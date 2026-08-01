Así fue el macabro plan para asesinar a María Camila Potosí en Cali: Fiscalía judicializó a 5 presuntos responsables

La fiscalía judicializa a las cinco personas por el asesinato de una joven embarazada en Cali - crédito Fiscalía

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Las autoridades avanzan en el esclarecimiento de uno de los casos que más conmoción ha causado en el Valle del Cauca. Entre los capturados figuran un paramédico, la mujer que habría engañado a la víctima para llevarla hasta el lugar del crimen y otras tres personas señaladas de participar en la logística y ejecución del homicidio.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas que estarían involucradas en el asesinato de una joven de 21 años con ocho meses de embarazo y cuya desaparición fue reportada el pasado 16 de julio en Cali. Según la investigación, los hoy procesados habrían organizado un plan para engañar a la víctima, trasladarla hasta una vivienda en el sector de Alto de Polvorines y allí asesinarla para extraer de su vientre por la fuerza a la bebé.

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Después de 13 días de labores investigativas, actividades técnico-científicas y la recolección de material probatorio, el ente acusador logró identificar y capturar a los presuntos responsables mediante órdenes judiciales que fueron ejecutadas el 30 de julio durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en diferentes sectores del Valle del Cauca.

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