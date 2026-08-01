Ministro de Justicia designado por De la Espriella, Iván Cancino, propone endurecer penas para adolescentes en delitos graves

El penalista fue anunciado el martes 7 de julio como ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella - créditos cortesía y archivo Colprensa

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El nombramiento de Iván Cancino como Ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, reabrió el debate nacional sobre el tratamiento penal de adolescentes involucrados en crímenes de alta gravedad.

El motivo obedece a que luego del homicidio de María Camila Potosí y su bebé en Cali (Valle del Cauca), un caso que ha generado conmoción y repudio en Colombia, el futuro titular de la cartera de Justicia destacó la necesidad de revisar los vacíos del sistema judicial aplicable a menores de edad.

Cancino ha liderado durante más de quince años la discusión sobre la posibilidad de endurecer las penas para adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves.

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Su argumento, y de acuerdo con lo que pudo conocer Infobae Colombia, parte de que, a esa edad, el ordenamiento jurídico colombiano reconoce a las personas la capacidad de tomar decisiones trascendentales, como tramitar la licencia de conducción o definir su identidad de género, lo que, según el ministro designado, implica un nivel suficiente de comprensión sobre las consecuencias de sus actos.

El planteamiento de Cancino propone que los jóvenes mayores de 16 años que incurran en delitos como homicidio, secuestro, delitos sexuales o extorsión puedan ser juzgados bajo las mismas condiciones que un adulto, de acuerdo con el Código Penal.

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Fuentes del Gobierno Entrante consultadas por este mimso destacaron que Cancino ha mantenido esta posición desde el proceso legislativo que condujo al Acto Legislativo 01 de 2020 y a la posterior Ley 2098 de 2021.

No obstante, el líder entrante de la cartera de Justicia ha insistido en que el derecho penal no debe convertirse en la única herramienta frente a la criminalidad juvenil

Cancino ha reiterado la importancia de complementar cualquier reforma punitiva con mecanismos efectivos de prevención y atención integral por parte del Estado, para asegurar una respuesta equilibrada entre justicia, protección y prevención.

Infobae Colombia confirmó que Cancino expresó su disposición a liderar un proceso de concertación con el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades, con el objetivo de construir una política pública que combine rigor penal y garantías de protección para la infancia y adolescencia, y cuya cobertura alcance todo el territorio nacional.

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