó que lo que esperaban era una rueda de prensa o una gira nacional en la que los exjefes paramilitares hicieran acusaciones. Añadió que ni ella ni ellos aceptaron esa salida y que por eso el intento fracasó.

En este contexto, el presidente electo Abelardo de la Espriella pidió protección para Rodríguez. La denuncia, aún bajo análisis judicial, sostiene que se buscó convertir a antiguos comandantes armados en piezas de una ofensiva electoral contra tres figuras políticas.