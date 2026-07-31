Petro aseguró que exfuncionarios del Gobierno Duque usaron a Angie Rodríguez para atacarlo: “El problema es cuánta gente va a morir”

El jefe de Estado sostuvo que el escándalo afectó sus propuestas para afrontar el fenómeno de El Niño - crédito Presidencia

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El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que exfuncionarios del gobierno de Iván Duque usaron a Angie Rodríguez para atacarlo políticamente, y advirtió que esa disputa puede desviar decisiones urgentes ante la “megasequía”.

“Como se trate de dañar a Petro y ver cómo le lleva preso, pues se armaron este artilugio que está coordinado”, dijo en una intervención pública y remató: “El problema no soy yo, ya veré cómo me defiendo. El problema es cuánta gente puede morir”.

En ese contexto, Petro defendió el uso de la Ley de desastres y sostuvo que “no es estado de excepción”. Según explicó, el objetivo de la reunión era la “defensa de este Gobierno” frente a cuestionamientos por traslados presupuestales.

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Wilson Ruiz Orejuela asume caso de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro - crédito @WilsonRuizO/X - Ovidio González/Presidencia/Flickr

El jefe de Estado saliente también apuntó al exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, a quien mencionó como “defensor de una señora que aquí se sentaba”, y afirmó que a esa persona “la usaron precisamente por una partida que trasladamos”.

Petro afirmó que se trataba de recursos para obras que “iban a La Mojana” y que, según su relato, se pensaban dirigir a “muros para contener el agua del río Cauca y Magdalena cuando suceden las temporadas invernales”.

En su análisis, planteó que el debate sobre ese tipo de obras no se ajusta al escenario climático que, dijo, enfrenta el país. “Ahora no tenemos una temporada invernal frente, sino que tenemos es una megasequía frente”, afirmó.

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En esa línea cuestionó que se impulse infraestructura pensada para inundaciones. “¿Cómo se le ocurre a un magistrado o a un abogado o a un presidente que lo correcto es hacer obras para inundaciones, cuando lo que vamos a tener es que hacer obras ya o debemos adelantarlas ya, es una sequía, una falta de agua, no una abundancia de agua?”, dijo.

La denuncia de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, presentó este miércoles 29 de junio de 2026 una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, presentó este miércoles 29 de junio de 2026 una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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El escrito, radicado por su apoderado Manuel Villanueva, pide una actuación urgente para proteger sus derechos fundamentales y vincula la acusación con presiones para mover cerca de $1 billón hacia el Ministerio de Hacienda desde recursos comprometidos con obras sociales en La Mojana.

En efecto, sostiene que esa reorientación de recursos carecía de justificación técnica y de soporte fiscal. La denuncia plantea que esa maniobra podría encuadrar en el delito de peculado por aplicación oficial diferente, previsto en el artículo 399 del Código Penal.

Rodríguez afirmó al presentar la acción que su salud mental se deterioró en el entorno laboral y que, cuando decidió denunciar lo ocurrido, encontró “violencia de género política, violencia institucional, acoso laboral y espero que las autoridades actúen”. También dijo que, si en Colombia no hay avances en la investigación, acudirá a instancias internacionales.

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La denuncia ubica el conflicto en traslados de recursos y en su salida del Dapre

La exdirectora del Dapre acusó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero por estar involucrados en presuntas amenazas en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La controversia no se limita a la administración del Fondo de Adaptación. Una parte central del relato se remonta al paso de Rodríguez por el Dapre, donde, según su versión, se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes porque consideró que no cumplía los requisitos del cargo.

De acuerdo con la denuncia, esa negativa desencadenó episodios de maltrato por parte de Petro, con comentarios sobre su apariencia física y presiones para que cambiara su posición. El mandatario, conforme al relato consignado, terminó ordenando la vinculación de Guerrero.

La funcionaria relaciona ese episodio con su salida del Dapre y con su posterior llegada a la dirección del Fondo de Adaptación, un traslado que describe como forzado. El documento también conecta esa secuencia con la designación de Guerrero como representante de la Presidencia en el Consejo Directivo de la Universidad Popular del Cesar.

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