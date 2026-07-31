Petro le lanzó ‘dardos’ a Abelardo de la Esprilla durante acto de entrega de archivos desclasificados del DAS a familiares de Jaime Garzón: “De nuevo viene una violencia desde arriba”

El jefe de Estado apuntó contra el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella en medio del acto oficial en el que el Estado colombiano entregó archivos desclasificados del extinto DAS a familiares de Jaime Garzón y Pedro Movilla - crédito @petrogustavo/X | Presidencia de la República

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Gustavo Petro volvió a referirse luego de que el miércoles 30 de julio de 2026 el Gobierno de Colombia entregó archivos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a las familias de Jaime Garzón y Pedro Julio Movilla.

La ceremonia, que inicialmente estaba prevista para el 19 de junio frente a la Casa de Nariño, se realizó el 30 de julio tras ajustes en la agenda presidencial.

Sin embargo, la mañana del viernes 31 de julio, el jefe de Estado se refirió al acto y señaló desde su cuenta de X: “He entregado toda la información depositada en los archivos del DAS a la sociedad”.

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Sumado a lo anterior, el mandatario dijo que “a partir de ahora las organizaciones de derechos humanos podrán investigar el terrorismo de estado y encontrar la verdad de la peor violencia sufrida por el pueblo”.

El presidente lideró el acto oficial que se llevó a cabo la tarde del jueves 30 de julio de 2026 en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño - crédito @petrogustavo/X

La entrega forma parte de un compromiso asumido por el presidente Gustavo Petro para avanzar en el esclarecimiento de crímenes que permanecen inconclusos y fortalecer la búsqueda de verdad y memoria histórica en el país.

Petro precisó que durante su mandato lograron controlar “lo niveles de violencia del Estado contra la socedad”, y lanzó varias pullas hacia el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que se posesionará el viernes 7 de agosto en Cali.

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“En estos asuntos de encubrimiento de las palabras, olvida que desde prácticamente el año 2017 hasta la fecha, con exclusión de la violencia del Estado contra la sociedad en el mal llamado estallido social, pudimos controlar los niveles de violencia del Estado contra la sociedad. Se abrieron espacios democráticos, hubo una participación, las personas pudieron acostumbrarse a qué es hablar sin ser perseguido en una buena proporción, no siempre en todo”, rescató Petro al inicio de su intervención.

Petro lanzó varios 'dardos' hacia el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella durante su discurso - créditos Presidencia de la República | Luis Acosta / AFP

Sin embargo, el mandatario dijo que luego de que en su gobierno se pudieron realizar “movilizaciones, marchas, crear una especie de institucionalidad nueva, democrática” y que “la voz (del Pueblo) se empezó a escuchar, las redes no eran tan contundentes en aquel entonces, hoy lo son; pero de nuevo empieza a insinuarse a través del discurso de la narrativa una violencia desde el Estado contra la sociedad”.

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Y en una clara alusión a lo que fue el discurso que ofreció De la Espriella luego de su victoria en la segunda vuelta de elecciones ante Iván Cepeda, Petro mencionó que “se anuncia el destripamiento de movimientos alternativos, se anuncian en una serie de mensajes que de nuevo viene una violencia desde arriba hacia abajo”.

Asimismo, Petro recordó que “de nuevo se repiten institucionalidades que debieron quedar en el pasado, como el Esmad, por ejemplo”, y agregó otro ejemplo que, para él, son señales de “un nuevo clima que hay que ponerle cuidado, como el asalto a haciendas donde ya se habían repartido las tierras, real, físico, con golpes, la aparición de cadáveres de militantes de unas regiones, de otras”.

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Para el jefe de Estado, lo anterior se puede entender como “una amenaza latente que va aumentando y que espero que el próximo gobierno, que no agenciará en estos salones, no lo critico porque son bien feos, pero que si repite como un modelo tradicional de gobernanza la violencia sobre la sociedad, pues puede disparar una nueva época real, como tantas que hemos visto y que estos archivos en una de ellas muestran“.

El mandatario aseguró que con la llegada de De la Espriella al poder se avisorarían aires de "uso de violencia del Estado contra la sociedad civil" - crédito @petrogustavo/X

Al final, y en otro mensaje desde su perfil en la misma red social, Petro concluyó: “De nuevo empieza a insunuarse el uso violencia del Estado contra la sociedad.”

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Documentos para la verdad

La entrega de estos documentos representa un paso importante en la reconstrucción de la verdad sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, y la desaparición del dirigente sindical Pedro Julio Movilla, vista por última vez en 1993.

Todos los archivos, consolidados y digitalizados previamente, fueron puestos a disposición de las familias, permitiendo un acceso integral a la información reunida por los organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

El hijo de José Movilla, que lleva el mismo nombre que su padre; además de Marisol Garzon, hermana de Jaime Garzón, recibieron los archivos desclasificados del DAS por parte del Estado colombiano - crédito Presidencia de la República

Durante la ceremonia, se destacó que la información entregada será almacenada digitalmente para futuras consultas y procesos de esclarecimiento.

De acuerdo con la Presidencia, esta iniciativa busca que las familias de las víctimas y la sociedad colombiana tengan acceso a elementos documentales que permitan avanzar en las investigaciones y promover garantías de no repetición.

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