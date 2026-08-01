Andrea Petro opinó sobre Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y las mujeres que se acercan a Gustavo Petro: “No es un sex symbol, yo lo veo hasta feito”

Gustavo Petro, Andrea Petro, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz posan en una ilustración estilo acuarela - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, sostuvo que el caso de Juliana Guerrero expone una mezcla de cercanía informal con el poder, autoridad sin cargo y protección política basada en la búsqueda de liderazgos jóvenes alrededor del mandatario.

En una entrevista con Semana, afirmó que a la joven se le atribuyeron conductas de mando dentro del Gobierno sin ser funcionaria pública y cuestionó el origen de signos de riqueza que mencionó de forma explícita.

Introdujo un dato patrimonial para marcar distancia con esa situación: “Tengo 35 años, mi empresa y solo hasta hace poco pude comprarme un bolso de lujo, de los que máximo cuestan 5 millones de pesos”, dijo antes de preguntar “¿de dónde saca un bolso Chanel de 30 millones de pesos y va al Mundial en Miami?”.

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Andrea Petro habló después de que el semanario le mencionara las denuncias públicas de Angie Rodríguez y la difusión de chats de empresarios contra Guerrero. Su relato no se centró en una acusación formal sobre delitos o tráfico de influencias, sino en una descripción de poder ejercido de hecho, respaldado por la percepción de cercanía con el jefe de Estado.

Juliana Guerrero - Cercana al Gobierno de Gustavo Petro - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Dijo que recibió denuncias según las cuales Guerrero “pareciendo, en ocasiones, que era la presidenta” y que “se fue para Valledupar y mandaba a todo el mundo”. Remarcó que esa imagen resultaba más irritante porque, según ella, se trataba de “una peladita de 20, 21 años” sin experiencia ni condición de funcionaria.

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Afirmó que nunca tuvo trato directo con Guerrero, salvo un episodio puntual, cuando trabajaba con Armando Benedetti y la joven le llevó un café. Señaló que escuchó quejas de personas que le hablaban de “prepotencia” y “nepotismo”.

“A mí me informaban que Juliana tenía demasiado poder y era muy grosera y prepotente con la gente”, declaró. Trazó un límite entre lo que oyó y lo que podía asegurar: “Que lo haya efectuado, que haya habido tráfico de influencias, es problema de ella y verá cómo se defiende porque nadie la podrá defender”.

Sostuvo que el mecanismo que permitió ese ascenso informal no era nuevo. Explicó que cuando una persona logra instalar la idea de que tiene línea directa con el presidente, parte del entorno “cae en la trampa” y termina obedeciendo.

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Gustavo Petro y Juliana Guerrero - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República//@jguerrero112/Instagram

La explicación apareció cuando le preguntaron por la versión de que Guerrero decía que el presidente respondía sus mensajes. “Sí, claro. Esa táctica la utilizan muchísimas personas. Y la gente que no sabe cae en la trampa y terminan haciendo lo que se les dé la gana y la última persona que se entera es uno”, respondió.

La tesis central de Andrea Petro sobre la protección que, según ella, recibió Guerrero no pasa por un vínculo sentimental, sino por una necesidad política de su padre. “Mi papá tiene un afán de desespero de encontrar una nueva juventud que abandere su proyecto político”, afirmó.

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Añadió que el presidente “lo vio en ellas, les creyó y les sigue creyendo porque las sigue defendiendo”. Planteó que el mandatario rectificaría si comprobara que la joven “realmente, la embarró”.

De este modo, aseguró que Gustavo Petro busca figuras jóvenes que tomen la posta de su proyecto y que esa necesidad explicaría su cercanía con Juliana Guerrero. Según su versión, esa apuesta política abrió espacio para que algunas personas fueran percibidas como más poderosas de lo que su cargo o estatus real permitía.

Para reforzar esa idea, mencionó al ministro Daniel Rojas Medellín como un ejemplo de dirigente joven al que su padre ha respaldado. “Lo conocí hace 16 años en las campañas, lo vinculé y tiene mucho futuro”, afirmó.

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Petro respondió con frases directas y humorísticas, reconociendo que su figura genera tanto apoyo como rechazo en la opinión pública en un diálogo con Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Cuando fue consultada por las especulaciones opositoras sobre un supuesto amorío entre el presidente y Juliana Guerrero, Andrea Petro descartó esa lectura. Insistió en que la motivación de su padre sería política y generacional.

“Él está buscando las juventudes, alguien que abandere su proyecto; ya tiene 65 años, puede tener unos 15 años de vida política”, declaró. Según ella, el presidente quiere ver a la juventud que defiende asumir “las riendas de su propio futuro”.

En el tramo final de la entrevista, se refirió al atractivo que el poder ejerce sobre quienes rodean a una figura presidencial y la juventud de varias mujeres: “Te voy a ser sincera: mi papá tampoco es que sea un sex symbol, pero muchas mujeres lo encuentran sexi (risas). Yo, la verdad, lo veo hasta feito y eso que me parezco a él. A mi papá muchas mujeres tratan de seducirlo. El poder, lamentablemente, lleva a eso y hay mujeres muy interesadas, pero que él esté buscando, no creo que tenga esa necesidad”, dijo.

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Sobre Gabriela Muñoz, Andrea Petro marcó una posición distinta. “Nunca la he visto. La están hipersexualizando y creo que, por ser bonita, están inventando muchos rumores que no me parecen justos”, afirmó. Después pidió que cualquier señalamiento se formule por las vías correspondientes: “Si tienen alguna denuncia, que la hagan con seriedad, sin estar mostrando sus fotos sexis”.